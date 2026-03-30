Otroci iz 60. in 70. let so razvili lastnost, ki danes izginja

Ljudje, ki so odraščali v 60. in 70. letih, so razvili posebno vrsto odpornosti, ki je danes vse redkejša. Njihovo otroštvo je bilo manj nadzorovano, bolj svobodno in pogosto prežeto z dolgčasom – prav to pa je oblikovalo njihovo samostojnost, ustvarjalnost in sposobnost soočanja z izzivi. V nasprotju z njimi današnji otroci odraščajo v bolj zaščitenem in digitalno usmerjenem okolju, kar odpira vprašanje: ali s tem izgubljajo pomembne življenjske veščine?

Otroci, ki so odraščali v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, so imeli več časa in prostora, kar jim je omogočilo razvoj posebne vrste duševne odpornosti. Kot mladi odrasli so sodelovali pri oblikovanju sveta, ki se je hitro spreminjal, ter bili priča družbenim in političnim premikom. V takšnem okolju so se morali sami odločati, kako razumeti dogajanje okoli sebe, pri čemer so se opirali predvsem na vplive svoje neposredne okolice.

Nekateri so se uprli, drugi so sledili vrednotam svojih staršev, tretji pa so se umaknili. Ker niso bili nenehno usmerjani, so imeli odprta vrata za raziskovanje različnih možnosti. Ta kombinacija svobode in omejitev je po mnenju strokovnjakov ustvarila odpornost, ki ni bila naučena na delavnicah ali nagrajena z zunanjimi pohvalami, temveč pridobljena skozi lastne izkušnje in soočanje z nelagodjem brez stalnega posredovanja odraslih.

S pomočjo dolgočasja so spoznali sami sebe

Eden ključnih dejavnikov je bil dolgčas. Otroci tistega časa niso imeli telefonov, računalnikov ali staršev, ki bi nenehno reševali njihove težave. Dolge ure brez strukturiranih aktivnosti so jih spodbudile, da so sami odkrivali, kaj jih veseli. Dolgčas je postal priložnost za branje, raziskovanje narave, razvijanje hobijev in učenje novih spretnosti. Na ta način so postopoma spoznavali sebe in svoje interese.

Tak način življenja je bil bolj neposreden, avtentičen in povezan z resničnim svetom – v nasprotju z današnjim časom, kjer veliko otrok prosti čas preživlja pred zasloni. Prav pripravljenost prenašati dolgčas je bil temelj za razvoj ustvarjalnosti in notranje motivacije.

Sami so razvili občutek za samostojnost in neodvisnost

Poleg tega so otroci v 60. in 70. letih razvili močan občutek samostojnosti. Starši so jim pogosto sporočali, da je njihovo življenje njihova odgovornost in da bodo morali sami sprejemati odločitve ter nositi posledice. Tak pristop jim je dal občutek, da so sami ustvarjalci svojega življenja, kar je okrepilo njihovo samozaupanje in neodvisnost.

Čeprav so starši še vedno sodelovali pri odločitvah, je bila končna izbira pogosto prepuščena otrokom. Otroci so se družili v živo, raziskovali okolico in včasih tudi prestopali meje. Takšne izkušnje so jim omogočile občutek svobode, povezanosti in življenjske energije.

Mnoge danes preseneča, kako močno so otroci pod nadzorom. Takšen pristop ima svojo ceno, saj lahko vodi v večjo negotovost in tesnobo pri sprejemanju odločitev v odraslosti. Ker se velik del življenja hkrati seli na splet, to morda pojasnjuje, zakaj mlajše generacije pogosto doživljajo manj občutka izpolnjenosti in svobode kot prejšnje.

