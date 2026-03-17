BMW je dirkaško različico karavanskega M3 touring najprej ponudil kot prvoaprilsko šalo, ta pa bo kmalu postala realnost na 24-urni dirki na Nürburgringu.

BMW bo na vztrajnostni 24-urni dirki na Nürburgringu predstavil prav posebno novost – dirkaško različico modela BMW M3 touring, ki je nastala iz nepričakovanega vira - lanske prvoaprilske šale. Ideja, ki je sprva delovala kot zabavna objava na družbenih omrežjih, je zaradi izjemnega odziva javnosti prerasla v resničen projekt, ki so ga Nemci uresničili v manj kot enem letu.

Tehnična osnova je dirkalnik M4 GT3 evo

Dirkalnik z oznako M3 touring 24H temelji na tehniki modela M4 GT3 evo, vendar uporablja karoserijo karavanskega M3. Po zmogljivostih sta avtomobila praktično enaka, M3 Touring pa je predvsem zaradi prilagoditev za dirkanje, vključno z velikim zadnjim krilom, nekoliko večji in višji.

Avtomobil bo namenjen predvsem promociji in navduševanju gledalcev na Nürburgringu, kjer bodo z njim nastopali v razredu SPX. Tako se ne bodo neposredno boril za skupno zmago. Za volanom bodo štirje tovarniški dirkači BMW, projekt pa vodi ekipa Schubert Motorsport.

Posebnost projekta je tudi oblikovanje dirkalnika, ki vključuje komentarje sledilcev z družbenih omrežij.

Dirkalnik je dolg 5,21 metra, širok je dobra dva metra (2.040 mm) in ima 2,9 metra medosne razdalje. Poganja ga trilitrski šestvaljni motor z močjo do 590 “konjev” in 700 Nm navora.

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW