Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
6.00

Osveženo pred

9 ur, 19 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
finančna nagrada smučarski skoki zaslužek Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 6.00

9 ur, 19 minut

Kdo je največ zaslužil v sezoni smučarskih skokov?

Domen Prevc največji zaslužkar zime, Nika Prevc pri skakalkah

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Domen Prevc | Domen Prevc je po sanjski zimi postal največji zaslužkar svetovnega pokala. | Foto Aleš Fevžer

Domen Prevc je po sanjski zimi postal največji zaslužkar svetovnega pokala.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski smučarski skoki so po sanjski zimi dobili še številke, ki dodatno poudarjajo prevlado Domna in Nike Prevc. Domen je sezono svetovnega pokala pri moških končal kot daleč največji zaslužkar in se povsem približal meji pol milijona, njegova sestra Nika pa je s 170 tisoč evri osvojila prvo mesto še v ženski konkurenci. Brat in sestra Prevc sta skupaj zbrala 667.432 evrov, Domen pa je ob tem v aktualnem sistemu nagrajevanja postavil izjemen mejnik.

Pri moških je bila prevlada Domna Prevca (496.557 evrov – v teh izračunih so upoštevani le zneski iz naslova finančnih nagrad v svetovnem pokalu) na denarni lestvici skoraj tako izrazita kot na skakalnicah. Drugouvrščeni Avstrijec Daniel Tschofenig je zbral 194.975 evrov, tretji Japonec Rjoju Kobajaši pa 192.725 evrov, kar pomeni, da je slovenski as zaslužil več kot dvakrat toliko kot najbližji zasledovalec in več kot najbližja zasledovalca skupaj.

Ob pogledu v zgodovino FIS je sicer skupni sezonski rekord še vedno v lasti Gregorja Schlierenzauerja. Avstrijec je v sezoni 2008/09 zaslužil 524.500 švicarskih frankov, a je treba ob tem dodati, da je takrat zmagovalec tekme prejel 30 tisoč švicarskih frankov, zdaj pa prejmejo skakalci 15 tisoč evrov – preostanek je razdeljen med najboljšo trideseterico.

Prav zato Domnov skoraj polmilijonski izkupiček v aktualnem modelu še toliko bolj izstopa in ga lahko brez zadržka označimo za rekord nove dobe, saj bi on v času Schlierenzauerja zaslužil bistveno več.

Anže Lanišek je sezono končal na šestem mestu s 162.316 evri, Timi Zajc pa na 21. mestu z 59.750 evri. Do nagrad so prišli še Rok Oblak, Žak Mogel in Žiga Jančar, a njihovi zneski niso visokega ranga.

Kraljica Nika Prevc zaslužila največ

Pri ženskah je vrh pripadel Niki Prevc, ki je s 170.875 evri prehitela Japonko Nozomi Maruyamo s 115.925 evri in Norvežanko Anno Odine Stroem s 96.975 evri. Tudi pri dekletih je bila slika na vrhu precej jasna, za Niko pa je bila od Slovenk najuspešnejša Nika Vodan, ki je zbrala 68.175 evrov.

Foto: Aleš Fevžer

Če potegnemo črto pod sezono, hitro ugotovimo, da osrednja slovenska akterja nista pobirala le zmag in lovorik v svetovnem pokalu, ampak tudi največji del nagradnega kolača.

Največji zaslužkarji pri skakalcih v sezoni 25/26

Mesto Skakalec Država Zaslužek
1. Domen Prevc Slovenija 496.557 €
2. Daniel Tschofenig Avstrija 194.975 €
3. Rjoju Kobajaši Japonska 192.725 €
4. Ren Nikaido Japonska 173.150 €
5. Stephan Embacher Avstrija 171.241 €

Največje zaslužkarice pri skakalkah v sezoni 25/26

Mesto Skakalka Država Zaslužek
1. Nika Prevc Slovenija 170.875 €
2. Nozomi Maruyama Japonska 115.925 €
3. Anna Odine Stroem Norveška 96.975 €
4. Lisa Eder Avstrija 76.650 €
5. Selina Freitag Nemčija 73.675 €

Zaslužki preostalih slovenskih skakalcev in skakalk v sezoni 25/26

Tekmovalec/tekmovalka Konkurenca Zaslužek
Anže Lanišek moški 162.316 €
Timi Zajc moški 59.750 €
Rok Oblak moški 14.400 €
Žak Mogel moški 1.700 €
Žiga Jančar moški 1.650 €
Nika Vodan ženske 68.175 €
Katra Komar ženske 5.750 €
Maja Kovačič ženske 3.750 €
Ema Klinec ženske 2.200 €
Jerica Jesenko ženske 1.550 €
Taja Terbovšek ženske 1.200 €
Taja Bodlaj ženske 650 €
finančna nagrada smučarski skoki zaslužek Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

