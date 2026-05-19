Pri Los Angeles Lakersih se obeta zelo aktivno poletje. Vodstvo kluba želi ekipo v celoti prilagoditi Luki Dončiću in njegovemu načinu igranja, pri tem pa slovenski zvezdnik ni le opazovalec. Generalni menedžer Rob Pelinka je poudaril, da so Lakersi z njim in njegovo ekipo ves čas v stiku, saj želijo najti takšne košarkarje, s katerimi bi lahko napadli naslov prvaka lige NBA.

Po sezoni, ki so jo LA Lakersi po poškodbi Luke Dončića končali v konferenčnem polfinalu proti Oklahoma City Thunderju, so v Kaliforniji nemudoma zavihali rokave. Z mislimi so že pri prihajajoči sezoni in posledično poletnih okrepitvah.

Klub si je zadal cilj, da sestavi konkurenčno moštvo okoli slovenskega zvezdnika. Želja je, da bi ekipa ustrezala njegovemu načinu igre, hkrati pa bila dovolj kakovostna za napad na vrh lige NBA.

Prvi operativec kluba Rob Pelinka je zato vseskozi v stiku s slovenskim košarkarjem, ki bo imel pomembno besedo pri tem, katere košarkarje bodo pripeljali na zahodno obalo.

Lakersi gradijo okoli Dončića

Pelinka je na novinarski konferenci po koncu sezone poudaril, da pri gradnji ekipe ne gre za enostranski proces, v katerem bi zvezdnik vodstvu kluba le predal seznam želja.

"Ključna beseda je sodelovanje. To je stalen, skupni proces," je dejal Pelinka ter pojasnil, da so Lakersi ves čas v stiku z Dončićem in njegovim taborom.

Pelinka navdušen nad Dončićevim razumevanjem košarke

"Luka je izjemen košarkar. Njegov košarkarski IQ na parketu lahko kot navijači spremljamo vsak dan. Skupaj s trenerjem J. J. Redickom vidiva njegovo košarkarsko znanje, ko govori o drugih igralcih v ligi, o tem, kako želi igrati in s kom želi igrati. Njegovo znanje je ogromno, zato so ti pogovori in sodelovanje z njim res navdihujoči. Ob tem želi svoje delo opraviti odlično, hkrati pa želi tudi trenerju J. J. Redicku in meni pustiti, da odlično opraviva svoje delo. Ti pogovori so s tega vidika zato res zelo produktivni."

Kaj Lakersi iščejo?

Ameriški mediji ob tem poudarjajo, da imajo Lakersi pred seboj več jasnih nalog, kako zapolniti ekipo za prihodnjo sezono. Ena izmed njih je vprašanje drugega organizatorja igre. V tej vlogi se najpogosteje omenja Austina Reavesa, ki se z Dončićem dobro razume in dopolnjuje.

Austin Reaves naj bi bil tudi v prihodnje eden pomembnejših košarkarjev ob Luki Dončiću.

Naslednji igralni položaj je položaj centra. Dončić je v Dallasu svojo igro gradil s centri ter imel v zadnjem obdobju tam za soigralca Daniela Gafforda in Derecka Livelyja II, s katerima so se pogosto odločali za pick'n'roll.

Tretji del sestavljanke so krilni košarkarji. Lakersi želijo več fizično dominantnih košarkarjev, ki bodo igrali boljšo obrambo in bili dobri pri metu za tri točke. Tovrstni košarkarji bi bili za Dončića dragoceni, zlasti ko v napadu prihaja do podvajanja, v obrambi pa je vsak dober košarkar krvavo potreben, saj v končnici tehtnico velikokrat na eno stran prevesi ravno odlična obramba.

Poletje bo pokazalo smer

Pri Lakersih so se torej odločili za projekt grajenja ekipe okoli Dončića, zato lahko pričakujemo pestro poletje v Kaliforniji, Luka pa bo zagotovo še naprej ves čas v stiku s Pelinko in Redickom, ki mu bosta predstavila potencialne okrepitve.