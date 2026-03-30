Imamo novo mis Slovenije, to je Elin Kos

V velikem finalu izbora Miss Slovenije je krono osvojila 21-letna študentka ekonomije Elin Kos.

Nova mis Slovenije Elin Kos Foto: Jure Klobčar/MPA V nedeljo je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani vrhunec dočakal izbor Miss Slovenije, na katerem je zmagala 21-letna Elin Kos iz Poljan nad Škofjo Loko, prva in druga spremljevalka pa sta postali Taja Kac in Dajana Mijatović.

Finalni večer sta povezovala Maja Čolić in Klemen Bunderla, z glasbo pa so večer popestrili Tanja Žagar, Gačniki s plesalci Folklorne skupine Sava Kranj, Romachild, Tanja Ribič in Sašo Gačnik.

V žiriji letošnjega izbora so sodelovali Iztok Bricl, generalni direktor GR Ljubljana, Špela Režun, učiteljica in mentorica dijaških podjetij, Jure Knez, ustanovitelj in predsednik družbe Dewesoft, Amadea Zupan, lanska mis Slovenije, David Miško, vodja razvoja poslovanja in partnerstev Skupine Strokasi, Mojca Šimnic Šolinc, direktorica podjetja Tosama, ter Bogdan Kronovšek, večinski lastnik in direktor podjetja Kronoterm.

