Vsebino omogoča Rodenstock

Optika Optima in Rodenstock

Biometrična preciznost vida: kaj prinaša nova generacija personaliziranih korekcijskih stekel?

Zakaj imajo nekateri kljub novim očalom še vedno slab vid? To vprašanje si zastavi marsikdo, ko mu nova očala ne prinesejo pričakovanega. Razlog pogosto ni v napačni dioptriji, temveč v tem, da klasična očala ne upoštevajo vseh posebnosti posameznega očesa. Sodobna korekcija vida danes temelji na dveh stebrih razumevanju posameznika in natančnih meritvah očesa. Šele ko se osebni pristop poveže z napredno tehnologijo, lahko govorimo o rešitvi, ki je res prilagojena človeku. Na ta način delujejo tudi v Optiki Optima v Kranju, kjer osebni pristop združujejo z naprednimi meritvami vida. Gre za eno izmed optik v Sloveniji, ki lahko ponudi biometrična stekla podjetja Rodenstock: novo generacijo korekcijskih stekel, izdelanih na podlagi individualne biometrije očesa.

V Optiki Optima v Kranju osebni pristop združujejo z naprednimi meritvami vida ter med drugim ponujajo biometrična stekla Rodenstock: novo generacijo korekcijskih stekel, prilagojenih individualni biometriji očesa. | Foto: Iztok Zupan (Klopotec)

Optika Optima je sodobna optika, ki združuje strokovno znanje, napredno tehnologijo in občutek za estetiko. Nahajajo se v samem središču Kranja, kjer so na voljo tako domačinom kot tudi strankam iz drugih koncev Slovenije.

Njihov cilj je celosten: poskrbeti za zdravje oči in hkrati pomagati najti rešitev, ki ustreza življenjskemu slogu posameznika. To v praksi pomeni, da korekcija vida ni zgolj vprašanje dioptrije, temveč tudi tega, kako posameznik vidi in uporablja svoj vid v vsakdanjem življenju. Razlike so lahko velike: nekdo večino dneva preživi za zaslonom, drugi veliko vozi, tretji potrebuje natančen vid pri delu na blizu. Če teh navad ne upoštevamo, niti najbolj tehnično dovršena očala ne prinesejo optimalnega rezultata.

Prav zato v Optiki Optima veliko poudarka namenjajo osebnemu pristopu, zaupanju in dolgoročnim odnosom. Le z dovolj časa, pogovorom in razumevanjem potreb lahko pridejo do rešitve, ki ni le pravilna na papirju, temveč tudi dejansko deluje v vsakdanjih situacijah.

Individualna in celostna obravnava

Optika Optima | Foto: Iztok Zupan (Klopotec) Foto: Iztok Zupan (Klopotec) Obisk optike mora biti prijetna izkušnja, zato veliko pozornosti namenjajo načinu dela z vsakim posameznikom. Izhajajo iz prepričanja, da kakovosten vid zahteva čas in prav to skušajo uporabnikom tudi ponuditi. Vsakemu se posvetijo individualno, prisluhnejo njegovim navadam in potrebam ter na tej osnovi poiščejo rešitev, ki bo delovala v vsakdanjem življenju. To ni nepomembno – neustrezen vid se pogosto pokaže šele z utrujenostjo oči, s slabšo koncentracijo ali z občutkom napora ob koncu dneva, kar mnogi sprva pripišejo drugim dejavnikom. Natančni pregledi vida, ki jih izvajajo usposobljeni strokovnjaki, so zato temelj za pravilno diagnozo in ustrezno korekcijo. Prav natančnost pri meritvah pogosto odloča o tem, ali bodo očala dejansko izboljšala kakovost vida ali pa ostala kompromis.

Poseben poudarek namenjajo tudi izbiri očal. Ta niso zgolj pripomoček za boljši vid, temveč del osebnega izraza. Zato svetovanje ne temelji le na videzu, ampak tudi na tem, kako se očala prilegajo posamezniku, tako z vidika udobja kot življenjskega sloga. Dobro izbrana očala lahko namreč pomembno vplivajo na to, kako se uporabnik z njimi počuti in kako jih sprejme v vsakodnevni rutini.

Uporabnikom ostajajo na voljo tudi po nakupu, za prilagoditve, dodatne nasvete in podporo pri uporabi očal ali kontaktnih leč. Tudi ta podpora je pogosto ključna, da se uporabnik na nova očala res privadi in iz njih dobi največ.

Poseben poudarek ponudbe Optike Optima je sodelovanje z nemškim podjetjem Rodenstock, enim vodilnih svetovnih proizvajalcev korekcijskih stekel s skoraj 150-letno tradicijo. | Foto: Rodenstock

Sodelovanje z nemškim podjetjem Rodenstock

Poseben poudarek ponudbe Optike Optima je sodelovanje z nemškim podjetjem Rodenstock, enim vodilnih svetovnih proizvajalcev korekcijskih stekel z skoraj 150-letno tradicijo. V Kranju in okolici Optika Optima izstopa kot edina, ki omogoča resnično biometrično preciznost vida – s pomočjo naprednih merilnih sistemov DNEye Scanner in ImpressionIST.

Ta tehnologija omogoča izjemno natančno analizo očesa, saj poleg osnovne dioptrije zajame tudi številne dodatne biometrične podatke posameznika. Vsi ti podatki se nato neposredno prenesejo v izračun in izdelavo popolnoma individualiziranih korekcijskih stekel.

Takšna personalizacija prinaša pomembne prednosti v primerjavi z generičnimi stekli:

  • Izjemna ostrina vida – natančnejši podatki pomenijo bolj jasno in kontrastno sliko na vseh razdaljah.
  • Širša vidna polja – bistveno manj omejitev pri perifernem vidu, kar je pogosta težava pri standardnih progresivih.
  • Hitrejše prilagajanje – oči se na individualna stekla privadijo bistveno hitreje.
  • Manj popačenj – zmanjšani robni učinki in stabilnejša slika.
  • Večje udobje pri vsakodnevnih opravilih – branje, delo z računalnikom in vožnja so bolj naravni in manj naporni.
  • Upoštevanje anatomije posameznika – vključeni so podatki, kot so medzenična razdalja, položaj okvirja in specifične značilnosti očesa.

Rodenstock | Foto: Rodenstock Foto: Rodenstock

Sodobna tehnologija presega klasičen pristop k izdelavi očal

Sodobna tehnologija podjetja Rodenstock tako presega klasičen pristop k izdelavi očal in omogoča vid, ki je resnično prilagojen posamezniku – ne le njegovi dioptriji, temveč njegovim očem v celoti.

Uspešna korekcija vida danes presega zgolj določitev dioptrije – temelji na razumevanju posameznika kot celote. Načina, kako vidi, kako uporablja svoj vid in kaj od njega vsakodnevno zahteva.

Optika Optima ta pristop povezuje s sodobno tehnologijo in natančnimi meritvami, s čimer omogoča rešitve, ki niso le tehnično pravilne, temveč tudi dejansko delujejo v praksi. Rezultat je vid, ki je bolj jasen, stabilen in prilagojen posamezniku.

V času, ko veliko dneva preživimo pred zasloni ali v vizualno zahtevnih okoljih, to ni več le vprašanje udobja, temveč pomemben del kakovosti vsakdanjega življenja.

OPTIKA OPTIMA

Koroška cesta 2, 4000 Kranj

Telefonska številka: 00386 51 339 556

E-mail: info@optikaoptima.com

www.optikaoptima.com

SPOZNAJTE REŠITVE PODJETJA RODENSTOCK

