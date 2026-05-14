Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Četrtek,
14. 5. 2026,
6.02

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
James Harden Cade Cunningham Donovan Mitchell Detroit Pistons Cleveland Cavaliers Liga NBA Liga NBA

Četrtek, 14. 5. 2026, 6.02

18 minut

Liga NBA, končnica, 13. maj

Drama v Detroitu, zimzeleni Harden Cleveland popeljal do zaključne žoge

Avtorji:
M. P., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
James Harden Cleveland Cavaliers | James Harden je dosegel 30 točk. | Foto Reuters

James Harden je dosegel 30 točk.

Foto: Reuters

V noči na četrtek se je nadaljeval najbolj zanimiv dvoboj v drugem krogu končnice lige NBA. Košarkarji Cleveland Cavaliers so na peti tekmi v seriji z Detroit Pistons na gostovanju po podaljšku slavili s 117:113 in si priigrali prvo zaključno žogo. Cavaliers so tako po začetnem zaostanku z 0:2 v zmagah pripravili velik preobrat in se podpisali pod tri zaporedne uspehe. James Harden je s 30 točkami dosegel svoj najboljši strelski izkupiček v končnici, imel je še osem skokov.

Victor Wembanyama
Sportal Spursi povozili Minnesoto in si priigrali zaključno žogo za napredovanje

Cleveland Cavaliers so formo z zadnjih dveh domačih tekem prenesli tudi v Little Caesars Areno, kjer so po podaljšku s 117:113 premagali domači Detroit in si še po tretji zaporedni zmagi priigrali prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale. Za Cleveland je bila to hkrati tudi prva gostujoča zmaga v letošnji končnici, v prvem krogu so ob prednosti domačega igrišča s 4:3 ugnali Toronto. 

Pistonsi so na peti tekmi v prvem polčasu vodili že za 15 točk, nato pa še s 103:94 nekaj več kot dve minuti pred koncem. Cavsi so odgovorili z nizom in izenačili na 103:103 po prostih metih Evana Mobleyja 45,2 sekunde pred koncem, nato pa koša do konca rednega dela tekme ni bilo več.

Vrhunci tekme:

Cleveland se je ob tem podpisal pod delni niz 13:0, v katerem Detroit kar pet minut ni dosegel koša, vse od konca četrte četrtine do sredine podaljška. Cavsi so povedli za sedem točk dve minuti in 39 sekund pred koncem podaljška po trojki Donovana Mitchlla. Cade Cunningham, ki je dosegel 39 točk in devet asistenc, je s košem 25 sekund pred koncem zmanjšal zaostanek Pistonsov na dve točki. James Harden je v naslednjem napadu zadel en prosti met, nato pa ujel odbito žogo po zgrešenem drugem metu. Dodal je še en prosti met in pomagal potrditi zmago svoje ekipe. 

Pri Clevelandu je poleg Hardna, ki je dosegel že omenjenih 30 točk, Mitchell prispeval 21 točk, a je za tri metal le 1/8. Veliko bolj je bil pri metu z razdalje razpoložen Max Strus, ki je dosegel šest trojk v osmih poskusih in se podpisal pod 20 točk. Pri Detroitu je Cunningham 39 točkam dodal sedem skokov in devet asistenc, Daniss Jenkins je prispeval 19 točk. 

Šesta in morebiti tudi že zadnja tekma v seriji bo v noči na soboto, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v konferenčnem finalu pomeril z ekipo New York Knicks.

Liga NBA, končnica, 13. maj:

Pari drugega kroga končnice:

Zahod:

San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /3:2/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /4:0/

Vzhod:

New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /4:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:3/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Rezultati prvega kroga končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Luka Dončić
Sportal "Dončić? Vse skupaj je pričakovano."
Jason Collins
Sportal Žalostna vest iz ZDA: umrl športnik, ki je rušil stereotipe
Brandon Clarke
Sportal Tragedija: v 30. letu starosti je umrl košarkar lige NBA
James Harden Cade Cunningham Donovan Mitchell Detroit Pistons Cleveland Cavaliers Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.