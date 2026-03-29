Iranci uničili dragoceno letalo. Resni sumi, da so v ozadju Rusi.

V napadu na ameriško bazo Prince Sultan v Savdski Arabiji naj bi Iran uspel uničiti več letal, med njimi dragoceno letalo E-3 Sentry za zračno opozarjanje in nadzor, ki stane skoraj pol milijarde evrov. Takih poveljniških letal ima sedaj ameriška vojska le še 15, pri čemer naj bi jih bilo kar nekaj neoperativnih. Iranu naj bi s satelitskimi posnetki in drugimi podatki za napad na letalsko bazo, v katerem je bilo poškodovanih tudi 12 ameriških vojakov, pomagala Rusija.

Foto: omrežje X/posnetek zaslona Izguba letala E-3 Sentry je za ameriško vojsko boleč udarec. Ta letala so ključnega pomena za zaznavanje prihajajočih množičnh raketnih napadov in usklajevanje zračnih bojnih operacij. ZDA so pred začetkom vojne na Bližnji vzhod poslale šest takih letal, vsako od teh letal pa je zelo dragoceno, saj so jih pred vojno ZDA imele v floti le 16, pri čemer vojaški analitiki ocenjujejo, da je razpoložljivih letal še manj.

Foto: omrežje X/posnetek zaslona Gre namreč za letalo, ki je prvič poletelo leta 1972, nehali pa so ga proizvajati leta 1992. Od takrat so obstoječa letala vzdrževali in posodabljali, niso pa jih še nadomestili z novim modelom poveljniškega letala.

New image reportedly showing the USAF E-3 Sentry destroyed in an Iranian attack at Prince Sultan Airbase on Friday.



Matches 81-0005, an E-3C seen deployed to the base in recent weeks.

Kako je Iranu uspelo zadeti tako dragoceno tarčo?

Mediji se že od petkovega napada na ameriško bazo Prince Sultan v Savdski Arabiji sprašujejo, kako je Iranu uspelo zadeti in prizadejati škodo tako pomembni ameriški vojaški tarči.

And the American president will continue to roll out red carpets for Putin pic.twitter.com/8gUWTUxOFv — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) March 29, 2026

Nekateri analitiki so pri tem opozorili, da Iran napada ni mogel izvesti brez ruske pomoči. To naj bi potrdile tudi ukrajinske obveščevalne službe, ki trdijo je Moskva pri napadu nudila pomembno podporo.

Zelenski: ko posnetke naredijo, tretjič, je vse jasno

"Rusija je v dneh pred iranskim napadom na lokacijo trikrat posnela satelitske posnetke baze v Savdski Arabiji," je za NBC povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je pri tem skliceval na podatke ukrajinskih obveščevalcev.

Zelenski je dodal, da je sodelovanje med Iranom in Rusijo tesno: "Mislim, da je v interesu Rusije, da pomaga Irancem. In ne le verjamem – vem –, da si delijo informacije. Ali pomagajo Irancem? Seveda. Koliko odstotkov? Sto odstotkov."

Ob tem je za NBC podrobneje pojasnil, zakaj so tako prepričani, da v ozadju iranskih operacij stoji Rusija. "Vemo, da se pripravljajo, če posnetke naredijo enkrat. Če jih naredijo drugič, gre za nekakšno simulacijo. Tretjič pa pomeni, da bodo v enem ali dveh dneh napadli," je opozoril.