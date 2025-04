Kot je pojasnil tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva kitajske vojske, polkovnik Ši Ji, so danes izvajali vaje v osrednjem in južnem delu Tajvanske ožine, vključevale pa so natančne napade na simulirane ključne cilje. Cilj drugega dne vaj je bil preizkusiti zmogljivosti vojske na področjih, kot so blokada, nadzor in natančni napadi na ključne cilje, je dodal.

China’s just launched massive military drills around Taiwan this morning - Army, navy, air force, and rocket units deployed



The PLA Eastern Theater Command statement:



"The Eastern Theater Command spokesperson, Senior Colonel Shi Yi, said that starting from April 1, the Eastern… pic.twitter.com/0TcPQwu7Rr — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Defense (@IndoPac_Info) April 1, 2025

Kasneje je Peking sporočil, da je na vajah danes sodelovala tudi letalonosilka Šandong. Z njo naj bi kitajska vojska preizkusila, ali je sposobna vzpostaviti blokado Tajvana.

"Letalonosilka Šandong je izvedla vaje, ki so vključevale usklajevanje ladij in letal, prevzem nadzora v zraku na območju ter napade na kopenske in morske cilje," je sporočilo vzhodno poveljstvo kitajske vojske. Dodalo je, da so preizkušali zmogljivosti vojske pri "večdimenzionalni blokadi in nadzoru" otoka. Foto: Reuters

Kitajska je ene najobsežnejših vojaških vaj blizu Tajvana v zadnjem letu začela v torek, njihov cilj pa je po navedbah Pekinga "poslati ostro opozorilo odvračanja separatistom na Tajvanu". Kitajska naj bi se s takšnimi potezami med drugim odzivala na retoriko tajvanskega predsednika Laj Čing Teja.

Napetosti naraščajo

Tajvan je v odziv aktiviral svoja letala, ladje in rakete.

Napetosti v približno 180 kilometrov široki Tajvanski ožini, ki otok ločuje od celinske Kitajske, naraščajo od maja lani, ko je bil na Tajvanu izvoljen predsednik Laj Čing Te in zavzel ostrejša stališča do Kitajske od svoje predhodnice Caj Ing Ven.

Laj je prejšnji mesec Kitajsko označil za sovražno tujo silo ter predlagal ukrepe za boj proti kitajskemu vohunjenju in infiltraciji.

Kitajska v okolici Tajvana sicer redno izvaja vojaške vaje, tokratne pa sledijo nedeljskemu obisku ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha na Japonskem. Ta je zagotovil, da bodo ZDA zagotovile "verodostojno odvračanje" v celotni Tajvanski ožini.

Peking vztraja pri stališču, da je Tajvan del kitajskega ozemlja, in napoveduje prevzem nadzora nad otokom, po potrebi tudi s silo.