Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
19. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Frank Sinatra omaka testenine recept

Torek, 19. 5. 2026, 4.00

5 ur, 58 minut

Omaka za testenine, ki jo je oboževal Frank Sinatra

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Frank Sinatra, omaka marinara | Foto Guliverimage/Shutterstock

Foto: Guliverimage/Shutterstock

Frank Sinatra ni bil le pevec, ampak tudi navdušen kuhar, eden njegovih najljubših receptov pa je bila klasična omaka za testenine.

Frank Sinatra in njegova žena Barbara sta leta 1996 izdala knjigo receptov The Sinatra Celebrity Cookbook, v kateri sta zbrala priljubljene recepte svojih slavnih prijateljev od Kirka Douglasa do Katharine Hepburn.

Svojega je prispeval tudi Sinatra, v zbirko je vključil recept za svojo najljubšo omako za testenine, klasično marinaro iz le nekaj sestavin, ki je prav zaradi svoje enostavnosti vedno priljubljena med ljubitelji domače kuhinje.

Sinatrova različica marinare temelji na klasičnih italijanskih okusih: paradižniku, česnu, čebuli in dišavnicah. Brez zapletenih dodatkov ali dolgega kuhanja nastane bogata omaka, ki se lepo ujame s praktično vsemi oblikami testenin.

Za pripravo potrebujete:

  • olivno olje,
  • česen,
  • čebulo,
  • pelate,
  • svežo baziliko,
  • origano,
  • sol in poper.

Prvi korak je priprava aromatičnega olja. V loncu segrejte olivno olje in na njem na hitro popecite stroke česna. Ko rahlo porjavijo, jih odstranite, v loncu pa vam ostane aromatično olje. Na njem prepražite sesekljano čebulo, da se zmehča in rahlo pozlati. Medtem v mešalniku na hitro spasirajte pelate in svežo baziliko – zmes naj ne bo povsem gladka, ampak v njej pustite koščke.

Paradižnik zlijte na prepraženo čebulo, dodajte še origano ter sol in poper, nato pa okoli 20 minut kuhajte na nizkem ognju.

Medtem po navodilih skuhajte izbrane testenine. Zakonca Sinatra sta v receptu svetovala, da kuhane testenine najprej zmešate z manjšo količino omake, da se ne sprimejo, preostanek omake pa postavite na mizo, da si jo vsak doda po svojem okusu.

Oglejte si še:

maslo
Trendi Tako boste pripravili domače maslo in pozabili na kupljeno
Pad thai
Trendi Zdrav pad thai, ki ga boste želeli jesti vedno znova
Guacamole
Trendi Iščete idejo za zdrav prigrizek? Poskusite domač guacamole.
Frank Sinatra omaka testenine recept
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.