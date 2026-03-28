Sinner v Miamiju ugnal Zvereva, v finalu tudi Lehečka

V polfinalu teniškega turnirja ATP 1000 v Miamiju je prvopostavljeni Italijan Jannik Sinner ugnal tretjega nosilca Nemca Alexandra Zvereva v dveh nizih s 6:3 in 7:6 (4). Že pred tem je Čeh Jiri Lehečka premagal Francoza Arthurja Filsa s 6:2 in 6:2.

Sinner si je četrtič v petem nastopu priboril finale v Miamiju, po zmagi pred 14 dnevi v Indian Wellsu, kjer je v polfinalu prav tako premagal Zvereva, pa ima 24-letni Italijan priložnost, da kot osmi igralec v zgodovini osvoji takoimenovani Sunshine Double, kot so v teniškem svetu poimenovali slavje na omenjenih dveh turnirjih. Nazadnje je to leta 2017 uspelo Švicarju Rogerju Federerju.

A za Sinnerja trenutno ni prav nič nemogoče, saj je na turnirjih serije ATP 1000 osvojil že 32 nizov zaporedoma in tudi v finalu bi to serijo rad podaljšal.

Dvoboj med drugim in četrtim igralcem na svetovni lestvici je trajal slabi dve uri, spet pa je bil boljši 24-letni Italijan. Obračun je bil izjemno izenačen, pri ključnih točkah pa je bil bolj zbran Sinner. V prvem nizu je imel Zverev edino priložnost za odvzem servisa v tretji igri, kar pa ni uspelo Nemcu je ob edini priložnosti uspelo Italijanu, ki je prednost 3:1 obdržal do konca.

V drugem je Nemec ubranil Italijanu tri priložnosti za odvzem servisa, 24-letni Italijan pa Nemcu eno. V podaljšani igri je Zverev edini servis izgubil pri izidu 4:4, Italijan pa je na svoj servis, danes je dosegel tudi 15 asov, igro zaključil in si po slavju leta 2024 priigral priložnost za novo zmago v Miamiju.

V finalu turnirja z nagradnim skladom 9,4 milijona dolarjev bo na drugi strani mreže stal Čeh Lehečka. Ta se s Francozom Filsom ni namučil ter po uri in četrt igre napredoval gladko s 6:2 in 6:2, zdaj pa bo skušal presenetiti, tako kot lani njegov rojak Jakub Menšik, ko je presenetljivo dobil ta turnir na Floridi. Izziv je velik, saj je vse tri medsebojne dvoboje doslej dobil Italijan.

* Izida, polfinale, moški:

Jannik Sinner (Ita/2) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:3, 7:6 (4);

Jiri Lehečka (Češ/21) - Arthur Fils (Fra/28) 6:2, 6:2.

Preberite še: