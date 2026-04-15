Podpredsednik Združenih držav Amerike JD Vance je kot enega od največjih dosežkov administracije Donalda Trumpa, na katerega je, kot pravi, izjemno ponosen, izpostavil zaustavitev financiranja pomoči Ukrajini v njeni vojni z Rusijo.

"Evropi smo povedali: če želite še naprej kupovati orožje za Ukrajino, ga lahko, a Združene države Amerike ne bodo več kupovale orožja in ga pošiljale Ukrajini," je podpredsednik ZDA JD Vance dejal na torkovem dogodku ameriške konservativne politične organizacije Turning Point USA na univerzi v mestu Athens v ameriški zvezni državi Georgii.

Evropski zavezniki Kijeva so v letu 2025 pokrili veliko večino vojaške pomoči Ukrajini, tudi z nakupom ključnih prestreznih raket patriot (na fotografiji) in drugega orožja, izdelanega v Združenih državah Amerike. Foto: Guliverimage

Poudaril je, da je sam na to izredno ponosen in da zaustavitev ameriške pomoči Ukrajini, ki jo je februarja 2022 napadla Rusija, šteje med največje dosežke administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Opisal je tudi pogovor z enim od državljanov ZDA, sicer priseljencem iz Ukrajine, ki ga je pred leti, ko je bil še senator, srečal na ulici v Clevelandu. Moški naj bi ga pozval, naj pomaga njegovi državi in naj temu ne nasprotuje. "Temu gospodu, zagotovo je zelo prijazen gospod, sem dejal – če ste se iz Ukrajine preselili sem, so vaša država ZDA."

V izrazitem odmiku od politike prejšnje administracije, ki jo je vodil Joe Biden, je ameriški predsednik Donald Trump ustavil skoraj vso novo finančno in vojaško pomoč Kijevu, glavno finančno breme za obrambo Ukrajine pa je padlo na pleča Evrope.

"Pravzaprav me sploh ne zanima, kaj se bo zgodilo z Ukrajino"

Zdajšnji podpredsednik Združenih držav Amerike sicer že od začetka vojne v Ukrajini velja za enega od največjih skeptikov oziroma za odkritega velikega nasprotnika ameriške vojaške in finančne pomoči Ukrajini.

JD Vance nasprotovanje nadaljevanju ameriške vojaške in finančne pomoči Ukrajini najpogosteje utemeljuje z argumentom "America first" (ZDA so na prvem mestu, najprej je treba poskrbeti za težave v domovini). Meni, da Ukrajina v vojni z Rusijo ne more zmagati in da se bo za dosego miru morala odpovedati zasedenim ozemljem ali pa vsaj delom njih. Foto: Reuters

19. februarja 2022, torej pet dni pred ruskim napadom na Ukrajino, ko so obveščevalci na Zahodu že prižigali glasne alarme, da bo Rusija napadla sosedo, Vladimir Putin pa je trdil, da gre za blodnje politikov v ZDA in Evropi, je JD Vance v intervjuju s Stevom Bannonom, nekdanjim svetovalcem Donalda Trumpa, dejal, da "ga pravzaprav sploh ne zanima, kaj se bo na tak ali drugačen način zgodilo z Ukrajino".

Marca 2022, torej po začetku ruskega napada na Ukrajino, je v novem pogovoru z Bannonom še enkrat poudaril, da ga dogajanje v Ukrajini sploh ne zanima, v intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax pa je krivdo za ruski napad na Ukrajino celo poskusil zvaliti na ameriške medije in Hunterja Bidna, sina nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, ki je pred leti poslovno sodeloval z Ukrajino. Ni sicer pojasnil, kako naj bi bili ti dejavniki povezani z odločitvijo Putina, da napade Ukrajino.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik ZDA JD Vance med odmevnim srečanjem v Beli hiši, med katerim so se sporekli, Vance pa je ukrajinskemu predsedniku med drugim očital, da Združenim državam Amerike ni dovolj hvaležen za do takrat prejeto pomoč. Foto: Reuters

Leta 2023 je večkrat kritiziral ukrajinsko vlado in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, na Twitterju oziroma današnjem X ga je med drugim označil za "odporniškega liberalca" in izrazil mnenje, da je "ogabno, da prihaja za vojaško pomoč prosit senat ZDA".

Leta 2024 je v senatu glasoval proti dodatnemu svežnju pomoči za Ukrajino in začel izražati mnenje, da bi se Ukrajina, če želi mir, morala odpovedati ozemljem, ki jih je zasedla Rusija.

Leta 2025 je nato kot novoizbrani podpredsednik ZDA Evropo pozval, naj prevzame breme pomoči za Ukrajino, in med obiskom Zelenskega pri Trumpu v Beli hiši ostro napadel ukrajinskega predsednika, češ da se ta Združenim državam Amerike ni dovolj dobro zahvalil za do takrat prejeto pomoč.