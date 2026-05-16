Vodstvo lige NBA je sporočilo, kdaj bo obelodanjen MVP igralec rednega dela sezone 2025/26. Dobitnik prestižnega priznanja bo proglašen v noči na ponedeljek po slovenskem času, zanj pa kandidirajo trije igralci. To so Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil za najboljšega izbran že v prejšnji sezoni, Nikola Jokić in Victor Wembanyama. Izbor najboljšega v ligi NBA je boleča tema za navijače Luke Dončića, ki so prepričani, da bi si 27-letni superzvezdnik Lakersov po izvrstnih predstavah v sezoni, kjer je bil najboljši strelec tekmovanja, zaslužil bistveno več.

V boju za naslov lige NBA v končnici ostaja le še pet klubov. To so Oklahoma City, San Antonio, New York, Detroit in Cleveland. V boju za prestižno individualno priznanje so le še trije igralci. To so Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (OKC), ki je bil za najboljšega izbran že v prejšnji sezoni, Srb Nikola Jokić (Denver) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio).

Shai Gilgeous-Alexander je bil lani proglašen tako za MVP igralca rednega dela sezone kot tudi finala končnice. Foto: Reuters

Jokić se lahko pridruži petim legendam

Nikola Jokić je priznanje MVP za najboljšega igralca rednega dela sezone prejel že trikrat. Foto: Reuters Edini, ki je s klubom že izpadel in se ne poteguje več za naslov prvaka v ligi NBA, je Jokić. Lahko sklene sezone s tolažilno nagrado in že četrtič v karieri postane MVP igralec sezone, s tem pa se na elitnem seznamu pridruži legendarni peterici Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain in LeBron James, ki so omenjeno nagrado prejeli vsaj štirikrat?

Jokić je že zdaj rekorder, kar se tiče košarkarjev, ki niso rojeni v ZDA in so največkrat osvojili priznanje MVP. Več kot enkrat sta ga izmed ''neameričanov'' prejela le še Grk Giannis Antetokounmpo in Kanadčan Steve Nash, oba po dvakrat. Jokiću je v tej sezoni uspel velik podvig, saj je postal prvi košarkar v zgodovini, ki je bil najboljši v rednem delu po številu skokov kot tudi asistenc.

The winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award will be revealed by @NBAonPrime on Sunday, May 17 at 7:30 PM ET.



▪️Victor Wembanyama, @spurs pic.twitter.com/R04Meq38Xh — NBA Communications (@NBAPR) May 16, 2026

Odgovor na vprašanje, ali bi lahko znova zmagal Jokić, bo znan v noči na ponedeljek, ko bo oznanjen zmagovalec. Na drugi strani velike luže sicer največje možnosti za osvojitev prvega mesta pripisujejo Shaiju Gilgeous-Alexandru, ki mu gre imenitno s klubom tudi v končnici, kjer je proti Phoenixu in Lakersom nanizal osem zaporednih zmag in se brez težav uvrstil v konferenčni finale, kjer ga čaka zelo neugoden tekmec, San Antonio.

Še osmič zapored na vrhu ne bo Američana

Victor Wembanyama je bil nedavno že okronan za najboljšega obrambnega igralca lige NBA. Foto: Reuters Spursi v tej sezoni predstavljajo strup za branilce naslova, saj imajo z njimi pozitivno razmerje. Da je tako, je v mnogočem zaslužen zlasti mladi francoski orjak. "Wemby" se je prvič uvrstil med finaliste v glasovanju za MVP igralca sezone. Ta čast mu je pripadla kot prvemu Francozu, v tej sezoni pa je v povprečju na tekmo dosegal 25 točk, 11,5 skoka in kar 3,1 blokade. Velja za najboljšega obrambnega igralca v ligi NBA. Nedavno je tudi prejel istoimensko nagrado.

Ponos ameriških ljubiteljev košarke je načet, saj bo že osmič zapored najbolj prestižno priznanje v ligi NBA prejel igralec, ki ni bil rojen v ZDA. Zadnji rojeni Američan, ki je postal MVP, je bil leta 2018 James Harden, nato pa je priznanje dvakrat pripadlo Grku Giannisu Antetokounmpu, trikrat Srbu Nikoli Jokiću, enkrat pa Kameruncu Joelu Embiidu, ki je pozneje prejel ameriški potni list, ter Kanadčanu Shaiju Gilgeous-Alexandru. Ta je tudi prvi favorit na stavnicah. Je najboljši strelec OKC.

Zelo impresivne številke Dončića, a ...

Luka Dončić je bil v tej sezoni prvi strelec lige NBA. Foto: Guliverimage Več točk od njega je v povprečju na tekmo dosegel le Luka Dončić, ki pri 27 letih še vedno čaka na največje nagrade v ligi NBA. S klubom ji je bil najbližje leta 2024, ko je z Dallasom izgubil v velikem finalu proti Bostonu, individualno pa se je v točkovanju za priznanje MVP najvišje uvrstil v sezoni 2023/24, ko je osvojil tretje mesto. Takrat se je lahko pohvalil s fantastičnim učinkom, saj je na tekmo v povprečju prispeval 32,4 točke, 8,6 skokov in 8 asistenc, a mu tudi to ni pomagalo do najvišjega mesta.

Podobno je bilo tudi v tej sezoni, ko je do nesrečne poškodbe stegenske mišice na gostovanju v Oklahoma Cityju dosegal na srečanje 33,5 točk, 7,7 skoka in 8,3 asistence, šele po proglasitvi najboljšega, ta bo opravljena v noči na ponedeljek, pa bo znano, katero mesto je osvojil v skupni razvrstitvi.