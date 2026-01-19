Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
19.55

Osveženo pred

3 ure, 30 minut

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 19.55

3 ure, 30 minut

Liga NHL, 19. januar

Najboljša ekipa lige proti Washingtonu, Vegas lovi številko osem

Avtor:
Š. L.

Colorado Avalanche, Parker Kelly

Colorado Avalanche se bodo pomerili z Washingtonom.

Foto: Reuters

Ponedeljek v ligi NHL bo prinesel deset tekem. Najboljša ekipa lige, Colorado Avalanche, se bo pomerila z Washington Capitalsi. Colorado je sicer na zadnjih dveh tekmah izgubil, tako da bo iskal priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice. Vegas Golden Knights se bodo na domačem terenu srečali s Philadelphio Flyersi. Vegas bo lovil že osmo zaporedno zmago.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili New York Rangerse. Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja zaradi poškodbe na zadnjih tekmah ni bilo v kadru kalifornijske zasedbe, ki je trenutno na desetem mestu v zahodni konferenci.

Liga NHL, 19. januar:

Lestvice

