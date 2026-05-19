"Nisem lena. Samo utrujena." Zakaj ima toliko žensk občutek, da nikoli nimajo dovolj energije?

Cel dan nekdo nekaj potrebuje od vas. Služba, otroci, obveznosti, telefon, opravki. In nekje vmes si znova rečete, da boste "začeli v ponedeljek". Pa ni nič. Ne zato, ker bi bili leni, ampak ker ste utrujeni. Mnogim ženskam danes ne zmanjka motivacije, zmanjka jim energije. Ko zvečer končno pride trenutek zase, pogosto ni več volje za gibanje, pripravo obrokov ali skrb zase. Dnevi tako hitro postanejo rutina preživetja, občutek, da ste sami sebi vedno na zadnjem mestu, pa počasi postane nekaj povsem običajnega. Ste se našli v tem opisu?

Vsemu zgoraj naštetemu pogosto sledi še slaba vest, saj veste, da bi radi nekaj spremenili, a nikoli ni pravi trenutek. Vedno je nekaj nujnejšega, pomembnejšega ali glasnejšega od vas. A morda problem sploh ni v vaši disciplini ali pomanjkanju volje. Morda samo še niste našli rešitve, ki bi se prilagodila vašemu življenju in ne obratno.

Niste brez volje. Samo predolgo dajete energijo vsem drugim.

Foto: Fit akademija Mnoge ženske mislijo, da jim manjka discipline. Da bi morale biti bolj motivirane, bolj vztrajne ali bolj organizirane. A v resnici pogosto ni problem v pomanjkanju volje, ampak v tem, da že predolgo skrbijo za vse druge, zase pa jim na koncu dneva preprosto zmanjka energije.

Ko ste ves čas v pogonu, je težko še zase pripravljati popolne obroke, hoditi na dolge treninge ali začeti novo rutino. Zato veliko žensk obstane že pri misli na spremembo. Ne zato, ker ne bi zmogle, ampak ker imajo občutek, da morajo vse narediti popolno že od prvega dne. Resnica pa je ravno nasprotna, včasih je dovolj samo to, da začnete.

Zakaj toliko žensk obupa, še preden zares začne?

Foto: Fit akademija Odgovor na to vprašanje je precej preprost: ker je večina programov narejenih za idealne pogoje, ne pa za resnično življenje. Stroge diete, zapleteni jedilniki, dolgi treningi in občutek, da morate v trenutku obrniti življenje na glavo. Ob službi, otrocih in vseh vsakodnevnih obveznostih pa to za večino žensk preprosto ni dolgoročno vzdržno.

Prav zato Fit akademija že od začetka temelji na drugačnem pristopu. Na krajših treningih, ki jih lahko opravite doma. Na jedilnikih, ki ne zahtevajo popolnosti. In na sistemu, ki vas ne obsoja, če imate slab dan. Do danes je prvi korak naredilo že več kot 85 tisoč posameznic, za Fit akademijo pa stoji že 18 uspešno izvedenih programov, ki ženskam pomagajo ustvariti bolj zdrave navade tudi v realnem življenju.

Skupna vrednost programa presega 900 evrov, trenutno pa je Fit akademija 19 na voljo po posebni akcijski ceni 27,90 evra. Začnite preobrazbo!

"Prej sem samo preživela dneve. Danes imam spet več energije."

Doris, mamica treh otrok in diplomirana medicinska sestra, pravi, da je bila pred začetkom programa ves čas utrujena. Čeprav je bila aktivna, so se po tretjem porodu pojavili izčrpanost, bolečine v hrbtu in občutek, da zase preprosto nima več dovolj energije. Ob 111 kilogramih je imela občutek, da je izgubila samo sebe.

Danes je njena zgodba povsem drugačna. Izgubila je 40 kilogramov, predvsem pa pravi, da je ponovno dobila energijo in samozavest. "Namesto sedenja na kavču sem telovadila, več smo hodili na izlete in sprehode," opisuje spremembe v vsakdanu. Dodaja tudi, da je prvič po dolgem času sebe postavila na prvo mesto.

Foto: Osebni arhiv

Njena zgodba ni izjema. Je dokaz, da spremembe niso rezervirane samo za ljudi z veliko prostega časa ali popolno motivacijo, ampak tudi za ženske, ki imajo polno življenje, obveznosti in dneve, ko bi najraje odnehale.

Ko sprememba ni več kazen, ampak podpora

Velik razlog, da ženske pri spremembi navad pogosto obupajo, je občutek, da morajo vse narediti same. Fit akademija zato temelji na sistemu, ki vas vodi korak za korakom, tudi takrat, ko motivacija ni na vrhuncu. Treningi so zasnovani tako, da jih lahko prilagodite svoji pripravljenosti, izvajate pa jih lahko doma in v svojem tempu.

Foto: Fit akademija

Pomemben del programa so tudi jedilniki in recepti, ki ne temeljijo na odrekanju, ampak na dolgoročno vzdržnih navadah. Poleg vadb udeleženke dobijo še dostop do podporne skupnosti, kjer si med seboj delijo izkušnje, recepte in motivacijo. Prav občutek, da v tem niste sami, je za mnoge eden ključnih razlogov, da vztrajajo tudi ob slabših dnevih.

Tudi one so bile nekoč tam, kjer ste danes vi

Številne udeleženke dosedanjih Fit akademij so, preden so se pridružile programu, dvomile vase. Govorile so si, da bodo začele "v ponedeljek". Večkrat so poskusile, pa obupale. In mislile, da njim preprosto ne bo uspelo. Danes pa njihove zgodbe dokazujejo nekaj drugega, in sicer, da se največje spremembe pogosto začnejo z majhnim korakom.

V nadaljevanju si lahko ogledate zmagovalne preobrazbe Fit akademije 18, za katerimi niso popolni začetki, ampak vztrajnost, podpora in odločitev, da sebe končno postavijo na prvo mesto. Svoje izkušnje so z nami delile zmagovalke pretekle Fit akademije.

1. mesto: 1.000 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 300 evrov

Fotogalerija 1 / 2 / 2

"Fit Akademiji sem se pridružila že večkrat, vendar je to prvič, da sem vanjo stopila z res jasnim ciljem. Kljub omejitvam (rehabilitacija po atroskopiji) sem zelo ponosna na napredek, ki sem ga dosegla v tem času. Iskreno sem hvaležna za vso podporo, motivacijo in za čudovit program."

2. mesto: 800 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 200 evrov

Fotogalerija 1 / 3 / 3

"Za seboj imam štiri porode – prav zadnja nosečnost me je zaznamovala z odvečnimi kilogrami. Nad napredkom sem navdušena. Fit Akademija mi je prinesla novo samozavest, zdravo življenje in novo podobo. Hvala vam za tako neverjetno izkušnjo in se vidimo v FA19!"

3. mesto: 500 evrov + MYPROTEIN darilni bon v vrednosti 100 evrov

Fotogalerija 1 / 3 / 3

"Sodelovala sem že v več akademijah, ampak sem v tej prvič res dojela, kako pomembno je, da zaužijemo dovolj beljakovin. Zelo sem ponosna na izgubljene kilograme, še bolj pa na izgubljene centimetre, ki so rezultat tako prehrane kot gibanja po fit akademiji."

Morda ne potrebujete dodatne motivacije. Samo drugačen začetek.

Večina žensk ne potrebuje še ene hitre diete ali popolnega plana. Potrebujejo nekaj, kar se lahko prilagodi njihovemu življenju tudi takrat, ko so dnevi naporni, ko zmanjka energije in ko motivacija ni idealna.

Fit akademija zato ne temelji na popolnosti, ampak na majhnih korakih, ki jih lahko naredite tudi vi. Brez občutka krivde. Brez pritiska. In predvsem brez čakanja na "pravi trenutek".

Morda to poletje ni čas, da postanete neka nova oseba. Morda je samo čas, da ponovno pridete nazaj do sebe.