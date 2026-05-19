Začenja se tudi na vzhodu

Potem ko so San Antonio Spursi z zmago pri prvakih v Oklahomi odprli konferenčni finale lige NBA na zahodu, se v noči na sredo finalna bitka začenja tudi na vzhodu. New York Knicksi so na poti do konferenčnega finala izgubili le dve tekmi, medtem ko so se njihovi tekmeci Cleveland Cavaliersi v prvih dveh krogih končnice namučili in obe seriji dobili šele po sedmih odigranih tekmah.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns in njuni soigralci pri moštvu NY Knicks v konferenčni finale tako vstopajo veliko bolj sveži kot Donovan Mitchell, James Harden in druščina. Za Clevelandom sta namreč dve naporni seriji končnice – tako v prvem krogu proti Torontu kot v drugem proti Detroitu so Cavaliersi zmagali šele po sedmih odigranih tekmah s 4:3. Knicksi so le v prvem krogu dvakrat izgubili proti Atlanti, v konferenčnem polfinalu pa s 4:0 pometli s Philadelphia 76ersi.

Uvodni spopad finala vzhodne konference se bo v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden začel v sredo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času. Trenerja Mike Brown in Kenny Atkinson imata na razpolago popolni zasedbi igralcev.

Liga NBA, končnica, 19. maj

Konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /0:1/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/ / / – izid v zmagah; igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

