Avtor:
A. Ž.

Petek,
6. 3. 2026,
15.39

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Slovenija Melania Trump Donald Trump

Trump razkril, kaj si misli o Slovencih

Melania in Donald Trump

Donald Trump je Slovenijo pred leti zaradi svoje Melanie povezoval z Avstrijo.

Foto: Reuters

Donald Trump je pred leti pozitivne značajske lastnosti, ki jih ima njegova slovenska žena Melania, razlagal z vplivom prostora, iz katerega prihaja. Slovenijo je primerjal z Avstrijo in obe državi zelo pohvalil kot neomadeževani, tj. kot urejeni in lepi državi.

"Sem zelo redoljuben človek, ampak ona je še bolj. Prihaja namreč iz dela sveta, kjer ležita Avstrija in Slovenija, ki sta kot neomadeževani. Ona je zelo redoljubna. Vse mora biti popolno. Če samo vstanem s postelje za nekaj trenutkov, ko se vrnem, je že vse pospravljeno, kar je zelo osupljivo. Redoljubnost je zelo nenavadna značajska lastnost, zato sem vesel, da je ona prav tako redoljubna, kot sem jaz."

Najbogatejši slovenski zet

Tako je leta 2004 zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump opisal svojo takrat še zaročenko Melanio Knauss (Melanijo Knavs izvirno) v pogovorni televizijski oddaji, ki jo je vodila Ellen DeGeneres.

Slovenija Melania Trump Donald Trump
