Audi Nico Hülkenberg Haas Oliver Bearman Red Bull Racing Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell Suzuka VN Japonske Formula 1

Sobota, 28. 3. 2026, 8.10

VN Japonske, tretji trening in kvalifikacije

Nobenega dvoma o prvih treh vrstah, Verstappen razočaran in zaskrbljen

Suzuka George Russell Mercedes | George Russell je imel na kvalifikacijah nekaj težav z dirkalnikom in jih je končal na drugem mestu. | Foto Reuters

Zmagovalec prejšnje dirke formule 1, 19-letni Kimi Antonelli (Mercedes), si je pridirkal prvo štartno mesto za nedeljsko veliki nagradi Japonske. Ob njem bo v Suzuki v prvi vrsti George Russell (Mercedes). O dirkačih v prvih treh vrstah ni bilo nobenega dvoma, ob Mercedesu izstopata še ekipi Ferrari in McLaren. Štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) je razočaran in zaskrbljen izpadel že v drugem delu kvalifikacij.

Charles Leclerc je zadnji krog odpeljal precej na meji. | Foto: Reuters Charles Leclerc je zadnji krog odpeljal precej na meji. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se nadaljuje s 40. veliko nagrado Japonske, ki jo je v prejšnjih štirih letih dobil Max Verstappen (Red Bull). Na teh štirih je bil tudi na prvem štartnem položaju. Letos pač ne. Drugič zapored bo na prvem štartnem položaju Kimi Antonelli (Mercedes), ki je bil v zadnjem delu kvalifikacij tri desetinke hitrejši od ekipnega kolega. George Russell se je v prvih dveh delih kvalifikacij pritoževal nad svojih dirkalnikom, v odločilnem delu vseeno o prvi vrsti za vodilnega v prvenstvu ni bilo dvoma. Manj kot pol sekunde je za Antonellijem zaostal samo še Oscar Piastri (McLaren). Edini, ki je v zadnjem hitrem krogu precej izboljšal svoj krog in dosežek, je bil Charles Leclerc (Ferrari). Vozil je na meji, lovil svoj dirkalnik v zavoju Žlica, a se uspel prebiti samo na četrto mesto. Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Ferrari) sta si zagotovila tretjo vrsto. Štart tretje letošnje dirke bo v nedeljo ob sedmi uri zjutraj po srednjeevropskem času.

VN Japonske, kvalifikacije:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:28,788
2. George Russell (Mercedes) +0,298
3. Oscar Pistri (McLaren) +0,354
4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,627
5. Lando Norris (McLaren) +0,631
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,789
7. Pierre Gasly (Alpine) +0,913
8. Isack Hadjar (Red Bull) +1,200
9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,496
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,541

11. Max Verstappen (Red Bull)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Nico Hülkenberg (udi)
14. Liam Lawson (Racing Bulls)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alex Albon (Williams)
18. Oliver Bearman (Haas)
19. Sergio Perez (Cadillac)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Fernando Alonso (Aston Martin)
22. Lance Stroll (Aston Martin)

Bearman izpadel v prvem, Verstappen v drugem delu kvalifikacij

Oliver Bearman je kvalifikacije končal že v prvem delu. | Foto: Reuters Oliver Bearman je kvalifikacije končal že v prvem delu. Foto: Reuters Razočaranje kvalifikacij je bil Oliver Bearman (Haas), ki je v prvem delu kvalifikacij prekinil zadnji hiter krog in tako ga je prehitelo še nekaj tekmecev. Zdrsnil je na 18. mesto. Mladi Britanec je peti v skupnem seštevku sezone, saj je bil na prvih dveh dirkah sedmi in peti. Za veterana Fernanda Alonsa (Aston Martin) edina dobra novica tedna ostaja rojstvo prvega otroka, kvalifikacije je namreč končal na predzadnjem, 21. mestu.

Naslednji osmoljenec kvalifikacij je bil Verstappen, ki bo na 11. štartnem mestu. V drugem delu je bil debelo sekundo počasnejši od takrat najhitrejšega Antonellija. "Mislim, da je nekaj narobe z dirkalnikom," je dejal, ko je parkiral v garaži. Manj od pričakovanj je dosegel še Nico Hülkenberg (Audi), ki se mu je na treningih in v prvem delu kvalifikacij nasmihal preboj v deseterico. V to je prišel njegov ekipni kolega Gabriel Bortoleto.

Na tretjem treningu Mercedes razred zase

Andrea Kimi Antonelli je dobil tretji prosti trening. | Foto: Reuters Andrea Kimi Antonelli je dobil tretji prosti trening. Foto: Reuters V petek so si bili Mercedes, McLaren in Ferrari na prostih treningih tesno skupaj, sobotni trening pa je dal realnejšo sliko. Srebrna puščica je bila razred zase. Trening je s časom 1:29,362 dobil Antonelli, zmagovalec Kitajske pred dvema tednoma. Zmagovalec Avstralije Russell je na drugem mestu zaostal dve desetinki. Tretji Leclerc je imel skoraj devet desetink zaostanka, četrti Piastri pa že celo sekundo. Sledila sta Hamilton in Norris. Da je hiter tudi Audi, je s sedmim mestom in sekundo ter tremi desetinkami zaostanka potrdil Hülkenberg. O najslabših dveh ekipah ni dvoma: Cadillacova dirkača sta zaostala tri sekunde, ekipa Aston Martin celo štiri.

Aktualni prvak Norris se utegne kmalu znajti v težavah, saj so v njegovem dirkalniku že tretjič zamenjali del pogonskega sklopa za shranjevanje električne energije. Ob naslednji menjavi sledi prva kazen 10 štartih mest. Mercedesov pogonski sklop, ki tako dobro deluje tovarniški ekipi, se torej pri McLarnu še kar kvari. Na VN Kitajske McLarna sploh nista štartala. 

Prilagoditev pravil za kvalifikacije
Da dirkači ne bi tako kot v Melbournu na ravninah spuščali stopalke za plin, ker je poraba električne energije v pogonskem sklopu, ki je 50-odstotno električni, na hitrih dirkališčih tako visoka, je Fia za kvalifikacije v Suzuki prilagodila pravila. "Največje dovoljeno polnjenje baterije na kvalifikacijah je zmanjšano z devet megadžula na osem megadžula na krog." Namesto polnjenja torej lahko dlje pritiskajo na plin.
