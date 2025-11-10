Ob začetku 30. podnebne konference ZN (COP30) so se v brazilskem Belemu zvrstili pozivi h krepitvi naporov v boju proti podnebnim spremembam in zmagi nad zanikovalci podnebnih sprememb. Medvladni odbor za podnebne spremembe je medtem ocenil, da je cilj omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija najverjetneje nedosegljiv.

"Skoraj neizbežno je, da bo svet presegel cilj iz pariškega sporazuma glede omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija," je v videonagovoru izpostavil vodja medvladnega odbora za podnebne spremembe Jim Skea. Kot je izpostavil, gre za posledico nezadostnih podnebnih ukrepov v zadnjih nekaj letih in posledično nadaljnjega povečevanja emisij toplogrednih plinov.

Vrnitev segrevanja pod 1,5 stopinje Celzije glede na predindustrijsko dobo je sicer po njegovi oceni še vedno mogoča, a bo za to potrebno takojšnje in trajno zmanjšanje emisij.

"Potrebujemo konkretne rešitve"

Tudi vodja ZN za podnebje Simon Stiell je države pozval, naj pospešijo prizadevanja za zmanjšanje emisij in ohranijo cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. "Čaka nas veliko dela, pri čemer pritoževanje ni strategija. Potrebujemo konkretne rešitve," Stiella povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V ospredju COP30 bo krepitev zavez držav glede zniževanja izpustov do leta 2035. Foto: Reuters Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je medtem ob začetku pogovorov na COP30 pozval k zmagi nad "zanikovalci" podnebnih sprememb. "Podnebne spremembe niso več grožnja prihodnosti, ampak so tragedija sedanjosti," je dejal in ostro kritiziral tiste, ki zavračajo znanstvene dokaze ter širijo strah, napadajo institucije, znanost in univerze.

V ospredju COP30 bo krepitev zavez držav glede zniževanja izpustov do leta 2035. Na konferenci bo sodelovala tudi okrnjena slovenska delegacija. Ob glavni podnebni pogajalki Tini Kobilšek bo prvi teden konference delegacijo vodil državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl, v drugem, ministrskem segmentu pa minister Bojan Kumer, ki bo sodeloval v sklepni fazi pogajanj.