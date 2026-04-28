Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
28. 4. 2026,
4.00

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek
recept sladica piknik prvomajske počitnice maline

Torek, 28. 4. 2026, 4.00

7 ur, 41 minut

Sladica, ki bo na prvomajskem pikniku razveselila vse goste

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Crumble z malinami | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prvomajski prazniki so čas druženja, sprostitve in seveda tudi piknikov, ki so pri nas že prava tradicija. Ob dobri družbi in dišečih jedeh z žara pa pogosto pozabimo, da je sladica prav tako pomemben del vsake pogostitve. Prav sladek konec namreč poskrbi za piko na i in navduši goste vseh generacij. V nadaljevanju tega članka razkrivamo odličen recept za sladico, ki je kot nalašč za piknike, saj jo lahko jeste kar z rokami, je prijetno sveža, izjemno okusna in hkrati preprosta za pripravo.

Sestavine:

Za testo:

  • 220 gramov masla
  • 120 gramov sladkorja
  • 320 gramov pirine moke

Za nadev:

  • 250 gramov zamrznjenih malin
  • 150 gramov malinove marmelade
  • 60 gramov sladkorja
  • sok polovice limone
Priprava:

Najprej pripravite testo. V večji skledi zmešajte zmehčano maslo, sladkor in pirino moko. Mešajte toliko časa, da dobite drobljivo maso, ki se ob stisku poveže.

Pekač obložite s papirjem za peko. Polovico pripravljenega testa enakomerno razporedite po dnu pekača in ga z rokami rahlo pritisnite ob podlago. Postavite v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, in pecite približno 20 minut, da se podlaga rahlo zlato obarva.

Medtem pripravite nadev. V kozici segrejte zamrznjene maline, malinovo marmelado, sladkor in limonin sok. Kuhajte nekaj minut, da se maline zmehčajo in nastane gosta sadna masa.

Podlago vzemite iz pečice in po njej enakomerno razporedite malinov nadev. Nato po vrhu nadrobite preostalo polovico testa.

Pekač vrnite v pečico in pecite še približno od 20 do 25 minut, da vrhnji del postane zlatorjav.

Sladico popolnoma ohladite, nato jo narežite na rezine ali kocke. Postrezite jo na pladnju, gostje pa jo bodo z veseljem vzeli kar v roke.

Preberite še:

matcha
Trendi Imamo recept za viralno jagodno matcho
palačinke
Trendi Palačinke brez moke? Razkrivamo preprost in okusen recept.
tortilije
Trendi Kako lahko sami doma pripravite okusne tortilje?
recept sladica piknik prvomajske počitnice maline
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

