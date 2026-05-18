Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Pe. M., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
8.36

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
MVP Luka Dončić Luka Dončić NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Liga NBA Liga NBA

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 8.36

1 ura, 19 minut

MVP lige NBA

Uradno: Shai Gilgeous-Alexander MVP lige NBA, Luka Dončić četrti

Avtorji:
R. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander je MVP sezone. | Foto Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je MVP sezone.

Foto: Reuters

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP, ki ga je že nekaj ur pred uradno razglasitvijo razkril ESPN, je prejel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk.

Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons
Sportal Cleveland zadal boleč udarec Detroitu

Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Trinajst glasovalcev ga je postavilo na drugo, trije na tretje in eden na četrto mesto za skupni zbir 939 točk.

Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je zbral 634 točk. Deset predstavnikov medijev ga je postavilo na prvo mesto. Pet tovrstnih glasov je zbral Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), ki je bil tretji s 569 točkami.

Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, je zbral 250 točk. Nihče ga ni postavil na prvo mesto, enkrat je bil drugi, osemkrat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti.

Slovenski as je bil najboljši strelec lige NBA, jezernikom pa je v rednem delu pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci. Luka Dončić se je v karieri na lestvici kandidatov za priznanje MVP najvišje zavihtel v sezoni 2023/24, ko je bil tretji. Tokrat je končal na četrtem mestu. | Foto: Guliverimage Luka Dončić se je v karieri na lestvici kandidatov za priznanje MVP najvišje zavihtel v sezoni 2023/24, ko je bil tretji. Tokrat je končal na četrtem mestu. Foto: Guliverimage

Za njim so v glasovanju za MVP pristali Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (LA Clippers) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar, ki je v zaporednih sezonah prejel naziv MVP lige. Lani je ob tem slavil tudi naslov prvaka z Oklahomo, dobro mu kaže tudi letos. V finalu konference ga čaka San Antonio z Wembanyamo.

V finalu vzhoda bosta igrali zasedbi New York Knicks in po današnji zmagi na sedmi tekmi proti Detroitu še Cleveland Cavaliers.

Primerjava treh najboljših košarkarjev v izboru za MVP igralca sezone in Luke Dončića:

Košarkar Te M T S A U B Me Tr Pr Z

Shai Gilgeous-Alexander

68

33,2

31,1

4.3

6,6

1,4

0,8

55,3 %

38,6 %

87,9 %

64*

Nikola Jokić

65

34,8

27,7

12,9*

10,7*

1,4

0,8

56,9 %

38 0 %

83 1 %

54

Victor Wembanyama

64

29,2

25,0

11,5

3,1

1,0

3,1*

51,2 %

34,9 %

82,7 %

62

Luka Dončić

64

35,8

33,5*

7,7

8,3

1,6

0,5

47,6 %

36,6 %

78,0 %

53
Te - odigrane tekme v rednem delu sezone, M - povprečno število minut na tekmo, To - število točk, S - število skokov, A - število asistenc, U - število ukradenih žog, B - število blokad, Me - odstotek meta iz igre, Tr - odstotek meta za tri točke, Pr - odstotek prostih metov, Z - število zmag kluba v sezoni, * - najboljši v ligi NBA

Vir: Yahoo Sports

Američani že osem let brez najboljšega

Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. | Foto: Guliverimage Shai Gilgeous-Alexander bo skušal v konferenčnem finalu izločiti San Antonio, pri katerem blesti Victor Wembanyama. Foto: Guliverimage Shaiu Gilgeousu-Alexandru gre v tej sezoni imenitno s klubom tudi v končnici, kjer je proti Phoenixu in Lakersom nanizal osem zaporednih zmag in se brez težav uvrstil v konferenčni finale. Tam ga čaka zelo neugoden tekmec, San Antonio. Spursi so v tej sezoni strup za branilce naslova, saj imajo z njimi pozitivno razmerje. Da je tako, je v marsičem zaslužen zlasti mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki se je prvič uvrstil med finaliste v glasovanju za igralca MVP sezone. Velja za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA, to pa bo skušal dokazati tudi v konferenčnem finalu proti MVP igralcu sezone Shaiu.

Ponos ameriških ljubiteljev košarke je tako zelo načet, saj je že osmič zapored najprestižnejše priznanje v ligi NBA pripadlo igralcu, ki ni bil rojen v ZDA. Zadnji rojeni Američan, ki je postal MVP, je bil leta 2018 James Harden, nato pa je priznanje dvakrat pripadlo Grku Giannisu Antetokounmpu, trikrat Srbu Nikoli Jokiću, dvakrat Kanadčanu Shaiu Gilgeousu-Alexandru, enkrat pa Kameruncu Joelu Embiidu, ki je pozneje prejel ameriški potni list.

Izbor najboljšega v ligi NBA je sicer boleča tema za navijače Luke Dončića, ki so prepričani, da bi si 27-letni superzvezdnik Lakersov po izvrstnih predstavah v sezoni, ko je bil najboljši strelec tekmovanja, zaslužil bistveno več. Čeprav je v tej sezoni blestel, najbolj je navduševal marca in imenitno formo zadrževal vse do usodne poškodbe na gostovanju v Oklahoma Cityju, se ni uvrstil niti med tri najboljše. Kljub nedoseženi meji 65 odigranih tekem je zaradi posebnega pravila upravičen do morebitnih nagrad in najboljših peterk ob koncu sezone.

James Harden Cleveland Cavaliers
Sportal Drama v Detroitu, odločil je podaljšek
Luka Dončić
Sportal Pri Lakersih že kroži dolg seznam: kdo bi lahko prišel k Dončiću?
Stephon Castle
Sportal San Antonio Spurs do finala, Detroit izsilil sedmo tekmo
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal NBA razkrila novico, ki je zabolela navijače Luke Dončića
Austin Reaves Luka Dončić
Sportal Za zvezdnika Lakers pripravljajo ogromno ponudbo, a nevarnost ostaja
MVP Luka Dončić Luka Dončić NBA Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.