Nov strelski šov Luke Dončića proti Indiani, padali so rekordi! #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so hitro pozabili na poraz v Detroitu. V Indiani so pokazali boljši obraz in na krilih novega vročega strelskega večera Luke Dončića (43 točk) zmagali s 137:130. Jezerniki so proti lanskoletnim finalistom lige NBA vodili že za 29 točk, v zadnjih minutah pa dovolili, da njihova prednost močno skopni. Lakersi so pogrešali Deandreja Aytona, Marcusa Smarta, Ruija Hachimuro in Adouja Thiera. LeBron James je bil znova blizu trojnemu dvojčku, Jaxson Hayes je dočakal prvi dvojni dvojček v tej sezoni. Lakersi se tako z daljše turneje šestih gostovanj vračajo z imenitnim izkupičkom (5 zmag in le 1 poraz), s katerim so se utrdili na tretjem mestu zahodne konference.

Indiana Pacers : Los Angeles Lakers 130:137 (28:45, 59:75, 85:105)

Učinek Luke Dončića: 43 točk (za tri 4/11, za dve 11/19, prosti meti 9/10), 6 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 5 izg. žog v 37 minutah in 30 sekundah

Najboljši strelci: Siakam 20 (met iz igre 7/15, 8 sk.), Huff 18, McConnell 17, Toppin 15, Walker 15 (trojke 4/8), Nembhard 14 (19 as.), Nesmith 14 (trojke 2/8), Sheppard 13 (trojke 4/5); Dončić 43, Reaves 25 (met iz igre 7/16, 8 as.), James 23 (met iz igre 9/17, 9 sk., 9 as.), Hayes 21 (met iz igre 9/11, 10 sk.), Kennard 8 (trojke 2/2)

Lakersi so hitro pozabili na boleč poraz v Detroitu in se vrnili k zmagam! Mero so vzeli najslabši ekipi sezone. To je Indiana Pacers. Lani so bili košarkarji iz Indianapolisa finalisti lige. Ker pa so za celotno letošnjo sezono izgubili najboljšega posameznika (Tyrese Haliburton si je poškodoval Ahilovo tetivo), so se odločili, da bodo nabirali poraze in skušali na naboru dobiti kakšnega dodatnega aduta. Tako imajo po 73 odigranih tekmah samo 16 zmag in so v seriji desetih zaporednih porazov. Proti Jezernikom so na srečanju, na katerem je bilo doseženih kar 267 točk, izgubili s 130:137.

Vrhunci dvoboja med Indiano in LA Lakers:

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je že 14. v tej sezoni dosegel najmanj 40 točk. Tokrat se je v Indianapolisu ustavil pri 43, le še potrdil status najboljšega strelca lige NBA, hkrati pa izenačil osebni rekord. Že 11. zapored je namreč na tekmi dosegel vsaj 30 točk. Postavil je tudi nov rekord, saj je že šestič v tej sezoni v prvi četrtini dal vsaj 20 točk. To ni v tem stoletju uspelo še nikomur v ligi NBA.

Ljubljančan je proti varovancem Ricka Carlisleja, njegovega prvega trenerja v ligi NBA, znova povzročal kopico težav, zmaga Lakersov pa je še toliko bolj vredna, saj so Lakersi do nje prišli brez Deandreja Aytona, Marcusa Smarta, Ruija Hachimuro in Adouja Thiera. Trener JJ Redick je po zadnjem porazu v Detroitu izpostavil, kako je največji udarec za moštvo predstavljala odsotnost Smarta, specialista za obrambo, ki je tudi z naskokom vodilni mož Lakersov v statističnem indeksu +/- v tej sezoni.

Spektakularen začetek Lakersov, Indiana zaostajala vso tekmo

Luka Dončić je na parket v dvorani Gainbridge FieldHouse stopil nasmejan. Dobra volja ga je spremljala tudi med srečanjem, Jezerniki pa so se, čeprav so pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev, od prve sekunde predstavili v zelo všečni podobi. Že prva akcija je nakazala, kako bi lahko potekal dvoboj.

Zadnji koš Luke Dončića v prvi četrtini, v kateri je dosegel 21 točk. Že šestič v tej sezoni je v prvi četrtini presegel mejo 20 točk. To je rekord v ligi NBA v tem stoletju in najboljši dosežek po sezoni 1997/98:

Luka Doncic drops 20+ in the first quarter for the 6th time this season, the most since the 1997-98 season

Jake LaRavia, ki se je znašel v začetni peterki, je ukradel žogo, jo podal LeBronu Jamesu, ta pa je odločno in zelo hitro krenil v protinapad ter z izvrstno asistenco zaposlil Jaxsona Hayesa. Sledilo je zverinsko zabijanje, Lakersi so prevzeli vodstvo z 2:0 in ga nato niso več izpustili iz rok do konca srečanja.

Jake LaRavia je zaigral v začetni peterki in se izkazal zlasti v obrambi, kjer je prekinjal napade Indiane in ukradel kar nekaj žog. Foto: Reuters

Luka Dončić je zadel svoj prvi met za tri točke. Nakazal je, kako je ogret in lačen točk, James pa je z mladostnim zabijanjem povišal prednost na 10:0. Indiana se je z delnim rezultatom 8:0, dve trojki je dosegel Jay Huff, resda približala Lakersom na 8:10, a so se gostje kmalu znova oddaljili.

Zabijanje Jamesa za vodstvo Lakersov z 10:0:

LARAVIA STEAL LEADS TO A LEBRON SLAM!



Vsi člani začetne peterke gostov so se že v uvodnih štirih minutah vpisali med strelce, Dončić pa je nadaljeval s strelsko rapsodijo, ki ga spremlja v zadnjih tednih. Andrew Nembhard ga je le stežka pokrival, po dveh zaporednih trojkah "ostrostrelca" Luka Kennarda je prednost gostov zrasla na 38:21, po še eni trojki Dončića pa že na okroglih +20 (41:21). Indiana je bila nemočna, izgubila je kar sedem žog, Jezerniki pa niti ene.

Spektakularna prva akcija Lakersov na tekmi z zabijanjem Hayesa:

Lakers get on the board in STYLE!



LaRavia with the swipe and dive.

Prvi strelec Indiane Pascal Siakam je prvo točko dosegel šele v zadnji minuti prve četrtine, pa še to s črte prostih metov, že v tem delu srečanja pa sta skupaj zaigrala oče in sin LeBron ter Bronny James. Občinstvo je bilo navdušeno. Lakersi so dobili uvodno četrtino s 45:28. Le za eno točko so zaostali za strelskim rekordom sezone v tem delu srečanja (46), Dončić pa je še šestič v tej sezoni v prvi četrtini dosegel vsaj 20 točk. To je rekord tega stoletja.

Dončić v prvem polčasu do 28 točk!

Foto: Reuters Lakersi so z atraktivnim doseganjem košev, blestel je zlasti James, nadaljevali tudi v drugi četrtini. Prednost je po še enem spektakularnem zabijanju 41-letnega superzvezdnika zrasla na 54:30, se po vrnitvi Dončića, ki je preskočil uvodno polovico druge četrtine, znova vrnila na 61:37, nato pa so sledile minute Indiane.

Kot da bi sodniška napaka, ko Dončiću niso prisodili koša ob dodatnem prostem metu, ampak so morali gostje iz Kalifornije po "malem" prekršku gostiteljev nad Slovencem izvajati napad iz avta, malce vrgla s tira. Zgrešil je nekaj zaporednih metov za dve točki, Indiana pa se na krilih Siakama, ki je v tem delu srečanja dosegel deset točk, približala na 12 točk. Lakersi so se nato zbrali, Dončić je svoje število točk v prvem polčasu povišal na 28, gostje pa so bili na zelo dobri poti, da si s pomembno gostujočo zmago povišajo možnosti za osvojitev tretjega mesta za zahodu. Kralj James je v dobrih 14 minutah prispeval devet točk, šest skokov in šest asistenc!

Izenačen rekord št. 77

Slovenski košarkarski čarovnik je že na začetku tretje četrtine dosegel 30 točk. S tem je nadaljeval izjemen niz, saj je mejo 30 točk presegel kar na 11 zaporednih tekmah. S tem je izenačil svoj najdaljši niz v ligi NBA, na novi tekmi, ta bo po naporni turneji Jezernikov končno na domačem parketu v Los Angelesu, v noči na soboto bo gostil Brooklyn, pa bo skušal rekord še izboljšati.

🚨 Luka Doncic has recorded 11 STRAIGHT games with 30+ points



Lakersi so bili tudi v tretji četrtini premočni in prehitri za tekmeca. Prednost se je povečevala. Po trojki Austina Reavesa je znašala že +26 (91:65), pri Indiani pa sta bolj ali manj izstopala le Siakam (po točkah) in Andrew Nembhard (po asistencah). Z odlično obrambo so Lakersi ušli gostiteljem že na +29. V napadu je žoga pridno tekla, trije najboljši igralci (Dončić, Reaves in James) so do takrat, vsak izmed njih, podelili po sedem asistenc. V nadaljevanju pa so gostje iz Kalifornije vendarle malce popustili. Indiana se je po delnem rezultatu 8:0 le približala, Lakersi pa so vseeno v zadnjo četrtini vstopili z zajetno prednostjo 20 točk (105:85). Dončić se je lahko pohvalil že z 39 točkami.

Vroča Indiana se je približala na -6

V zadnjem delu srečanja je sprva za navdušenje občinstva z atraktivnim zabijanjem poskrbel Bronny James. Odlično se je odkrival tudi Jaxson Hayes in postavljal nove mejnike. Na tej tekmi je kar sedemkrat uspešno zabil, prvič v tej sezoni pa se je lahko pohvalil z dvojnim dvojčkom. Tekmo je končal pri 21 točkah in 10 skokih.

Pri Indiani, ki kljub visokemu vodstvu ni hotela kar tako vreči puške v koruzo, je z asistencami izstopal Andrew Nembhard. Na koncu jih je zbral kar 19, kar je njegov osebni rekord. Pri gostiteljih so se v zadnji četrtini razigrali številni košarkarji. Na koncu jih je kar osem doseglo najmanj 13 točk.

Neuničljiv LeBron James je bil znova zelo blizu trojnemu dvojčku. Foto: Reuters

Lakersi so v zadnjih pet minut srečanja vstopili z dokaj varno prednostjo +16, ko pa je Siakam prejel drugo tehnično napako na srečanju in bil zaradi tega avtomatsko izključen, se je zdelo, da je pot Jezernikov do nove prepričljive zmage že zagotovljena. Vseeno pa ni bilo tako. Indiana je izkoriščala vse večje luknje v obrambi Lakersov. Prišla je do številnih lahkih košev ali zabijanj, zaostanek pa se je nižal. Dobre štiri minute do konca so zaostajali 13, minuto pozneje 11, a je nato Dončić, ki je zadnje minute odigral s petimi osebnimi napakami, z uspešnimi prostimi meti le pomagal preprečiti senzacionalno vrnitev Indiane. Ta je v zadnji četrtini zadevala z razdalje kot v transu. V tem delu srečanje je dosegla kar 45 točk, pol minute pred koncem pa se približala Lakersom na -6. Bližje pa ni šlo. Pomembne zmage v boju za čim boljše izhodišče za mesta v končnici so se v dvorani Gainbridge FieldHouse razveselili Jezerniki. Kar štirje njegovi igralci so dosegli več kot 20 točk, z naskokom največ pa kralj strelcev Dončić.

Liga NBA, 25. marec:

