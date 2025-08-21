Na Hrvaškem so zaradi slabih vremenskih razmer prekinili več trajektnih linij.

Pri hrvaškem prometnoinformacijskem centru HAK potnike obveščajo, da so zaradi slabega vremena prekinili naslednje pomorske linije:

- trajektne linije: Gaženica (Zadar)–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj in Dubrovnik–Lopud–Suđurađ;

- katamaranske linije: Split–Milna–Hvar–Korčula, Split–Stari Grad–Split, Vis–Split–Vis, Dubrovnik–Korčula–Hvar–Bol–Split in Ubli–Korčula–Dubrovnik;

- ladijske linije: Komiža–Biševo, Zadar–Preko in Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ.

Sporočili so še, da je trajektna linija 401 Gaženica (Zadar)–Ist–Olib–Silba–Premuda–M. Lošinj namesto ob 9. uri odpeljala ob 10. uri. Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Do 30. septembra bo trajekt na relaciji Split–Supetar iz splitskega pristanišča odhajal ob 16:50 namesto ob 16:30, iz pristanišča Supetar pa ob 18:20 namesto ob 18:00.