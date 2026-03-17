Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Torek,
17. 3. 2026,
5.56

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Lani prvoaprilska šala, zdaj realnost: BMW v Zeleni pekel tudi s karavanom #foto

BMW je dirkaško različico karavanskega M3 touring najprej ponudil kot prvoaprilsko šalo, ta pa bo kmalu postala realnost na 24-urni dirki na Nürburgringu.

BMW bo na vztrajnostni 24-urni dirki na Nürburgringu predstavil prav posebno novost – dirkaško različico modela BMW M3 touring, ki je nastala iz nepričakovanega vira - lanske prvoaprilske šale. Ideja, ki je sprva delovala kot zabavna objava na družbenih omrežjih, je zaradi izjemnega odziva javnosti prerasla v resničen projekt, ki so ga Nemci uresničili v manj kot enem letu.

Tehnična osnova je dirkalnik M4 GT3 evo

Dirkalnik z oznako M3 touring 24H temelji na tehniki modela M4 GT3 evo, vendar uporablja karoserijo karavanskega M3. Po zmogljivostih sta avtomobila praktično enaka, M3 Touring pa je predvsem zaradi prilagoditev za dirkanje, vključno z velikim zadnjim krilom, nekoliko večji in višji. 

Avtomobil bo namenjen predvsem promociji in navduševanju gledalcev na Nürburgringu, kjer bodo z njim nastopali v razredu SPX. Tako se ne bodo neposredno boril za skupno zmago. Za volanom bodo štirje tovarniški dirkači BMW, projekt pa vodi ekipa Schubert Motorsport.

Posebnost projekta je tudi oblikovanje dirkalnika, ki vključuje komentarje sledilcev z družbenih omrežij. 

Dirkalnik je dolg 5,21 metra, širok je dobra dva metra (2.040 mm) in ima 2,9 metra medosne razdalje. Poganja ga trilitrski šestvaljni motor z močjo do 590 “konjev” in 700 Nm navora. 

VEČ NOVIC
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.