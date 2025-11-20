Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kitajci osupnili Zahod: veliki načrt za napad na Tajvan?

Satelitski posnetek kitajske civilne tovorne ladje, ki je sredi avgusta sodelovala na kitajskih vojaških vajah na obali kitajske province Guangdong. Na palubi vidimo vojaška vozila.

Satelitski posnetek kitajske civilne tovorne ladje, ki je sredi avgusta sodelovala na kitajskih vojaških vajah na obali kitajske province Guangdong. Na palubi vidimo vojaška vozila.

Foto: Reuters

Kitajska mobilizira armado civilnih ladij, ki bi lahko pomagale pri invaziji na Tajvan – misiji, ki bi lahko presegla izkrcanje v Normandiji med drugo svetovno vojno.

Reuters je uporabil podatke o sledenju ladij in satelitske posnetke za spremljanje vloge civilnih plovil v kitajskih pomorskih vajah to poletje. Gre za civilne tovorne ladje, ki jih Kitajci uporabljajo za prevoz potnikov in vozil, in ladje za prevoz težkih tovorov, kot so gradbeni materiali.

Ladje, ki lahko pristanejo na obali, kjer ni pristanišč

Kitajci uporabljajo v civilnem prometu številne takšne ladje, ki so dolge okoli 90 metrov. Imajo nizek ugrez, rampe in odprto palubo. Ladje lahko pristanejo in iztovorijo tovor tudi na obali, kjer ni pristaniških objektov.

Ši Džinping
Vaje so pokazale, da Kitajska pripravlja konkretne načrte za invazijo, pravijo strokovnjaki za pomorsko vojskovanje, in vadijo nove tehnike, katerih cilj je pospešiti izkrcanje vojakov in opreme na obalo, da bi premagali tajvanske branilce.

Večje število ladij za invazijo na več krajih

Nekdanji vrhovni poveljnik tajvanske vojske, admiral Lee Hsimin, je za Reuters povedal, da Kitajska verjetno hoče oblikovati ladjevje manjših tovornih ladij, da bi lahko izvedla izkrcanja na več krajih na Tajvanu. Z večjim številom kitajskih napadov na več koncih bi bilo tajvanskim branilcem težje ubraniti otok.

Satelitski posnetek kitajskih civilnih tovornih ladij, ki so sredi avgusta letos sodelovale na vojaških vajah v kitajski provinci Guangdong. Podobne vaje so bile letos poleti še na več drugih krajih, sodelovalo pa naj bi več kot sto kitajskih civilnih ladij. Vojaški strokovnjaki se strinjajo, da Kitajci vadijo morebitno invazijo na Tajvan.

Vsekakor pa bi bila invazija na Tajvan tudi za kitajsko mornarico zelo nevarna. Tajvanska ožina (kitajska obala je od tajvanske oddaljena 160 kilometrov) preseneča z nenadnimi viharji, razburkanim morjem, močnimi plimami in meglo. Tajvanska zahodna obala je tudi gorata in na severu gosto naseljena, kar pomeni, da ni veliko krajev za izkrcanje. 

Kitajska bi za invazijo potrebovala na sto tisoče vojakov

Trenutno lahko Kitajska z vojaškimi ladjami, ki jih ima, čez Tajvansko ožino pripelje le 20 tisoč vojakov. Za zasedbo Tajvana pa bi potrebovala od 300 tisoč do milijon vojakov ali morda še več. Te enote bodo poleg tega potrebovale zaloge in strelivo, kar bi prevažale civilne ladje. Prav zato Kitajska vključuje v svojo senčno vojaško ladjevje številne civilne tovorne ladje.

