Foto: Gregor Pavšič Prihodnost ford mustanga, takega s petlitrskim motorjem V8, v Evropi stiska zakonodaja. Tej ni všeč uradnih 282 gramov izpusta CO 2 na prevoženi kilometer. Vsaj v Sloveniji je avtomobil s petlitrskim motorjem tudi močno obremenjen pri registraciji – ta letno znaša več kot 500 evrov.

Res je tudi, da prodaja mustanga globalno pada. V zadnjem desetletju so jih sicer na ceste spravili kar milijon, kar je zavidljiva številka glede na precej nišno usmerjenost tega Fordovega modela. V ZDA je prodaja v zadnjem letu zdrsnila za skoraj deset odstotkov, podatki za ves svet uradno niso na voljo.

Morda ga bo nekoč ustavila zakonodaja, morda kombinacija cene in uporabnosti, morda pa se bo tudi avtomobilski svet nekoč spet spremenil in bo kupcem povšeči cestni stroj take vrste.

V ZDA so pred desetimi leti prodali še 122 tisoč mustangov, lani pa še 44 tisoč.

Foto: Gregor Pavšič

Odličen položaj za volanom, tega smo pri mustangu že dolgo vajeni. Foto: Gregor Pavšič

Kajti treba je priznati – mustang ostaja velika avtomobilska ikona. Ena največjih. Ikona je zato, ker to ni racionalno premišljen avtomobil in vozniku prinaša tudi kompromise. Vse ni optimalno, idealno, toda prav zato je mustang tudi avtomobil z dušo. Čeprav je star že več kot 60 let, se danes na cesti in parkiriščih za njim navdušeno obračajo tako stari kot mladi, tudi otroci so veseli, da ga vidijo.

Otroci, ki niti ne morejo zares vedeti, kaj je mustang in kaj je nekoč pomenil. Športni kupe, trenutno še zadnji pravi mišičnjak, brbotanje osemvaljnika – vse to je del legende, ki še vedno živi. Prava avtomobilska romantika, ni dvoma.

Foto: Gregor Pavšič Mustang ni avtomobil za vsakogar. Na cestah zato spoštujem vsakega, ki se mimo pripelje z njim. Tak voznik (ali voznica) ga je izbral zato, ker ga je razumel, ker ga je sprejel v dobrem in slabem in ker uživa prav v tistem, kar zna mustang najbolje. Na cestah nariše nasmeh in iz vsakega kilometra, pa tudi če se peljemo povsem počasi, naredi zgodbo. Tako življenjsko, z vzponi in padci, prednostmi in slabostmi. Ta avtomobil tudi z vidika športnika ni idealen, a prav to je tudi njegova vrednost.

Namesto desetstopenjskega samodejnega bi si bolj želeli ročni menjalnik. Foto: Gregor Pavšič

Ročna zavora po meri zabave - ni je mogoče zatakniti, temveč služi le s potegom in tako poskrbi za zdrs. Foto: Gregor Pavšič

Dark horse je omejena serija zadnje generacije mustanga. Foto: Gregor Pavšič

Ford je novo generacijo mustanga v Evropo pripeljal z nekaj zamika in zaradi strožjih predpisov ima najzmogljivejša različica dark horse tudi šibkejši motor. Ta ima moč 334 kilovatov (453 "konjev"), v ZDA znaša njegova moč skoraj 500 "konjev". Mišičast videz, opomba na bokih, da se spredaj skriva petlitrski tehnični lepotec, in gromek zvok hladnega motorja – to so čisto vsakič magneti tega avtomobila.

Med ovinki mustang nikoli ni bil najbolj odziven in neposreden športni avtomobil. Masa 1,7 tone naredi svoje in temu občutku se je težko izogniti. Zmogljiv motor ter tudi Torsenova zapora diferenciala na zadnji osi in aktivno vzmetenje (MagneRide) ponujata veliko vozniških užitkov, a vendarle z nekaj rezerve.

Mustang je prepričljiv tako na avtocesti kot na podeželju, kjer je vsak odločnejši pritisk desne stopalke – takrat se prebudi motor v sprednjem delu vozila – poseben užitek. Ta je tudi glavno bistvo tega avtomobila, ki hormone sreče sprošča tudi takrat, ko z njim po podeželju le križarimo. Takih avtomobilov danes na trgu skoraj ni več, še posebej ne v tem cenovnem razredu.

Del notranjosti so tudi športni Recarovi sedeži. Foto: Gregor Pavšič

Prostor zadaj je zelo zasilen in bolj namenjen odlaganju manjših kosov prtljage. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti je mustang zdaj modernejši, ima digitalna zaslona, a tudi še precej klasičnih gumbov. Podpira vmesnike, kot sta Car Play in Android Auto. Za volanom se sedi zelo dobro, všečen je tudi volanski obroč, zadaj pa je prostora pričakovano zelo malo. Z nekaj truda nam je uspelo v mustanga vseeno prek prtljažnika spraviti tudi manjše športno kolo.

Prosimo za ročni menjalnik

Najbolj moteč dejavnik testnega mustanga je bil desetstopenjski samodejni menjalnik. Ta je sicer prijeten in dobra rešitev za vsakdan, toda kadar želimo nekaj več dinamike med ovinki ali nekoliko hitreje prebuditi motor, bi dali vse za različico s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Prestave je sicer mogoče pretikati tudi z obvolanskimi ročicami, toda pri desetih prestavah je treba za želen dvig vrtljajev kar nekaj pritiskov na ročico.

Mustang je avtomobil za tistega voznika, ki natanko ve, kaj hoče, in to v tem avtomobilu tudi dobi. To je še vedno najcenejši avtomobil z osemvaljnim motorjem. Osnovni mustang V8 v različici GT stane slabih 69 tisoč evrov, različica dark horse je 15 tisoč evrov dražja. Cena testnega avtomobila je bila nekaj nad 86 tisočaki.