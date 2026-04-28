Sladica, ki bo na prvomajskem pikniku razveselila vse goste

Prvomajski prazniki so čas druženja, sprostitve in seveda tudi piknikov, ki so pri nas že prava tradicija. Ob dobri družbi in dišečih jedeh z žara pa pogosto pozabimo, da je sladica prav tako pomemben del vsake pogostitve. Prav sladek konec namreč poskrbi za piko na i in navduši goste vseh generacij. V nadaljevanju tega članka razkrivamo odličen recept za sladico, ki je kot nalašč za piknike, saj jo lahko jeste kar z rokami, je prijetno sveža, izjemno okusna in hkrati preprosta za pripravo.

Sestavine:

Za testo:

220 gramov masla

120 gramov sladkorja

320 gramov pirine moke

Za nadev:

250 gramov zamrznjenih malin

150 gramov malinove marmelade

60 gramov sladkorja

sok polovice limone

Priprava:

Najprej pripravite testo. V večji skledi zmešajte zmehčano maslo, sladkor in pirino moko. Mešajte toliko časa, da dobite drobljivo maso, ki se ob stisku poveže.

Pekač obložite s papirjem za peko. Polovico pripravljenega testa enakomerno razporedite po dnu pekača in ga z rokami rahlo pritisnite ob podlago. Postavite v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, in pecite približno 20 minut, da se podlaga rahlo zlato obarva.

Medtem pripravite nadev. V kozici segrejte zamrznjene maline, malinovo marmelado, sladkor in limonin sok. Kuhajte nekaj minut, da se maline zmehčajo in nastane gosta sadna masa.

Podlago vzemite iz pečice in po njej enakomerno razporedite malinov nadev. Nato po vrhu nadrobite preostalo polovico testa.

Pekač vrnite v pečico in pecite še približno od 20 do 25 minut, da vrhnji del postane zlatorjav.

Sladico popolnoma ohladite, nato jo narežite na rezine ali kocke. Postrezite jo na pladnju, gostje pa jo bodo z veseljem vzeli kar v roke.

