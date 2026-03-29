Priznani izraelski novinar o Black Cube: Želenega niso dosegli, Janša ni zmagal

Potem ko je Slovenijo tik pred državnozborskimi volitvami, ki so potekale minulo nedeljo, pretresla afera Black Cube, po dveh tednih od njenega izbruha, o njej še vedno pišejo številni tuji mediji. Tako je hrvaški portal 24.sata danes objavil članek z naslovom "Pretresena država: Kaj ima poznavalec iz Tel Aviva povedati o aferi Black Cube?". Gre za pogovor s priznanimi izraelskim novinarjem, neodvisnim raziskovalcem Achiyem Schatzom, ki je ob razkritju afere sodeloval tudi na novinarski konferenci Inštituta 8. marec . Za omenjeni portal je med drugim povedal, da kontroverzno izraelsko podjetje ni tako uspešno, kot se morda zdi, na kar nakazuje tudi spodletelo posredovanje v Sloveniji.

"Kontroverzno izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube je doživelo še en poraz. Njegov domnevni naročnik, nekdanji premier Janez Janša, ni zmagal na volitvah," pravi Schatz. Foto: Ana Kovač "Vsi škandali, pa tudi trenutna slovenska afera, kažejo, da zasebno varnostno podjetje kljub svojemu ugledu ni tako uspešno, kot se zdi. Kontroverzno izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube je doživelo še en poraz, potem ko je bila razkrita njegova vpletenost v slovenske volitve. Razkritje je imelo ravno nasproten učinek od tistega, kar si je podjetje želelo. Njegov domnevni naročnik, nekdanji premier Janez Janša, ni zmagal na volitvah," je v pogovoru povedal priznani izraelski novinar.

"Manipulativna operacija in kampanja blatenja sta delovali proti njim," je dodal Schaz, novinar, specializiran za razkrivanje lažnih novic in kampanj psihološkega vpliva, ki je sodeloval z aktivisti civilne družbe v Sloveniji in slovenskim medijem Mladina, ki mu je uspelo povezati desničarsko Slovensko demokratsko stranko (SDS), pod vodstvom nekdanjega premierja Janše, s podjetjem Black Cube.

"Dvomljiva spletna stran ponuja tudi droge, zambijske drage kamne in pedofilske stike"

Na 24.sta so podrobno opisali dogajanje pred volitvami. "Škandal se je začel 22. decembra, ko je zasebno izraelsko letalo pristalo na vzletno-pristajalni stezi letališča Ljubljana. Na krovu so bili štirje Izraelci: generalmajor (v pokoju) Giora Eiland, predsednik svetovalnega odbora podjetja, ustanovitelj podjetja Dan Zorella, Liron Tzur in še ena oseba, katere ime ni znano. Odhiteli so na sestanek z Janšo in tri ure pozneje odleteli nazaj v Tel Aviv. Slovenska spletna stran Mladina, ki je preiskovala primer, je poročala, da se je letalo trikrat vrnilo v slovensko prestolnico. Najeto letalo pripada podjetju Hatz Aviation in se pogosto uporablja za odkrite in prikrite varnostne ter diplomatske dejavnosti," so opisali primer.

"Sočasno z obiskom letala Black Cube in osebja v Sloveniji se je pojavila anonimna spletna stran v angleškem jeziku, ki je objavila vrsto tajnih posnetkov visokih uradnikov sedanje vlade," še pišejo na 24sata, pri čemer imajo v mislih spletno stran anti-corruption2026.com. "Zanimivo je, da je spletno mesto gostovalo na anonimnem strežniku, ki je gostil tudi dvomljive spletne strani, ki so ponujale droge, zambijske drage kamne in pedofilske stike," so dodali.

V nadaljevanju pišejo, da so posnetki pretresli volilno kampanjo "z obtožbami o razširjeni korupciji". "Po zanikanjih Janše in njegovih svetovalcev je slovenska obveščevalna agencija potrdila, da so štirje predstavniki Black Cube 22. decembra res prispeli v Slovenijo, vendar je pojasnila, da ni nobenih informacij o srečanjih z nekdanjim premierjem ali o vpletenosti Black Cube v kampanjo blatenja."

Afera Black Cube še vedno odmeva in polni tuje spletne portale. Foto: Posnetek zaslona

O sodelujočih v posnetkih

Kot so poročali tudi slovenski mediji, je spletna stran anti-corruption2026.com objavila tajno posnete videoposnetke, na katerih so nastopili visoki člani koalicije premierja Roberta Goloba.

Takole jih opišejo na 24.sata: "Med posnetimi so nekdanja pravosodna ministrica, ugledna odvetnica in visoko uvrščeni lobist. Nekdanja ministrica je bila posneta, ko je opisovala svoje politične povezave in lobistične dejavnosti v obdobju, ko naj bi bila v 'obdobju ohlajanja', odvetnica se je hvalila s svojimi povezavami z županom Ljubljane, ki naj bi prejemal desetodstotno provizijo za vse mestne posle, lobist pa se je hvalil z neposrednim dostopom do zdajšnjega premierja in opisoval uporabo prikritega financiranja političnih kampanj. Posneti so v odgovoru trdili, da so bili žrtve zlonamerne operacije in da so bili videoposnetki selektivno zmontirani."

Opišejo tudi, kakšen je bil odziv Janševe stranke SDS na razkritje. "Janševa stranka je odgovorila, da je za Black Cube izvedela šele pred kratkim, in ironično dodala, da bi morali podjetje obeležiti zaradi razkrivanja korupcije."

Schatz: Moji slovenski prijatelji so verjeli, da je Black Cube povezan z Mossadom

Schatz je za hrvaški portal ob tem razkril, da so bili njegovi slovenski partnerji v preiskavi zelo zaskrbljeni zaradi posledic. "Verjeli so, da je Black Cube povezana z mogočnim izraelskim Mosadom. Zagotovil sem jim, da gre za zasebno komercialno podjetje, katerega člani so bili nekdanji člani izraelske obveščevalne skupnosti, vendar da to ni podjetje, ki bi ga vodil Mossad ali kateri koli drug izraelski državni organ."

Schatz: Svojih metod delovanja verjetno ne bodo spremenili. Še naprej bodo kalili ugled Izraela.

Opisali so, da je slovenska preiskava ugotovila "izjemne strukturne podobnosti s prejšnjimi operacijami, povezanimi z Black Cube v političnih kampanjah."

Spomnimo, po poročanju Politica so agenti Black Cube leta 2018 ustanovili navidezna podjetja, da bi privabili aktiviste civilne družbe, povezane z Georgeem Sorosom, na sestanke, kjer so jih na skrivaj snemali. Tik pred madžarskimi volitvami so bila ta gradiva objavljena v medijih.

Leta 2022 so agenti Black Cube uporabili lažne profile na LinkedInu, da bi zavedli novinarje in aktiviste civilne družbe, ki so kritizirali premierja Viktorja Orbána. Potem ko je bila operacija razkrita, je LinkedIn odstranil stran podjetja.

Schatz je ob razkritju afere preko video povezave sodeloval na novinarski konferenci Inštituta 8. marec. Foto: Ana Kovač

Podjetje Black Cube je bilo ustanovljeno leta 2010 in se je znašlo v središču polemik, ko je bilo razkrito, da je obsojeni spolni prestopnik, hollywoodski producent Harvey Weinstein, najel njihove storitve za diskreditacijo svojih tožilcev. Operacija je bila razkrita v preiskavi revije The New Yorker, ki je prejela Pulitzerjevo nagrado.

Zorella in dva druga direktorja podjetja so bili leta 2022 v Romuniji obsojeni zaradi vloge v operaciji, usmerjeni proti Lauri Kovesi, vodji protikorupcijske agencije.

Izraelski poslovni časopis The Marker je leta 2019 poročal, da je izraelsko ministrstvo za obrambo najelo Black Cube in da so njegovi zaposleni delovali iz vojaške baze.

Lani je bilo razkrito tudi, da se je minister za diasporo Amichai Chikli srečal z Zorellom in Eilandom, da bi razpravljali o morebitni tajni operaciji proti propalestinskim aktivistom na ameriških univerzah.

"Vsi ti škandalozni incidenti, pa tudi trenutna slovenska afera, kažejo, da Black Cube kljub svojemu ugledu niso tako uspešni, da bi lahko postal zgodba o uspehu. Vendar pa zaradi želje po dobičku in sodeč po šestnajstih letih delovanja verjetno ne bo spremenila svojih metod delovanja in bo še naprej kalila ugled Izraela v svetovni javnosti," je sklenil Achiy Schatz.

"Volitve 2026 ene najbolj negotovih v novejši zgodovini države"

Za konec pa so se na 24sata razpisali tudi o naših parlamentarnih volitvah 2026. Opisali so jih kot "ene najbolj negotovih v novejši zgodovini države. Volivci so izvolili vseh 90 poslancev Državnega zbora, pri čemer se ni pričakovalo, da bi katera koli stranka dobila absolutno večino. Glavna tekma je bila med liberalnim, proevropskim Gibanjem za svobodo, ki jo vodi premier Robert Golob, in SDS. Rezultati so bili izjemno tesni, saj sta obe stranki prejeli med 28 in 29 odstotki glasov, kar je privedlo do zastoja in zaplete pri koalicijskih pogajanjih."