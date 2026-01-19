Ponedeljek, 19. 1. 2026, 19.55
3 ure, 30 minut
Liga NHL, 19. januar
Najboljša ekipa lige proti Washingtonu, Vegas lovi številko osem
Ponedeljek v ligi NHL bo prinesel deset tekem. Najboljša ekipa lige, Colorado Avalanche, se bo pomerila z Washington Capitalsi. Colorado je sicer na zadnjih dveh tekmah izgubil, tako da bo iskal priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice. Vegas Golden Knights se bodo na domačem terenu srečali s Philadelphio Flyersi. Vegas bo lovil že osmo zaporedno zmago.
Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili New York Rangerse. Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja zaradi poškodbe na zadnjih tekmah ni bilo v kadru kalifornijske zasedbe, ki je trenutno na desetem mestu v zahodni konferenci.