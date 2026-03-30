Turčija je ameriške, iraške in kurdske sile opozorila, da bo sprožila vojaško akcijo, če bodo kurdske organizacije vključene v operacije proti Iranu, poroča portal Politika.

Na začetku napada na Iran se je Izrael poskušal pogajati z Delavsko stranko Kurdistana (PKK) in njenim iranskim krilom PJAK, ki ju v Ankari označujejo za teroristični skupini. Gre za paravojaške in politične organizacije.

Domnevno naj bi se pogajalo o njihovem sodelovanju v boju proti Iranu v vlogi kopenskih posredniških sil, namenjeni pa naj bi bili izraelski obveščevalni službi Mosad, ki je stopila v stik z voditelji omenjenih skupin.

Turški predsednik: Udarili bomo

Načrt je po zaslugi turških prizadevanj propadel. Med telefonskim pogovorom z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan jasno nasprotoval sodelovanju kurdskih militantnih skupin v vojni z Iranom.

Spomnil je, da je turško stališče do ozemeljske celovitosti Irana jasno, in opozoril, da bo Turčija v takšnem položaju vojaško posredovala "ne glede na kakršenkoli proces, tako kot v Siriji".

"Ne bomo poslušali nobenih zgodb o aktivnih in tekočih procesih ali čem podobnem. Udarili bomo. Videli ste, kaj se je zgodilo v Siriji. Tukaj bomo storili tisto, kar smo storili tam. Ne bomo poslušali nobenih zgodb o procesu. Sprejeti bodo potrebni ukrepi proti poskusu širjenja vojnega ognja v regiji," je dejal turški voditelj.

Vodja PKK Abdullah Öcalan je prav tako izjavil, da Kurdi ne smejo posegati v vojno dogajanje v Iranu, piše portal Politika.