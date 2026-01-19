Najboljša ekipa lige proti Washingtonu, Vegas lovi številko osem

Ponedeljek v ligi NHL bo prinesel deset tekem. Najboljša ekipa lige, Colorado Avalanche, se bo pomerila z Washington Capitalsi. Colorado je sicer na zadnjih dveh tekmah izgubil, tako da bo iskal priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice. Vegas Golden Knights se bodo na domačem terenu srečali s Philadelphio Flyersi. Vegas bo lovil že osmo zaporedno zmago.