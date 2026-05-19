Torek, 19. 5. 2026, 19.10

2 uri, 25 minut

Liga NBA, končnica, 19. maj

Začenja se tudi na vzhodu

Jalen Brunson, New York Knicks | New York Knicks v finale vzhodne konference vstopajo spočiti. | Foto Reuters

Potem ko so San Antonio Spursi z zmago pri prvakih v Oklahomi odprli konferenčni finale lige NBA na zahodu, se v noči na sredo finalna bitka začenja tudi na vzhodu. New York Knicksi so na poti do konferenčnega finala izgubili le dve tekmi, medtem ko so se njihovi tekmeci Cleveland Cavaliersi v prvih dveh krogih končnice namučili in obe seriji dobili šele po sedmih odigranih tekmah.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns in njuni soigralci pri moštvu NY Knicks v konferenčni finale tako vstopajo veliko bolj sveži kot Donovan Mitchell, James Harden in druščina. Za Clevelandom sta namreč dve naporni seriji končnice – tako v prvem krogu proti Torontu kot v drugem proti Detroitu so Cavaliersi zmagali šele po sedmih odigranih tekmah s 4:3. Knicksi so le v prvem krogu dvakrat izgubili proti Atlanti, v konferenčnem polfinalu pa s 4:0 pometli s Philadelphia 76ersi.

Uvodni spopad finala vzhodne konference se bo v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden začel v sredo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času. Trenerja Mike Brown in Kenny Atkinson imata na razpolago popolni zasedbi igralcev.

Liga NBA, končnica, 19. maj

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /0:1/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/

/ / – izid v zmagah; igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

