Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP, ki ga je že nekaj ur pred uradno razglasitvijo razkril ESPN, je prejel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk.

Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Trinajst glasovalcev ga je postavilo na drugo, trije na tretje in eden na četrto mesto za skupni zbir 939 točk.

Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je zbral 634 točk. Deset predstavnikov medijev ga je postavilo na prvo mesto. Pet tovrstnih glasov je zbral Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), ki je bil tretji s 569 točkami.

Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, je zbral 250 točk. Nihče ga ni postavil na prvo mesto, enkrat je bil drugi, osemkrat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti.

Slovenski as je bil najboljši strelec lige NBA, jezernikom pa je v rednem delu pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci. Luka Dončić se je v karieri na lestvici kandidatov za priznanje MVP najvišje zavihtel v sezoni 2023/24, ko je bil tretji. Tokrat je končal na četrtem mestu.

Za njim so v glasovanju za MVP pristali Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (LA Clippers) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar, ki je v zaporednih sezonah prejel naziv MVP lige. Lani je ob tem slavil tudi naslov prvaka z Oklahomo, dobro mu kaže tudi letos. V finalu konference ga čaka San Antonio z Wembanyamo.

V finalu vzhoda bosta igrali zasedbi New York Knicks in po današnji zmagi na sedmi tekmi proti Detroitu še Cleveland Cavaliers.

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award.



Primerjava treh najboljših košarkarjev v izboru za MVP igralca sezone in Luke Dončića:

Košarkar Te M T S A U B Me Tr Pr Z Shai Gilgeous-Alexander 68 33,2 31,1 4.3 6,6 1,4 0,8 55,3 % 38,6 % 87,9 % 64* Nikola Jokić 65 34,8 27,7 12,9* 10,7* 1,4 0,8 56,9 % 38 0 % 83 1 % 54 Victor Wembanyama 64 29,2 25,0 11,5 3,1 1,0 3,1* 51,2 % 34,9 % 82,7 % 62 Luka Dončić 64 35,8 33,5* 7,7 8,3 1,6 0,5 47,6 % 36,6 % 78,0 % 53

Te - odigrane tekme v rednem delu sezone, M - povprečno število minut na tekmo, To - število točk, S - število skokov, A - število asistenc, U - število ukradenih žog, B - število blokad, Me - odstotek meta iz igre, Tr - odstotek meta za tri točke, Pr - odstotek prostih metov, Z - število zmag kluba v sezoni, * - najboljši v ligi NBA



Vir: Yahoo Sports

Američani že osem let brez najboljšega

Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. Foto: Guliverimage Shaiu Gilgeousu-Alexandru gre v tej sezoni imenitno s klubom tudi v končnici, kjer je proti Phoenixu in Lakersom nanizal osem zaporednih zmag in se brez težav uvrstil v konferenčni finale. Tam ga čaka zelo neugoden tekmec, San Antonio. Spursi so v tej sezoni strup za branilce naslova, saj imajo z njimi pozitivno razmerje. Da je tako, je v marsičem zaslužen zlasti mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki se je prvič uvrstil med finaliste v glasovanju za igralca MVP sezone. Velja za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA, to pa bo skušal dokazati tudi v konferenčnem finalu proti MVP igralcu sezone Shaiu.

Ponos ameriških ljubiteljev košarke je tako zelo načet, saj je že osmič zapored najprestižnejše priznanje v ligi NBA pripadlo igralcu, ki ni bil rojen v ZDA. Zadnji rojeni Američan, ki je postal MVP, je bil leta 2018 James Harden, nato pa je priznanje dvakrat pripadlo Grku Giannisu Antetokounmpu, trikrat Srbu Nikoli Jokiću, dvakrat Kanadčanu Shaiu Gilgeousu-Alexandru, enkrat pa Kameruncu Joelu Embiidu, ki je pozneje prejel ameriški potni list.

Izbor najboljšega v ligi NBA je sicer boleča tema za navijače Luke Dončića, ki so prepričani, da bi si 27-letni superzvezdnik Lakersov po izvrstnih predstavah v sezoni, ko je bil najboljši strelec tekmovanja, zaslužil bistveno več. Čeprav je v tej sezoni blestel, najbolj je navduševal marca in imenitno formo zadrževal vse do usodne poškodbe na gostovanju v Oklahoma Cityju, se ni uvrstil niti med tri najboljše. Kljub nedoseženi meji 65 odigranih tekem je zaradi posebnega pravila upravičen do morebitnih nagrad in najboljših peterk ob koncu sezone.