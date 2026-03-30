Kako enostavno olupiti kuhana jajca: triki, ki res delujejo

Kuhana jajca so hranljiva, praktična in nepogrešljiva v številnih jedeh, še posebej v času velike noči, ko jih uporabljamo za pripravo francoske solate ali jih preprosto postrežemo kot prigrizek. Kljub temu pa marsikomu največ težav povzroča prav njihovo lupljenje – lupina se pogosto trdovratno prime beljaka, zato jajce med lupljenjem razpade in rezultat je prava zmeda. Toda obstaja nekaj preprostih trikov, s katerimi si lahko ta postopek močno olajšamo.

Najtežje je lupiti zelo sveža jajca

Veliko se začne že pred kuhanjem. Zelo sveža jajca se namreč težje lupijo, če pa uporabimo jajca, ki so stara nekaj dni, se bo lupina precej lažje ločila, kar pomeni manj živcev in lepši končni rezultat.

Trik s soljo ali kisom

Pomaga lahko tudi, če v vodo za kuhanje jajc dodamo malo soli ali kisa. Ta trik sicer lepljenja ne prepreči popolnoma, lahko pa pride prav, če jajce med kuhanjem poči, in nekoliko olajša kasnejše lupljenje.

Mrzla kopel po kuhanju

Najpomembnejši korak pa sledi takoj po kuhanju. Ko so jajca kuhana, jih čim prej prestavimo v zelo hladno vodo ali ledeno kopel. Hitra sprememba temperature povzroči, da beljak odstopi od lupine, kar bistveno olajša njeno odstranjevanje.

Kako začeti?

Preden začnemo lupiti, jajce rahlo potolčemo po trdi podlagi ali ga povaljamo, da lupina poči po celotni površini. Najlažje ga nato olupimo na širšem delu, kjer je običajno majhen zračni žep, saj se tam lupina najhitreje loči.

Tekoča voda vam bo v pomoč

Dodatno si lahko pomagamo tako, da jajce lupimo pod curkom vode. Ta pomaga odstraniti drobne delce lupine in hkrati prepreči, da bi poškodovali beljak, zato jajce ostane lepo gladko.

Če upoštevamo te preproste nasvete, lupljenje kuhanih jajc ne bo več nadležno opravilo, ampak hiter in enostaven korak pri pripravi jedi.

