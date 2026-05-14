V noči na četrtek se je nadaljeval najbolj zanimiv dvoboj v drugem krogu končnice lige NBA. Košarkarji Cleveland Cavaliers so na peti tekmi v seriji z Detroit Pistons na gostovanju po podaljšku slavili s 117:113 in si priigrali prvo zaključno žogo. Cavaliers so tako po začetnem zaostanku z 0:2 v zmagah pripravili velik preobrat in se podpisali pod tri zaporedne uspehe. James Harden je s 30 točkami dosegel svoj najboljši strelski izkupiček v končnici, imel je še osem skokov.

Cleveland Cavaliers so formo z zadnjih dveh domačih tekem prenesli tudi v Little Caesars Areno, kjer so po podaljšku s 117:113 premagali domači Detroit in si še po tretji zaporedni zmagi priigrali prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale. Za Cleveland je bila to hkrati tudi prva gostujoča zmaga v letošnji končnici, v prvem krogu so ob prednosti domačega igrišča s 4:3 ugnali Toronto.

Pistonsi so na peti tekmi v prvem polčasu vodili že za 15 točk, nato pa še s 103:94 nekaj več kot dve minuti pred koncem. Cavsi so odgovorili z nizom in izenačili na 103:103 po prostih metih Evana Mobleyja 45,2 sekunde pred koncem, nato pa koša do konca rednega dela tekme ni bilo več.

Cleveland se je ob tem podpisal pod delni niz 13:0, v katerem Detroit kar pet minut ni dosegel koša, vse od konca četrte četrtine do sredine podaljška. Cavsi so povedli za sedem točk dve minuti in 39 sekund pred koncem podaljška po trojki Donovana Mitchlla. Cade Cunningham, ki je dosegel 39 točk in devet asistenc, je s košem 25 sekund pred koncem zmanjšal zaostanek Pistonsov na dve točki. James Harden je v naslednjem napadu zadel en prosti met, nato pa ujel odbito žogo po zgrešenem drugem metu. Dodal je še en prosti met in pomagal potrditi zmago svoje ekipe.

Pri Clevelandu je poleg Hardna, ki je dosegel že omenjenih 30 točk, Mitchell prispeval 21 točk, a je za tri metal le 1/8. Veliko bolj je bil pri metu z razdalje razpoložen Max Strus, ki je dosegel šest trojk v osmih poskusih in se podpisal pod 20 točk. Pri Detroitu je Cunningham 39 točkam dodal sedem skokov in devet asistenc, Daniss Jenkins je prispeval 19 točk.

Šesta in morebiti tudi že zadnja tekma v seriji bo v noči na soboto, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v konferenčnem finalu pomeril z ekipo New York Knicks.

Liga NBA, končnica, 13. maj: