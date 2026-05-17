Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
17.22

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24

Natisni članek

Natisni članek
Peter Magyar Madžarska nepremičnine nepremičnine luksuz

Nedelja, 17. 5. 2026, 17.22

1 ura, 7 minut

Novi madžarski premier Peter Magyar šokiran nad razkošjem

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,24
kolaž Magyar | Novi madžarski premier Peter Magyar zahteva, da predsednik vrhovnega sodišča zaradi razkošne prenove prostorov takoj odstopi. | Foto Facebook/Peter Magyar

Novi madžarski premier Peter Magyar zahteva, da predsednik vrhovnega sodišča zaradi razkošne prenove prostorov takoj odstopi.

Foto: Facebook/Peter Magyar

Madžarski premier Peter Magyar je danes pozval predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Kot je madžarski premier Peter Magyar zapisal v sporočilu, je predsednik sodišča "redno grozil svojim kolegom", nekdanji premier Viktor Orban "pa ga je imenoval za vrhovnega sodnika, čeprav ni nikoli niti enega dne delal na sodišču ali izdal niti ene sodne odločbe".

Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si je v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Magyar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.

Varga si je omislil pozlačene strope v predsedniški pisarni, marmorne plošče v predsedniški kopalnici, sodniški klub z barom, zimski vrt s stekleno streho in nove terase s pogledom na parlament, je opozoril Magyar.

"Vse to so financirali davkoplačevalci, izvedeno pa je bilo na skrivaj," je zatrdil nedavno izvoljeni novi madžarski premier. "Odstopite čim prej, skupaj z drugimi Orbanovimi pajdaši, ki živijo v razkošju na račun javnosti," je pozval.

Na vrhovnem sodišču se branijo obtožb

Vrhovno sodišče je v soboto na svoji spletni strani zapisalo, da rekonstrukcije stavbe na Kossuthovem trgu ni odobrilo sedanje, temveč prejšnje vodstvo, poroča MTI.

Kot so še dodali, so prvotni načrti vključevali sodniški klub na strehi, ne pa predsedniškega stanovanja, in da niti salon za cigare niti predsedniško stanovanje nista bila vključena v pretekle ali sedanje načrte. Zanikali so naročilo prestižnega kararskega marmorja in dodali, da je bil cilj prenove obnoviti stavbo v prvotno stanje.

Peter Magyar, Madžarska, vlada
Novice Prisegla nova madžarska vlada: to je njen glavni cilj
Peter Magyar
Novice Velike zamere Petra Magyarja in usodna ženska?
Peter Magyar
Novice Peter Magyar po potrditvi za premierja obljubil, da bo služil Madžarski
Peter Magyar Madžarska nepremičnine nepremičnine luksuz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.