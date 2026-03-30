Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
17.12

Ian Bremmer gospodarstvo ZDA Donald Trump

Gledajo vam v obraz in lažejo

Američanka | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V ZDA, najverjetneje pa tudi v drugih državah, prihaja do zanimivega, a s človeške plati razumljivega pojava: o tem, kako ljudje v posamezni državi ocenjujejo gospodarsko stanje, je odvisno od njihovih ideoloških oziroma političnih pogledov. Če vlada stranka, ki jim je ideološko blizu, ocenjujejo gospodarsko stanje pozitivno, če so ideološko bližje opoziciji, pa trdijo, da je gospodarsko stanje slabo. To je dobro pokazalo merjenje javnega mnenja v ZDA pri republikancih in demokratih v zadnjih nekaj predsedniških mandatih.

"To, kako ljudje čutijo o gospodarstvu, ni ravno racionalno, ampak je v celoti povezano s tem, kdo je v Beli hiši," je na družbenem omrežju X zapisal ameriški pisatelj in politični analitik Ian Bremmer, ko je objavil graf o počutju posameznikov o stanju gospodarstvu v ZDA.

Republikanski in demokratski volivci o gospodarstvu

Graf, ki ga je izdelala Univerza v Michiganu, kaže, da so republikanci zelo zadovoljni z gospodarstvom, ko je v Beli hiši republikanec, nezadovoljni pa takrat, ko je v Beli hiši demokratski predsednik. Sprememba počutja iz zadovoljstva v nezadovoljstva je, ko se zamenja predsednik, takojšnja.

Podobno velja tudi za demokratske volivce.

