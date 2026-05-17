Novi madžarski premier Peter Magyar šokiran nad razkošjem

Madžarski premier Peter Magyar je danes pozval predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Kot je madžarski premier Peter Magyar zapisal v sporočilu, je predsednik sodišča "redno grozil svojim kolegom", nekdanji premier Viktor Orban "pa ga je imenoval za vrhovnega sodnika, čeprav ni nikoli niti enega dne delal na sodišču ali izdal niti ene sodne odločbe".

Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si je v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Magyar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.

Varga si je omislil pozlačene strope v predsedniški pisarni, marmorne plošče v predsedniški kopalnici, sodniški klub z barom, zimski vrt s stekleno streho in nove terase s pogledom na parlament, je opozoril Magyar.

"Vse to so financirali davkoplačevalci, izvedeno pa je bilo na skrivaj," je zatrdil nedavno izvoljeni novi madžarski premier. "Odstopite čim prej, skupaj z drugimi Orbanovimi pajdaši, ki živijo v razkošju na račun javnosti," je pozval.

Na vrhovnem sodišču se branijo obtožb

Vrhovno sodišče je v soboto na svoji spletni strani zapisalo, da rekonstrukcije stavbe na Kossuthovem trgu ni odobrilo sedanje, temveč prejšnje vodstvo, poroča MTI.

Kot so še dodali, so prvotni načrti vključevali sodniški klub na strehi, ne pa predsedniškega stanovanja, in da niti salon za cigare niti predsedniško stanovanje nista bila vključena v pretekle ali sedanje načrte. Zanikali so naročilo prestižnega kararskega marmorja in dodali, da je bil cilj prenove obnoviti stavbo v prvotno stanje.