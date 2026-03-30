Slovenski smučarski skoki so po sanjski zimi dobili še številke, ki dodatno poudarjajo prevlado Domna in Nike Prevc. Domen je sezono svetovnega pokala pri moških končal kot daleč največji zaslužkar in se povsem približal meji pol milijona, njegova sestra Nika pa je s 170 tisoč evri osvojila prvo mesto še v ženski konkurenci. Brat in sestra Prevc sta skupaj zbrala 667.432 evrov, Domen pa je ob tem v aktualnem sistemu nagrajevanja postavil izjemen mejnik.

Pri moških je bila prevlada Domna Prevca (496.557 evrov – v teh izračunih so upoštevani le zneski iz naslova finančnih nagrad v svetovnem pokalu) na denarni lestvici skoraj tako izrazita kot na skakalnicah. Drugouvrščeni Avstrijec Daniel Tschofenig je zbral 194.975 evrov, tretji Japonec Rjoju Kobajaši pa 192.725 evrov, kar pomeni, da je slovenski as zaslužil več kot dvakrat toliko kot najbližji zasledovalec in več kot najbližja zasledovalca skupaj.

Ob pogledu v zgodovino FIS je sicer skupni sezonski rekord še vedno v lasti Gregorja Schlierenzauerja. Avstrijec je v sezoni 2008/09 zaslužil 524.500 švicarskih frankov, a je treba ob tem dodati, da je takrat zmagovalec tekme prejel 30 tisoč švicarskih frankov, zdaj pa prejmejo skakalci 15 tisoč evrov – preostanek je razdeljen med najboljšo trideseterico.

Prav zato Domnov skoraj polmilijonski izkupiček v aktualnem modelu še toliko bolj izstopa in ga lahko brez zadržka označimo za rekord nove dobe, saj bi on v času Schlierenzauerja zaslužil bistveno več.

Anže Lanišek je sezono končal na šestem mestu s 162.316 evri, Timi Zajc pa na 21. mestu z 59.750 evri. Do nagrad so prišli še Rok Oblak, Žak Mogel in Žiga Jančar, a njihovi zneski niso visokega ranga.

Kraljica Nika Prevc zaslužila največ

Pri ženskah je vrh pripadel Niki Prevc, ki je s 170.875 evri prehitela Japonko Nozomi Maruyamo s 115.925 evri in Norvežanko Anno Odine Stroem s 96.975 evri. Tudi pri dekletih je bila slika na vrhu precej jasna, za Niko pa je bila od Slovenk najuspešnejša Nika Vodan, ki je zbrala 68.175 evrov.

Nika Prevc je bila v tej sezoni najboljša tudi na denarni lestvici ženskega svetovnega pokala. Foto: Aleš Fevžer

Če potegnemo črto pod sezono, hitro ugotovimo, da osrednja slovenska akterja nista pobirala le zmag in lovorik v svetovnem pokalu, ampak tudi največji del nagradnega kolača.

Največji zaslužkarji pri skakalcih v sezoni 25/26

Mesto Skakalec Država Zaslužek 1. Domen Prevc Slovenija 496.557 € 2. Daniel Tschofenig Avstrija 194.975 € 3. Rjoju Kobajaši Japonska 192.725 € 4. Ren Nikaido Japonska 173.150 € 5. Stephan Embacher Avstrija 171.241 €

Največje zaslužkarice pri skakalkah v sezoni 25/26

Mesto Skakalka Država Zaslužek 1. Nika Prevc Slovenija 170.875 € 2. Nozomi Maruyama Japonska 115.925 € 3. Anna Odine Stroem Norveška 96.975 € 4. Lisa Eder Avstrija 76.650 € 5. Selina Freitag Nemčija 73.675 €

Zaslužki preostalih slovenskih skakalcev in skakalk v sezoni 25/26