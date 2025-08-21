Četrtek, 21. 8. 2025, 10.08
46 minut
Prekinjene priljubljene trajektne linije na Hrvaškem
Na Hrvaškem so zaradi slabih vremenskih razmer prekinili več trajektnih linij.
Pri hrvaškem prometnoinformacijskem centru HAK potnike obveščajo, da so zaradi slabega vremena prekinili naslednje pomorske linije:
- trajektne linije: Gaženica (Zadar)–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj in Dubrovnik–Lopud–Suđurađ;
- katamaranske linije: Split–Milna–Hvar–Korčula, Split–Stari Grad–Split, Vis–Split–Vis, Dubrovnik–Korčula–Hvar–Bol–Split in Ubli–Korčula–Dubrovnik;
- ladijske linije: Komiža–Biševo, Zadar–Preko in Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ.
Sporočili so še, da je trajektna linija 401 Gaženica (Zadar)–Ist–Olib–Silba–Premuda–M. Lošinj namesto ob 9. uri odpeljala ob 10. uri.
Do 30. septembra bo trajekt na relaciji Split–Supetar iz splitskega pristanišča odhajal ob 16:50 namesto ob 16:30, iz pristanišča Supetar pa ob 18:20 namesto ob 18:00.