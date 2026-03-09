Prihaja sejem Dom in rešitve za vsak dom

Gradnja ali prenova doma ni le investicija v kvadratne metre, temveč odločitev o načinu življenja, občutku varnosti in prostoru, kjer se prepletajo generacije. Gradnja ali prenova tako postajata dolgoročen projekt s številnimi vprašanji, pomisleki in dvomi. Komu zaupati? Katere materiale izbrati? Kdaj je pravi trenutek za energetsko posodobitev? Trg ponuja več možnosti kot kadarkoli prej, od naprednih ogrevalnih sistemov do pametnih instalacij in novih načinov financiranja. Prav obilica izbire pogosto povzroča največ negotovosti.

Na sejmu Dom rešitve za vsak tip doma

Ponudba sejma Dom je namenjena vsem, ki načrtujejo gradnjo, prenovo ali nakup nepremičnine, na primer družinske hiše, montažnega ali pasivnega objekta, mestnega stanovanja ali vikenda. Predstavljene bodo rešitve za celoten proces gradnje in prenove, od temeljnih gradbenih materialov, sistemov oken, vrat in senčil ter stavbnega pohištva do konstrukcijskih sistemov, ogrevanja, hlajenja in samooskrbe z energijo.

V ospredju letošnje predstavitve bodo energetska učinkovitost, pametne tehnologije in trajnostni materiali. Več kot 50 podjetij bo predstavilo ogrevalne in prezračevalne sisteme, od toplotnih črpalk in talnega ogrevanja do kaminov in peči na lesno biomaso. Obiskovalcem bodo na voljo tudi neodvisna strokovna svetovanja predstavnikov Eko sklada in Gradbenega inštituta ZRMK, ki bodo nudili podporo pri izbiri tehnično in finančno najustreznejših rešitev.

Na sejmu Dom boste lahko okna, vrata in senčila videli, otipali in preverili v živo. Foto: Oskar Šušteršič

NA SEJMU DOM NE ZAMUDITE



– Mreža ENSVET – Eko sklad | Gradnja optimalne hiše

Četrtek, 12. marec 2026, ob 14. uri



Strokovno predavanje o učinkoviti rabi energije, izbiri ustreznih tehničnih rešitev in možnostih pridobitve nepovratnih spodbud Eko sklada. Namenjeno je investitorjem, ki načrtujejo novogradnjo ali prenovo in želijo optimizirati energijsko zasnovo objekta ter dolgoročne obratovalne stroške.



– ZAPS | Eno hišo prosim: Kako naročiti projekt za hišo pri arhitektu

Petek, 13. marec 2026, ob 13. uri



Svetovalni dogodek o ključnih fazah načrtovanja novogradnje ali prenove, vlogi arhitekta in realnih stroških gradnje. Namenjen je posameznikom in družinam, ki razmišljajo o gradnji ali celoviti prenovi.



– Mreža ENSVET – Eko sklad | Novogradnja lesene skoraj ničenergijske hiše (sNES) in subvencije Eko sklada

Petek, 13. marec 2026, ob 14. uri



Predavanje obravnava načrtovanje in izvedbo lesene skoraj ničenergijske hiše (sNES) ter aktualne možnosti nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada. Namenjeno je investitorjem, projektantom in vsem, ki razmišljajo o energijsko učinkoviti novogradnji z uporabo trajnostnih materialov.



– Pot do novega doma s strokovnjaki podjetja Marles

Sobota, 14. marec 2026, ob 11. uri



Praktičen pregled procesa gradnje montažne hiše od izbire sistema in časovnice do financiranja. Namenjen je bodočim investitorjem, ki že imajo parcelo ali načrtujejo gradnjo v prihodnjih letih.



Več informacij o programu sejma Dom najdete na www.sejemdom.si

Številna brezplačna strokovna svetovanja

Sejem Dom bo tudi letos ponudil raznolik program brezplačnih strokovnih svetovanj in predavanj za vse, ki načrtujejo gradnjo ali prenovo. Obiskovalcem bodo na voljo 30-minutna arhitekturna svetovanja ter individualni posveti strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK o kakovostni in trajnostni gradnji. Eko sklad bo v okviru mreže ENSVET nudil energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih in možnostih subvencij ter pripravil strokovni program s področja energetskih rešitev. Obiskovalci bodo lahko izkoristili tudi brezplačen 3D-izris kopalnice na razstavnem prostoru podjetja Topdom ter izris kuhinje in svetovanje notranjih oblikovalcev podjetja IKEA.

Spremljevalni program za širšo javnost dopolnjujeta dogodka Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Eno hišo prosim, namenjen načrtovanju novogradnje ali prenove, ter podjetja Marles Pot do novega doma, ki predstavlja ključne korake pri gradnji montažne hiše.

Zakaj je sejem Dom eden najbolj obiskanih sejmov na Gospodarskem razstavišču?

Gradnja in obnova zahtevata prave informacije, preverjene izvajalce in kakovostne materiale, saj se razlike med premišljenimi in nepremišljenimi izbirami merijo v tisočih evrih. Sejem Dom vsako leto na enem mestu združuje več kot 400 podjetij, širok nabor materialov, končnih produktov, tehnologij in storitev ter strokovnih svetovanj in predavanj. Obiskovalci lahko primerjajo, preizkusijo izdelke in izkoristijo ekskluzivne sejemske ugodnosti, obenem pa pridobijo neodvisne nasvete arhitektov, gradbenikov, energetikov in drugih strokovnjakov.

Z več kot 60-letno tradicijo je sejem Dom največji in najpomembnejši graditeljski dogodek v regiji, ki vsako leto pritegne na tisoče obiskovalcev. Se vidimo na Gospodarskem razstavišču!

Sejem Dom



11.–15. marec 2026, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana



Kdaj nas lahko obiščete?



SREDA, 11. marec 2026: 10.00–19.00

ČETRTEK, 12. marec 2026: 10.00–19.00

PETEK, 13. marec 2026: 10.00–19.00

SOBOTA, 14. marec 2026: 10.00–19.00

NEDELJA, 15. marec 2026: 10.00–18.00



Kako do nas? NOVO!

V času sejma bo novost brezplačen shuttle prevoz med P+R Stožice in postajališčem Razstavišče, ki bo vozil vsak dan sejma vsakih 20 minut ob predložitvi veljavne vstopnice. Več informacij najdete



Kdo se predstavlja na sejmu Dom?

Hitro in preprosto



Ugodnejše spletne vstopnice

Obiskovalcem so na voljo cenovno ugodnejše vstopnice ob nakupu prek spleta.

