Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je umrl Aleš Guček, velik prijatelj smučarskega športa, dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.

"Z njegovim odhodom ni tišje le med nami, temveč je smučarski svet izgubil vizionarja, ki je verjel v znanje in prihodnost smučanja. Kot smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt je smučanje razumel celostno – kot gibanje, kulturo, prostor in vrednoto. Njegove misli so segale dlje od trenutka, njegove ideje pa bodo živele še dolgo po njem," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.

"Pogrešali bomo njegov prepoznavni nasmeh, nalezljivo dobro voljo in bogato znanje, ki ga je nesebično delil z mlajšimi generacijami učiteljev in trenerjev smučanja.

Aleš, hvala za prijateljstvo, navdih in vizijo. Smučarski svet te bo za vedno globoko pogrešal."

Sožalnim besedam se pridružujemo tudi v redakciji Siol Sportala.

Z Alešem Gučkom smo se pogovarjali leta 2014 tik pred odprtjem Slovenskega smučarskega muzeja v Tržiču: