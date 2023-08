Sanjski družinski potep? 510 “konjev” in 500 litrov prtljažnika.

Krog po Sloveniji in hrvaški Istri s prvim karavanskim BMW M3, ki združuje 510 "konjev" in vsaj 500 litrov prtljažnika.

Foto: Gregor Pavšič Zgodnje jutro. Ogrevanje motorja na avtocesti, nato slovensko podeželje, pa z dirkaškim duhom prežeta cesta med Šembijami in Ilirsko Bistrico ter nadaljevanje proti Istri. Zdela se je kot primerna, da sprejme ta zanimiv, v marsičem izjemen in hkrati poseben avtomobil. To je prvi karavanski BMW M3, ki ima zadaj od 500 do 1.150 litrov prtljažnika, pogon na vsa štiri kolesa in pod sprednjim pokrovom več kot 500 "konjev" moči. Klasični M3 združuje z njegovimi voznimi lastnostmi, a dodaja večjo vsakodnevno uporabnost, a obenem odvzema nekaj cestne vpadljivosti. To bo marsikomu všeč.

Izkazal se je na cesti čez Učko in naprej mimo Istre proti morju. Brez vklopljenega umetno ojačanega zvoka šestvaljnika postane prijeten sopotnik na izletu, kjer se izkaže z odlično lego, užitkom vstopanja v vsak ovinek, pa tudi a končno porabo le dobrih deset litrov na sto kilometrov. Taka poraba kaže na učinkovitost motorja, a tudi na dejstvo, da je potencial visokozmogljivega karavana vsaj v Sloveniji tudi težko izkoriščati. Ga čaka električna prihodnost? Zvok šestvaljnika ni tako navdušujoč, da ne bi mogli shajati brez njega, toda v obstoječi kombinaciji je dovršen cestni stroj − tak, ki voznika navdušuje in mu takrat, ko vendarle doživi njegov potencial, napiše trajne spomine. Zato tudi zasoljena cena več kot 120 tisoč evrov, kolikor je stal testni avtomobil, nekoliko zbledi.

Palec gor: nevpadljivost, vozne lastnosti in zmogljivost, prtljažnik, poraba goriva

Palec dol: dokaj visoka cena, nepregledni merilniki, umetno ojačan zvok motorja

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski svet je dolgo čakal na ta avtomobil. Izrazito športni karavani na cestah sicer že dolgo niso redkost, tako v premijskem kot v cenovno veliko dostopnejšem razredu. Ob porastu športnih terencev, ki z vidika dinamike dvigujejo ceno, a še pomembneje tudi maso in težišče med ovinki, že kar malo bledi spomin na avtomobile, kot je škoda octavia RS ali seat leon cupra R. Dvesto "konjev", a tudi zajeten kup evrov višje − cena testnega avtomobila s fotografij je znašala dobrih 120 tisoč evrov − se zdaj nahaja še prvi BMW karavan na osnovi kultnega M3.

Dolgo je manjkal v 50-letnem mozaiku zgodbe z oznako M, ki jo najbolj pooseblja prav prvi model M3. Karavanski M3 touring, avtomobil s trilitrskim šestvaljnim turbobencinskim motorjem s 375 kilovati moči, je zdaj vendarle zapeljal na ceste. In to zadnji hip (ali pa prav zato), ko BMW pospešeno elektrificira svoje prihodnje načrtovane modele in ni prav dobro jasno, ali bodo športni avtomobili z oznako M pri BMW v prihodnje sploh še imeli brutalne bencinske motorje.

Foto: Gregor Pavšič

V marsičem je karavanski M3 podoben limuzinskemu. V zadnji generaciji že limuzina izpostavlja bolj poudarjeno vsestranskost, avtomobil je manj brutalen in bolj vsakodnevno kultiviran. Z njim je torej preprosteje shajati. Karavan pa prav to še bolj izpostavi. Velik 500-litrski prtljažnik, ki resda ni bistveno večji kot pri limuzini, a zaradi zadnjih vrat je veliko dostopnejši, marsikaj spremeni na bolje. Ne le z vidika praktičnosti, tudi na cesti se športni karavani peljejo uravnoteženo.

Karavanski M3 ima serijski štirikolesni pogon, enako tudi osemstopenjski samodejni menjalnik, kar doda veliko dobrega tej predvidljivosti in suverenosti na cesti. Večji del moči pogon preusmerja na zadnji kolesi, zato je vodljivost sploh v prvi fazi vstopa v ovinke odlična in že kar malo brutalna. Z izborom bolj športnega načina vožnje je mogoče izklopiti sprednji pogon in takrat je s takim karavanom tudi odlično "driftati". To seveda ni čistokrvni športnik, na primer M2, temveč avtomobil, ki športnost kombinira z vsakodnevno uporabnostjo in veliko manjšo vpadljivostjo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dokaj težko se je postaviti v vlogo kupca, ki bi tak avtomobil za 120 tisoč evrov kupil v Sloveniji. Povprečne podeželske ceste so dokaj slabe, avtomobil pa trdo nastavljen. Nemške avtoceste brez omejitve hitrosti so daleč, prav tako Slovenija kot edina v Evropi nima dirkališča, kjer bi oče (ali seveda mama) z dinamičnim duhom ob koncu tedna pustila doma otroke in prtljago ter se za kakšno uro odpeljal polagat ovinke v varno okolje. Tudi pnevmatike na takem avtomobilu so seveda drage.

Relativno malo možnosti je za pravi preizkus zmogljivosti takega avtomobila. Kar je seveda škoda, saj avtomobil, kot je M3 touring, omogoča izjemne vozne užitke. Količina moči, navora je tolikšna, da skupaj z visoko postavljeno mejo zdrsa preseže kolikor toliko varno okolje slovenske ceste že v tretji prestavi.

Foto: Gregor Pavšič

Izvršni direktorji pri BMW so v zadnjih letih glede tega vprašanja dajali nekoliko nejasne odgovore. Program M bo v prihodnje ali povsem električen, če bo le s takšnimi motorji lahko dosegel zmogljivost bencinskih, ali pa bo v celoti ostal klasičen. Seveda vsaj do leta 2035. Takšno je bilo zadnje sporočilo direktorja linije M iz Münchna. Eden izmed izvršnih direktorjev BMW je prav tako povedal, da je veliki večini kupcev vseeno, kakšen motor poganja avtomobil, vsaj dokler je vozniška izkušnja na ravni pričakovanj ob takem avtomobilu.

In zato se med potepanjem po Istri tudi sam nisem mogel upreti razmišljanju o tej dilemi. Sem priča uživanju v zadnjih taktih bencinsko gnanih M3? Bi bilo dobro ohraniti obstoječe pogone ali pa električni kaj prida na uspeh karavana, kot je M3 touring, niti ne bi vplivali?

Dobrih 400 kilometrov bencinskega dosega je primerljivih z elektriko, toda …

Vsaj na podeželskem družinskem izletu, prav gotovo v veliki večini izkoriščenega časa, ko tak M3 ne bi bil parkiran, bi elektrika svoje lahko opravila. Ob polni posodi bencina je imel avtomobil po oceni potovalnega računalnika za 430 kilometrov dosega, kar je bržkone manj, kot bi jih zmogel primerljiv hipotetični karavan na osnovi modela BMW i4.

Seveda, danes sredi leta 2023, je dotakanje bencina veliko hitrejše kot polnjenje baterije z elektriko. Na ustrezni polnilnici bi za sto kilometrov dosega potrebovali do deset do 15 minut, pri bencinskem M3 je prevzem goriva za dobrih štiristo kilometrov trajal kakih pet minut. Toda nekoč bo drugače; turistični potep prinaša postanke, ki so lahko dolgi vsaj eno uro. V tem času pa se bo baterija avtomobila polnila in postanki na poti niti ne bodo potrebni. Danes je to misija nemogoče, saj je turističnih ponudnikov s polnilnicami v naši regiji še presenetljivo malo. Kdor računa na skandinavske goste, se bo moral prilagoditi.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

In zvok?

No ja, šestvaljnik pač ni osemvaljnik in tudi umetno poudarjen zvok motorja v notranjosti avtomobila je prej moteč kot zares navdušujoč. Prvih sto kilometrov je bilo zabavnih, nato sem to funkcijo raje izklopil. Zvok motorja prav gotovo pritiče avtomobilu takšnih zmogljivosti, še posebej takrat, ko ob pretikanju v prestavo višje voznika dobesedno sune v hrbet. Toda ni tako navdušujoč, da brez njega ne bi mogel shajati.

Čeprav objektivno redko, tak avtomobil spiše dolgotrajne spomine

Toda če bi temu avtomobilu preprosto vgradili le elektromotor in ga ne bi postavili na namensko platformo, bi težje upravičil svojo ceno. Ne glede na vse morebitne pomisleke, kako pogosto in kje je sploh mogoče izkoristiti tak avtomobil, in tudi na navidezna nasprotja karavanskega avtomobila z več kot 500 "konji", M3 touring vendarle v zadnjem hipu za BMW prinaša vsakodnevno uporaben avtomobil z veliko skrite pobalinskosti.

Tistemu, ki si ga lahko privošči, bo že en zdrs v nadzorovanem okolju pomenil ogromno. Tudi če se bo nato še cel mesec vozil izven načina sport in umirjeno v jutranjih prometnih konicah, bo spomin na sekunde uživanja s tem posebnim avtomobilom živel v njem še naprej. Zaradi takih notranjih spominov je BMW tudi začel izdelovati avtomobile M. To bistvo se od leta 1973 in kultnega E30 ni spremenilo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič