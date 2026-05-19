Omaka za testenine, ki jo je oboževal Frank Sinatra

Frank Sinatra ni bil le pevec, ampak tudi navdušen kuhar, eden njegovih najljubših receptov pa je bila klasična omaka za testenine.

Frank Sinatra in njegova žena Barbara sta leta 1996 izdala knjigo receptov The Sinatra Celebrity Cookbook, v kateri sta zbrala priljubljene recepte svojih slavnih prijateljev od Kirka Douglasa do Katharine Hepburn.

Svojega je prispeval tudi Sinatra, v zbirko je vključil recept za svojo najljubšo omako za testenine, klasično marinaro iz le nekaj sestavin, ki je prav zaradi svoje enostavnosti vedno priljubljena med ljubitelji domače kuhinje.

Sinatrova različica marinare temelji na klasičnih italijanskih okusih: paradižniku, česnu, čebuli in dišavnicah. Brez zapletenih dodatkov ali dolgega kuhanja nastane bogata omaka, ki se lepo ujame s praktično vsemi oblikami testenin.

Za pripravo potrebujete:

olivno olje,

česen,

čebulo,

pelate,

svežo baziliko,

origano,

sol in poper.

Prvi korak je priprava aromatičnega olja. V loncu segrejte olivno olje in na njem na hitro popecite stroke česna. Ko rahlo porjavijo, jih odstranite, v loncu pa vam ostane aromatično olje. Na njem prepražite sesekljano čebulo, da se zmehča in rahlo pozlati. Medtem v mešalniku na hitro spasirajte pelate in svežo baziliko – zmes naj ne bo povsem gladka, ampak v njej pustite koščke.

Paradižnik zlijte na prepraženo čebulo, dodajte še origano ter sol in poper, nato pa okoli 20 minut kuhajte na nizkem ognju.

Medtem po navodilih skuhajte izbrane testenine. Zakonca Sinatra sta v receptu svetovala, da kuhane testenine najprej zmešate z manjšo količino omake, da se ne sprimejo, preostanek omake pa postavite na mizo, da si jo vsak doda po svojem okusu.

