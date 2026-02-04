Kikboksarska družina žaluje: poslovil se je Miloš Rozman

Slovensko kikboksarsko skupnost je pretresla žalostna vest. Poslovil se je Miloš Rozman, dolgoletni član, trener, prijatelj in pomemben del domače borilne scene, so sporočili iz Kickboxing zveze Slovenije.

Miloš Rozman je bil glavni trener kluba Pon Do Kwan Izlake ter eden izmed tistih športnih delavcev, ki so s predanim delom in srčnostjo zaznamovali številne generacije mladih športnikov. V kikboksarski skupnosti je užival veliko spoštovanje, tako zaradi svojega strokovnega znanja kot tudi zaradi človeške topline, so v poslovilni objavi zapisali pri Kickboxing zvezi Slovenije.

V spominu jim bo ostal po svojem nasmehu, pozitivni energiji in dobrosrčnosti, ki jo je nesebično delil med varovance, kolege in prijatelje. Njegov prispevek k razvoju kluba in širše skupnosti bo trajen.

Pogreb bo v petek, 6. februarja, ob 15.30 na pokopališču Izlake.

Preberite še: