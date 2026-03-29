"Včeraj eden najhujših dni od začetka vojne. Izvedli kar 701 napad." #vŽivo

Tiskovna agencija aktivistov za človekove pravice (Hrana) poroča, da je na dan 28. marca zabeležila vsaj 701 napad po Iranu. Pravijo, da je to največje število napadov, zabeleženih v enem dnevu od izbruha vojne pred mesecem dni. Medtem so v Izraelu, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih zaradi iranskih napadov aktivirali zračno obrambo, izraelska vojska pa je sporočila, da je v kopenski invaziji v Libanonu umrl njihov vojak.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.54 Iranske sile napadle bahrajnsko talilnico aluminija

6.53 Izraelska vojska potrdila smrt svojega vojaka v Libanonu

6.51 Zračno obrambo aktivirali tudi v Združenih arabskih emiratih

6.48 Izrael po raketnem napadu iz Irana aktiviral zračno obrambo

6.47 Sinočnji napadi Iranu med najhujšimi od začetka vojne

6.54 Iranske sile napadle bahrajnsko talilnico aluminija

Aluminium Bahrain (Alba) pravi, da sta v soboto v iranskem napadu na njihovo talilnico, eno največjih na svetu, bila lažje poškodovana dva delavca.

Podjetje še vedno ocenjuje obseg škode, je zapisano v izjavi, ki jo je objavila bahrajnska tiskovna agencija. "Varnost in zaščita prebivalcev Albe ostajata njena glavna prednostna naloga," so sporočili iz podjetja.

V začetku tega meseca je Alba sporočila, da je zaprla tri svoje redukcijske linije, ki predstavljajo 19 odstotkov celotne proizvodne zmogljivosti, da bi "ohranila kontinuiteto poslovanja" zaradi motenj, ki jih je povzročilo zaprtje Hormuške ožine.

Iranska revolucionarna garda je v soboto sporočila, da je Albo in Emirates Global Aluminium napadla kot odgovor na napade na dve iranski jeklarni, poroča Reuters.

Podjetje iz ZAE je v soboto potrdilo, da je v soboto v napadu utrpelo "znatno škodo" in da je bilo poškodovanih več zaposlenih, čeprav nobena od poškodb ni bila "življenjsko nevarna".

6.53 Izraelska vojska potrdila smrt svojega vojaka v Libanonu

Izraelske obrambne sile (IDF) so potrdile smrt vojaka v južnem Libanonu, kjer so pred skoraj dvema tednoma začele kopensko invazijo.

V incidentu, v katerem je bil ubit narednik Moše Jicak HaKohen Katz, so bili ranjeni še trije vojaki IDF. Odpeljani so bili v bolnišnico, je IDF sporočila v objavi na X.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Libanonu med spopadom doslej ubitih več kot 1100 civilistov, vključno s 120 otroki in 42 reševalci.

6.51 Zračno obrambo aktivirali tudi v Združenih arabskih emiratih

Kmalu po tem, ko sta Izrael in Kuvajt poročala o iranskih napadih, so Združeni arabski emirati sporočili, da so prav tako aktivirali svoje sisteme protiraketne obrambe.

"Zvoki, ki se slišijo na razpršenih območjih države, so posledica prestrezanja balističnih raket, križarskih raket in brezpilotnih letal s strani sistemov protiraketne obrambe ZAE," je ministrstvo za obrambo ZAE zapisalo v objavi na X.

6.48 Izrael po raketnem napadu iz Irana aktiviral zračno obrambo

Izrael pravi, da je po raketnih napadih iz Irana aktiviral svojo zračno obrambo, prebivalcem pa so poslali opozorila. "Javnost smo pozvali, naj se zatečejo v zaščitene protore in tam ostanejo do nadaljnjega," so na družbenih omrežjih sporočile izraelske obrambne sile.

Kuvajtska zračna obramba se medtem prav tako "sooča s sovražnimi raketnimi in brezpilotnimi napadi", je vojska zapisala v objavi na X.

"Vsi eksplozijski zvoki so posledica prestrezanja sovražnih napadov sistemov zračne obrambe," pravijo in pozivajo civiliste, naj upoštevajo varnostna navodila oblasti.

6.47 Sinočnji napadi Iranu med najhujšimi od začetka vojne

Tiskovna agencija aktivistov za človekove pravice (Hrana) poroča, da je na dan 28. marca zabeležila vsaj 701 napad po Iranu. Pravijo, da je to največje število napadov, zabeleženih v enem dnevu od izbruha vojne pred mesecem dni.

Od teh napadov Hrana poroča, da se je 74 odstotkov napadov zgodilo v Teheranu, glavnem mestu države. Agencija pravi, da je bilo v spopadu do danes ubitih 1551 iranskih civilistov, med njimi najmanj 236 otrok.