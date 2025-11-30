Neprijetne novice iz Los Angelesa, bo Luka Dončić pogrešal superzvezdnika?

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Los Angeles Lakers bodo v sklepnem dejanju večera gostili New Orleans Pelicans. Jezerniki, ki na zahodu zaostajajo le za vodilnimi Oklahoma City Thunder, se bodo tako spopadli z najslabšo ekipo zahodne konference. Lakersi bodo na krilih najboljšega strelca tekmovanja Luke Dončića (35,1 točke na tekmo) lovili sedmo zaporedno zmago, zaradi bolečin v levem stopalu pa je vprašljiv nastop LeBrona Jamesa. Odkar se je 40-letni zvezdnik vrnil na parket, Dončić in druščina sploh še niso izgubili. Na drugi strani velike luže odmevajo tudi pohvale Ljubljančana na račun njegovega "naslednika" pri Dallasu Cooperja Flagga, ki je prejšnji večer podrl kar nekaj rekordov.

Dogajanje v ligi NBA se bo začelo z nedeljsko matinejo ob 21. uri po slovenskem času, v kateri se bosta pomerila Utah in Houston.

Branilec naslova Oklahoma City se odpravlja v Portland, kjer bo imel opravka s tekmecem, ki je edini v tej sezoni premagal Thunder. Vodilni OKC ima izjemen izkupiček (19 zmag in 1 poraz), nedavno pa se je Portlandu že maščeval za edini poraz v tej sezoni s prepričljivo domačo zmago s +27 (122:95).

Dončić pohvalil "svojega naslednika" pri Dallasu Luka Dončić ima visoko mnenje o Cooperju Flaggu. Foto: Reuters V ligi NBA še odmeva podvig Cooperja Flagga. 18-letni novinec Dallasa je na gostovanju pri LA Clippersu pomagal Mavericksom do šele šeste zmage v tej sezoni s kar 35 točkami. Tako je dosegel strelski rekord kariere. Ob odsotnosti Anthonyja Davisa, Kyrieja Irvinga in PJ Washingtona, ki se je poškodoval med ogrevanjem, je prevzel vodilno vlogo v napadu in se vpisal v zgodovino. Pri 18 letih in 343 dneh je dosegel kar 35 točk in postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel vsaj 30 točk. V tem pogledu je prehitel tudi LeBrona Jamesa in Michaela Jordana. 🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!



He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA — NBA (@NBA) November 30, 2025 Flagg si je po sobotnem porazu z Los Angeles Lakers prislužil pohvale Luke Dončića. "Je dober igralec. Zaradi tega, ker je bil št. 1 na naboru, je deležen velikega pritiska, a sem prepričan, da bo postal vrhunski igralec," je 26-letni Slovenec namenil nekaj besed "svojemu nasledniku" pri Dallasu. Ta je le dan pozneje v mestu angelov proti Clippersom dosegel rekordnih 35 točk. V noči na torek ga čaka spopad z Denverjem, pri katerem blesti prvi kandidati za osvojitev MVP priznanja Nikola Jokić.

Bo LeBron James znova počival proti Pelikanom?

Nastop LeBrona Jamesa v noči na ponedeljek je pod vprašajem. Foto: Reuters Če gre Clippersom v zadnjem obdobju katastrofalno, saj nizajo poraz za porazom, pa so lahko bistveno bolj prešerne volje v taboru Lakersov. Jezernikom gre odlično, odličnim predstavam Luke Dončića in Austina Reavesa se je pridružil še LeBron James. 40-letni Američan v povprečju na tekmo dosega 16 točk in osem asistenc. Odkar se je vrnil, so Lakersi dobili vse štiri tekme, njihov zmagoviti niz pa traja še malce dlje. Zmagujejo vse od 14. novembra dalje. Vse od gostovanja v New Orleansu, kjer so zmagali s 118:104. Takrat James še ni mogel pomagati Jezernikom.

Prav lahko bi se zgodilo, da bo podobno tudi v noči na ponedeljek, saj je njegov nastop proti Pelicansom zaradi bolečin v levem stopalu pod vprašajem. Podobno velja tudi za Marcusa Smarta, ki ga ovira poškodba hrbta. Smarta ni bilo tudi na srečanju proti Dallasu.

Luka Dončić bo imel z Lakersi opravka z dvema zaporednima domačima tekmama. Najprej proti New Orleansu, nato pa še Phoenixu. Foto: Reuters

Ker čaka Jezernike naporen spored, saj bodo po domači tekmi z New Orleansom, sicer najslabšo ekipo zahodne konference, ki se lahko pohvali zgolj s tremi zmagami, večer pozneje gostili še Phoenix, bi lahko trener JJ Redick do neke mere rotiral zasedbo. Bo tako James izpustil dvoboj z New Orleansom, ki ima velike težave s poškodovanimi igralci, saj bi lahko manjkali Trey Murphy III, Jordan Hawkins, Herbert Jones in še kdo?

Lakersi bodo napadali sedmo zaporedno zmago. Zanimivo je, da so zbrali veliko zmag in na lestvici zahodne konference zasedajo visoko drugo mesto, a tekmecev ne premagujejo za velikanske razlike. Vodilni OKC ima skupno razliko v koših +317, Lakers pa ''zgolj'' +69. Bistveno višjo imajo na zahodu tudi Denver (14-5, +185), Houston (12-4, +171) in San Antonio (13-5, +111), ki zaostajajo na lestvici za Lakersi, kot tudi Minnesota (11-8, +88).

Liga NBA, 30. november

Lestvica

