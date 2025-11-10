Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
18.10

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Brazilija podnebne spremembe COP30

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 18.10

1 ura, 4 minute

Podnebna konferenca ZN

Prvi dan COP30 v Braziliji: "Čaka nas veliko dela"

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
COP30, Brazilija | "Čaka nas veliko dela, pri čemer pritoževanje ni strategija. Potrebujemo konkretne rešitve," je pozval vodja ZN za podnebje Simon Stiell. | Foto Reuters

"Čaka nas veliko dela, pri čemer pritoževanje ni strategija. Potrebujemo konkretne rešitve," je pozval vodja ZN za podnebje Simon Stiell.

Foto: Reuters

Ob začetku 30. podnebne konference ZN (COP30) so se v brazilskem Belemu zvrstili pozivi h krepitvi naporov v boju proti podnebnim spremembam in zmagi nad zanikovalci podnebnih sprememb. Medvladni odbor za podnebne spremembe je medtem ocenil, da je cilj omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija najverjetneje nedosegljiv.

"Skoraj neizbežno je, da bo svet presegel cilj iz pariškega sporazuma glede omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija," je v videonagovoru izpostavil vodja medvladnega odbora za podnebne spremembe Jim Skea. Kot je izpostavil, gre za posledico nezadostnih podnebnih ukrepov v zadnjih nekaj letih in posledično nadaljnjega povečevanja emisij toplogrednih plinov.

Vrnitev segrevanja pod 1,5 stopinje Celzije glede na predindustrijsko dobo je sicer po njegovi oceni še vedno mogoča, a bo za to potrebno takojšnje in trajno zmanjšanje emisij.

"Potrebujemo konkretne rešitve"

Tudi vodja ZN za podnebje Simon Stiell je države pozval, naj pospešijo prizadevanja za zmanjšanje emisij in ohranijo cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. "Čaka nas veliko dela, pri čemer pritoževanje ni strategija. Potrebujemo konkretne rešitve," Stiella povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V ospredju COP30 bo krepitev zavez držav glede zniževanja izpustov do leta 2035. | Foto: Reuters V ospredju COP30 bo krepitev zavez držav glede zniževanja izpustov do leta 2035. Foto: Reuters Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je medtem ob začetku pogovorov na COP30 pozval k zmagi nad "zanikovalci" podnebnih sprememb. "Podnebne spremembe niso več grožnja prihodnosti, ampak so tragedija sedanjosti," je dejal in ostro kritiziral tiste, ki zavračajo znanstvene dokaze ter širijo strah, napadajo institucije, znanost in univerze.

V ospredju COP30 bo krepitev zavez držav glede zniževanja izpustov do leta 2035. Na konferenci bo sodelovala tudi okrnjena slovenska delegacija. Ob glavni podnebni pogajalki Tini Kobilšek bo prvi teden konference delegacijo vodil državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl, v drugem, ministrskem segmentu pa minister Bojan Kumer, ki bo sodeloval v sklepni fazi pogajanj.

Luiz Inacio Lula da Silva, predsednik, Brazilija, Donald Trump, predsednik, ZDA
Novice Vrh voditeljev o pomembnem sporazumu, vendar Trumpa tam ne bo
komar, vrsta culex, virus Zahodnega Nila
Novice Na Islandiji prvič odkrili komarje
Antarktika
Novice Alarmantno odkritje na Antarktiki: Zaznali izpuste metana iz tal
Brazilija podnebne spremembe COP30
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.