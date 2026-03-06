Trump razkril, kaj si misli o Slovencih

Donald Trump je pred leti pozitivne značajske lastnosti, ki jih ima njegova slovenska žena Melania, razlagal z vplivom prostora, iz katerega prihaja. Slovenijo je primerjal z Avstrijo in obe državi zelo pohvalil kot neomadeževani, tj. kot urejeni in lepi državi.

"Sem zelo redoljuben človek, ampak ona je še bolj. Prihaja namreč iz dela sveta, kjer ležita Avstrija in Slovenija, ki sta kot neomadeževani. Ona je zelo redoljubna. Vse mora biti popolno. Če samo vstanem s postelje za nekaj trenutkov, ko se vrnem, je že vse pospravljeno, kar je zelo osupljivo. Redoljubnost je zelo nenavadna značajska lastnost, zato sem vesel, da je ona prav tako redoljubna, kot sem jaz."

Najbogatejši slovenski zet

Tako je leta 2004 zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump opisal svojo takrat še zaročenko Melanio Knauss (Melanijo Knavs izvirno) v pogovorni televizijski oddaji, ki jo je vodila Ellen DeGeneres.

Leto pozneje sta se Donald in Melania poročila. To so bila leta, ko so številni mediji v Sloveniji Trumpa označevali kot najslavnejšega ali najbogatejšega slovenskega zeta. Potem ko je leta 2015 na polno zajadral v politiko, se je pogled nanj in na Melanio uskladil s tem, kako vsak posameznik ocenjuje Trumpovo politiko.

Povezovanje Slovenije z Avstrijo (Srednjo Evropo)

Zanimivo je, da je Trump domovino svoje žene predstavil v povezavi z Avstrijo, ki jo številni Američani vidijo kot idilično alpsko državo, na pa na primer z nekdanjo Jugoslavijo, Balkanom ali vzhodno Evropo.

Trump govori o Melaniji od približno pete minute:

Tudi ko je Trump julija 2018 na enem od vrhov držav članic Nata grajal premajhne obrambne proračune članic in jih poimensko našteval je, ko je prišel do Slovenije in njenega takratnega manj kot odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, namesto kakšne ostre in neusmiljene izjave, ki jo je seveda sposoben izreči, vse skupaj obrnil na šalo: "Slovenija: manj kot en odstotek. Me ne preseneča. Poznam svojo ženo, vem, za kaj zapravlja svoj denar." Nasprotno je bil precej bolj oster do naše južne sosede Hrvaške, čeprav je ta država takrat dala za obrambo 1,26 odstotka BDP.

Te izjave najdemo v spominih nekdanjega generalnega sekretarja Nata, Norvežana Jensa Stoltenberga.