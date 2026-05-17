Austin Reaves bo po najboljši sezoni v karieri eno najbolj vročih imen poletnega dogajanja v ligi NBA. Pri Los Angeles Lakersih želijo branilca zadržati ob Luki Dončiću, a ameriški mediji opozarjajo, da zanimanje drugih ekip hitro raste. Govori se celo o pogodbi v vrednosti 40 milijonov dolarjev na sezono.

Po pisanju novinarjev The Athletica Dana Woika in Sama Amicka naj bi se za Austina Reavesa resno zanimale predvsem ekipe Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks in Utah Jazz. Ker mu poteče pogodba, lahko pričakujemo zelo agresivno dogajanje na tržnici pri novačenju 27-letnega košarkarja.

Reaves je v sezoni 2025/26 naredil nov velik korak naprej in bil eden najpomembnejših členov Lakersov. V povprečju je dosegal 23,3 točke, 5,5 asistence in 4,7 skoka na tekmo ter v napadu ob Luki Dončiću in LeBronu Jamesu prevzel veliko odgovornosti.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi nekateri vodilni možje iz lige verjeli, da bi lahko Reaves poleti prišel celo do pogodbe, vredne okrog 40 milijonov dolarjev na sezono.

Dončić ga želi ob sebi

Pomemben dejavnik pri celotni zgodbi je Luka Dončić. Kot poročajo onstran Atlantika, naj bi slovenski zvezdnik vodstvu Lakersov jasno sporočil, da želi nadaljevati sodelovanje z Reavesom.

Pri Los Angeles Lakersih se je v pretekli sezoni v napadu večinoma vse vrtelo okoli Jamesa, Reavesa in Dončića. Foto: Reuters

Še več, Dončić naj Reavesa ne bi želel vključiti niti v morebitne pogovore o senzacionalni menjavi za zvezdnika Milwaukee Bucksov Giannisa Antetokounmpa.

Reaves je v zadnjih letih zelo napredoval, temu primerno pa so poskočile njegove statistične številke in tudi tržna vrednost.

Kdo predstavlja največjo nevarnost?

Čeprav kot favorite za podpis pogodbe še vedno omenjajo Lakerse, bi lahko težave povzročila predvsem Atlanta. Hawksi imajo zanimivo mlado jedro, v katerem izstopa Jalen Johnson, obenem pa iščejo dodatnega organizatorja igre.

Tudi Utah Jazz želi narediti nov korak naprej. Ekipi Chicago Bulls in Brooklyn Nets naj bi bili finančno najbolj fleksibilni, a vprašanje ostaja, koliko bi Reavesu pomenila športna ambicioznost ekip. Po navedbah virov naj bi bilo ravno igranje za šampionsko ekipo zanj prioriteta.

Velik preizkus za Lakerse

Generalni menedžer Lakersov Rob Pelinka je po koncu sezone poudaril, da bo ekipo za novo sezono gradil okoli Dončića, jasno je dal vedeti, da si bodo prizadevali zadržati tudi Reavesa in LeBrona Jamesa, predvsem pa poslušali želje slovenskega košarkarja.