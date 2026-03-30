Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
11.38

Osveženo pred

2 minuti

Ponedeljek, 30. 3. 2026, 11.38

2 minuti

Neformalni pogovor s predsednico Natašo Pirc Musar

Janša še vedno čaka na uradne izide, pri štetju glasovnic iz tujine bo prisoten predstavnik SDS

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40
Janez Janša | Na vprašanje, kdo bi lahko bil na ustanovni seji DZ kandidat za predsednika DZ, je Janša odgovoril, da se z imeni za zdaj ne ukvarjajo. | Foto STA

Na vprašanje, kdo bi lahko bil na ustanovni seji DZ kandidat za predsednika DZ, je Janša odgovoril, da se z imeni za zdaj ne ukvarjajo.

Foto: STA

Prvak SDS Janez Janša, ki je kritičen do dela DVK, je po neformalnem pogovoru s predsednico Natašo Pirc Musar v izjavi za medije poudaril, da rezultati volitev še niso dokončni, treba je namreč počakati še na štetje glasovnic iz tujine. Ob tem bo po njegovih besedah prisoten predstavnik SDS. "Upam, da ga ne bodo zadržali na vhodu," je dejal.

Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant
Novice Predsednica gosti prvake izvoljenih strank: kdo je naslednji?

Predsednik SDS Janez Janša je prepričan, da je pred začetkom oblikovanja nove vlade treba počakati na uradne izide volitev. Kritičen je bil do tega, da na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) že pred štetjem glasovnic iz tujine navajajo, da je preštetih že 99,99 odstotka glasovnic, saj je bilo v tujino poslanih več kot sto tisoč glasovnic. "V 21. stoletju ima Državna volilna komisija računalniški program, ki očitno ne obvlada osnovnih računskih operacij, in to je velika skrb," je dejal ter spomnil, da so v SDS zahtevali forenzično preiskavo tega programa in kontrolo, a odgovora še nimajo.

O kandidatu za predsednika DZ še ne razmišlja

Opozoril pa je, da zastopnik njihove liste kljub njihovi zahtevi in zakonski pravici ni bil vabljen na današnje štetje glasovnic iz tujine, zato protestirajo in se bo predstavnik glasovanja vseeno udeležil. "Upam, da ga ne bodo zadržali na vhodu," je dodal. Na DVK so kasneje pojasnili, da bodo predstavniku SDS udeležbo pri štetju glasovnic iz tujine omogočili.

Golobov poskus sestavljanja razvojne koalicije je komentiral z besedami, da to ni nič novega, da je nekaj takega pred 14 leti počel že takratni predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković. "Po moje se bo tudi končalo tako, lahko pa se konča tudi tako, kot se je končalo leta 1996, ko so nakupili poslance," je dejal Janša.

Na vprašanje, kdo bi lahko bil na ustanovni seji DZ kandidat za predsednika DZ, je Janša odgovoril, da se z imeni za zdaj ne ukvarjajo.

Robert Golob
Novice Golob po pogovoru s predsednico: Bolj kot 46 glasov je pomembno sodelovanje vseh strank
pogovor Volitve 2026 Volitve 2026 Nataša Pirc Musar Janez Janša Janez Janša
