Vstopite v novo leto z wellness oddihom v Opatiji

Po prazničnem vrvežu se prileže miren oddih, ko si vzamemo čas zase in prisluhnemo svojemu telesu. Začetek novega leta je zato idealen čas za sprostitev in nabiranje novih moči. Opatija v zimskih mesecih ponuja idealne pogoje za takšen oddih – v zdravilnem obmorskem okolju ob pogledu na Jadransko morje se ritem življenja naravno umiri, wellness oaze v Liburnia Hotels & Villas pa omogočajo zavesten počitek in skrbno zasnovane tretmaje, ki celostno negujejo telo in duha.

Sprostitev, regeneracija in revitalizacija – vaš zagon za 2026

Obdobje po praznikih je idealno za umik od vsakodnevnega vrveža, notranjo refleksijo in skrb za dobro počutje. Vsak izmed hotelov Liburnia Hotels & Villas v Opatiji in bližnjem Lovranu na svoj način ustvarja prostor za sprostitev. Hotel Ambasador navdušuje z vrhunskim spa centrom na kar 1.300 kvadratnih metrih, kjer gostje uživajo v notranjem bazenu s toplo morsko vodo, džakuziju, savnah in široki paleti sprostitvenih tretmajev. Hotel Admiral posameznikom in parom ponuja moderno, navtično navdihnjeno wellness izkušnjo z razgledom na morje. Za tiste, ki iščejo popolno regeneracijo in umik od hitrega tempa, pa Hotel Excelsior v mirnem obalnem okolju Lovrana ponuja spa z ogrevanim notranjim bazenom, savnami, sprostitvenimi kotički ter odličnimi masažami.

Zdravilna moč Jadranskega morja

Opatija se razteza med Jadranskim morjem in goro Učko ter obiskovalcem ponuja avtentično okolje, ki blagodejno vpliva na telo in duha. Svež morski zrak, mirna pokrajina in umirjen ritem vsakdanjika ustvarjajo idealne pogoje za sprostitev – telo se umiri, misli se zbistrijo, notranja energija pa se napolni. Hotel Excelsior v mirnem obalnem mestecu Lovran, le nekaj kilometrov južno od Opatije, je idealna izbira za tiste, ki jim ustrezata mirna atmosfera in počasnejši ritem.

Umetnost počasnega življenja na Opatijski rivieri

Wellness hoteli v Opatiji in Lovranu vabijo k počasnejšemu ritmu, kjer vsak trenutek šteje. Hotel Admiral je idealno izhodišče za mirne sprehode ali lahke športne aktivnosti, saj stoji tik ob znameniti promenadi Lungomare. Idealen je za pare ali posamezne goste, ki si želijo wellness oddih v neposrednem obmorskem okolju.

Razstrupljanje, revitalizacija in gurmansko razvajanje

Neposredna bližina obale ustvarja idealno okolje za sprostitev in regeneracijo. Hotel Ambasador ponuja različne tretmaje, prilagojene sprostitvi in obnovi energije, ki podpirajo fizično ter čustveno ravnovesje. Celotno izkušnjo zaokrožijo kulinarični užitki v restavraciji Cubo v Hotelu Ambasador, kjer se vrhunska gastronomija združi z nepozabnim razgledom na morje. Na koncu oddiha se boste počutili lahkotno, blagodejno in sproščeno.

Po praznikih si vzemite čas zase in v Opatiji s pomočjo prefinjenih wellness hotelov ter čudovitega ambienta poskrbite za nepozaben notranji in zunanji preporod, ki vas bo pripravil na vse izzive novega leta.

