Piknik brez ajvarja? Ne se hecat.

"Fsaj spfloh ne jem!" zatrdimo s polnimi usti, medtem ko izmikamo še eno hrustljavo kumarico s polnega pladnja. To je prizor, ki ga vsi dobro poznamo. Miza je pripravljena, gostje prihajajo, ničesar se ne bi smeli dotakniti … ampak … če je pa takoooo dobro!

Okusi prilog, ki so v resnici prave zvezde vsakega druženja, piknika ali "girl dinnerja", so zapisani v naš spomin. To so okusi dolge tradicije, domače kakovosti in skrbne priprave, ki jih lahko okusimo samo v izdelkih Natureta.

Piknik se ne začne z žarom

Pravi piknik mojstri točno vedo, kdaj se druženje zares začne. Ne takrat, ko prižgemo žar in pametujemo o oglju. Ne ob prvem čevapčiču. Začne se v trenutku, ko poči pokrovček prvega kozarca.

Takrat vsi "pomagajo pripraviti mizo", v resnici pa z žlico v roki preverjajo, ali je prebranec že dovolj zapečen in ali je ajvar slučajno letos še boljši – ta žlica pa se kot po naključju vedno znajde v ustih. Nekdo si odreže "čisto majhen" kos kruha. Nekdo drug samo "preveri", ali so kumarice dovolj hladne. Tretji stoji ob mizi že deset minut in govori, da samo čaka ostale. In ravno zato pri Natureti pravijo: Okus pove vse.

Tisti okusi, ki jih vsi poznamo

Pove, da so najboljše stvari pogosto najbolj preproste. Dobra družba. Veliko smeha. Priloga, ki izgine hitreje kot meso. In okusi, ki jih vsi poznamo in obožujemo že leta, ker so narejeni iz kakovostnih sestavin in po recepturah, ki jim zaupamo. Natureta že skoraj stoletje ustvarja izdelke, ki imajo posebno mesto na naših mizah. Ne zato, ker bi bili glasni ali trendovski, ampak zato, ker so preprosto dobri. Ker imajo okus, ki ga prepoznaš takoj.

Kamniška gorčica ni samo "nekaj za zraven". Je tisti karakter, zaradi katerega burger dobi svoj "njam". Kisle kumarice dodajo hrustljavost in svežino. Ajvar pa … ajvar je razlog, da zmanjka kruha, še preden kdo vpraša, ali je meso že pečeno. Prebranec? Uradno priloga. Neuradno glavna zvezda večera.

Male skrivnosti velikih piknikov Vsak ima svoj trik. Morda kumarice narežete na tanke trakove in jih vržete direktno v burger. Nekdo pečenim paprikam doda kapljico olivnega olja. Nekdo drug pa ajvar uporablja skoraj za vse – kot namaz, dip ali skrivno sestavino v toastu po polnoči. Če želite letos piknik mizo dvigniti na nov nivo, preizkusite nekaj drugačnih kombinacij: Kamniška gorčica + hrustljavi krompirček: Ja, res. Ko enkrat poizkusite, kečap postane samo še rezerva.

Pred peko ga posujte s plastjo krušnih drobtin, ki ste jih premešali z oljčnim oljem, ščepcem soli in karamelizirano čebulo. Če ga kdo "samo malo poskusi" direktno iz pekača, je to popolnoma normalno. Pečene paprike z burrato ali feta sirom: Po 15 minutah v pečici bo pred vami nora priloga. Piknik trik, zaradi katerega vsi mislijo, da ste se res potrudili. In ravno v tem je čar. Nobena od teh idej ni zares recept. To so tiste kombinacije, ki jih odkrijemo mimogrede, postanejo pa del železnega repertoarja.

Natureta trenutki, ki si jih zapomnimo

Te male, iskrene trenutke druženja in uživanja želi Natureta ujeti tudi v svoji novi aktivaciji.

Zato vabijo vse ljubitelje dobrih okusov, naj delijo svoj Natureta trenutek – zabaven, iskren ali popolnoma vsakdanji prizor, ob katerem vsi takoj vemo: "Ja, točno tako je pri nas doma" ali: "Točno tako je videti naš piknik."

Morda je to nekdo, ki z vilico lovi zadnji košček pečene paprike. Ali pa trenutek, ko zmanjka ajvarja in za mizo nastane manjša družinska drama.

S svojo zgodbo lahko sodelujete tudi v nagradni igri Natureta trenutek.

Na koncu si zapomnimo okus

Ker najboljših piknikov na koncu ne merimo po številu pečenih čevapčičev. Ampak po praznih kozarcih. Po glasnem smehu. Po drobtinah kruha na mizi. Po stavkih, ki jih vsi poznamo:

"Kje so še kumarice?"

"Daj še malo gorčice."

"Ne bom več … no, mogoče še en kos kruha."

In seveda po tistem najpomembnejšem: "Kdo je pojedel ves ajvar??" Ker okus pove vse.