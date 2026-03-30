Sin Arnolda Schwarzeneggerja prvič zmagal v bodybuildingu

Joseph Baena, 28-letni sin Arnolda Schwarzeneggerja, je preteklo soboto prvič zmagal na tekmovanju v bodybuildingu in dokazal, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Baena sledi stopinjam svojega slavnega očeta in mu je podoben tudi po zunanjem videzu.

Joseph Baena, sin slavnega hollywoodskega igralca in nekdanjega kalifornijskega guvernerja Arnolda Schwarzeneggerja, je na tekmovanju NPC Natural Colorado State osvojil prvo mesto v več kategorijah, je poročal Page Six. Iz tekmovanja na državnem prvenstvu NPC Natural Colorado je mladi Baena, ki je po zunanjem videzu zelo podoben svojemu očetu v mladih letih, domov odnesel tri zlate medalje, v četrti kategoriji pa je osvojil zavidljivo drugo mesto.

Baena je veselo novico o osvojenih naslovih delil tudi na svojem profilu na Instagramu, kjer je objavil tudi fotografije s tekmovanja in s katerimi je razkazal svojo izklesano postavo. "Misija opravljena!" je zapisal ter navedel vse kategorije, v katerih je osvojil medalje. Prvo mesto je osvojil v kategorijah Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice in Men's Classic Physique Novice. Srebro pa je osvojil v kategoriji Men’s Classic Physique Open Class C.

Schwarzeneggerjev sin je tako še enkrat več opozoril nase in nedvomno dal vedeti, da se je odločil slediti stopinjam svojega očeta. Ta je v svoji karieri osvojil sedem naslovov Mr. Olympia in pet naslovov Mr. Universe. Joseph Baena je Schwarzeneggerjev sin iz skrivnega razmerja z nekdanjo hišno pomočnico Mildred Patricio Baena - Patty. Nezakonski sin se je rodil pet dni po rojstvu Schwarzeneggerjevega najmlajšega otroka Christopherja Schwarzeneggerja, ki ga ima iz zakona z nekdanjo ženo Mario Shriver.

Z nekdanjo ženo Mario Shriver ima Schwarzenegger poleg sina Christopherja še tri otroke: 32-letnega sina Patricka ter hčerki, 36-letno Katherine in 34-letno Christino.