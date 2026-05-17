Oglasil se je reševalec, ki je prvi prihitel na mesto tragedije v Ljubljani #video

V petek popoldne je ljubljanski mestni avtobus je na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v središču Ljubljane do smrti povozil mlajšo peško. Po zdaj znanih informacijah je voznik mestnega avtobusa številka 20 med zavijanjem desno spregledal peško in jo povozil. Oba naj bi imela zeleno luč na semaforju. Na spletu je zdaj zaokrožil posnetek reševalca, ki je med prvimi prihitel na kraj tragedije in bil ob videnem pretresen.

Mladi reševalec Ajdin Kovačević, je bil eden prvih, ki so prihiteli na kraj tragične prometne nesreče, ki se je zgodila v Ljublani. Na svojem profilu na TikToku je povedal, da mu bosta prizor in dejstvo, da dekletu niso mogli pomagati, za vedno ostala v spominu.

Spomnil pa se bo še dolgo tudi nečesa prav tako žalostnega - in to so odzivi mimoidočih.

Kot je pojasnil, so mnogi, namesto da bi instinktivno poskušali pomagati ali klicati pomoč, najprej izvlekli telefone. "Snemali so, fotografirali, gledali pod avtobus ... in se celo smejali". Ob tem se reševalec upravičeno sprašuje, ali so posnetki za družbena omrežja postali pomembnejši od dostojanstva žrtve. "Nesreča ni predstava, žrtev ni vsebina za TikTok in malo človečnosti bi moralo biti nekaj osnovnega ..." opozarja Kovačević.