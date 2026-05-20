Če bosta Shai in Chet tokrat prava, se Spursom slabo piše

Konferenčna finala v košarkarski ligi NBA sta se začela več kot spektakularno: San Antonio je po dveh podaljških presenetil Oklahomo, New York pa je Cleveland premagal po velikem preobratu. Seriji se ekspresno nadaljujeta: v noči na četrtek drugo tekmo igrajo Thunderji in Spursi, v noči na petek pa Knicksi in Cavaliersi. Oklahoma ostaja favorit proti San Antoniu, saj na prvi tekmi njena najboljša igralca, Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren, nista dala tistega, kar dajeta običajno. Tekma se začne ob 2.40.

Victor Wembanyama Foto: Guliverimage Po gostujoči zmagi San Antonio Spursov s 122:115 tudi drugo tekmo finala zahodne konference lige NBA gosti ekipa Oklahoma City Thunder. Ta je v drugem krogu končnice gladko izločila Los Angeles Lakerse, ki so igrali brez Luke Dončića. Obe ekipi sta dobili osem od zadnjih desetih tekem in sta v zelo vrhunski formi. V povprečju na tekmi dosegata po 119 točk. Če bo Victor Wembanyama odigral še eno tako tekmo kot v ponedeljek, ko je dal kar 41 točk, ima San Antonio možnost za zmago. Iz igre je zadel 13 od 21 metrov. Tu je še eno od odkritij sezone, Stephon Castle.

Oklahoma ima daljšo klop res vrhunskih igralcev, izstopata Shai Gilgeous-Alexander, MVP sezone, ki daje po 31 točk na tekmo, in Chet Holmgren (15,7 točke in 8,1 skoka). A novi/stari MVP ni imel najboljše prve tekme. Sicer se 24 točk, 12 asistenc in pet ukradenih žog ne zdi tako slabo. A ne zanj. V prvem polčasu je dal samo štiri točke in iz igre na tekmi metal sedem od 23. Imel je še štiri izgubljene žoge – pa so bili vseeno blizu zmagi. Podobna zgodba je pri Holmgrenu: v prvih dveh krogih je imel povprečje 18,6 točke, Spursom pa je dal le osem točk. Če bosta torej Shai in Chet prava se Spursom težka piše.

Liga NBA, končnica, 20. maj: