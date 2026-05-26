Vreme

Taja Kaja Cekuta

Torek, 26. 5. 2026, 4.00

Viralna jagodna sladica, ki bo popestrila poletne dni

Mochi | Foto Shutterstock

Na TikToku je znova zaokrožil recept, ki ga obožujejo po vsem svetu. Gre za osvežilno sladico z jagodami, ki nadomesti priljubljene močije. Prav tako je ta različica bolj zdrava in uravnotežena, zato jo boste lahko v vročih poletnih dneh jedli brez slabe vesti. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo preprost recept.

Sestavine: 

  • 5 listov riževega papirja
  • 5 žlic grškega jogurta
  • 6 žlic jagod (sesekljanih)
  • 1 žlica medu
  • 1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta
  • koruzni škrob za posip
@maya_grig Join the page @maya.grig_ 🤗so you don’t miss any healthy and tasty recipe. 🇬🇧⬇️🇩🇪 🇬🇧 Healthy Strawberry Mochi🍓🍡 Ingredients * 5 rice paper sheets * 5 tbsp strained yoghurt or Greek yogurt * 5–6 tbsp strawberries (chopped) * 1 tbsp honey * 1 tsp vanilla extract * Cornstarch, for dusting Instructions 1. In a bowl, mix the Greek yogurt, honey, and vanilla extract. 2. Fold in the chopped strawberries. 3. Lightly wet one rice paper sheet in warm water. 4. Add filling to the center and fold into a sealed pouch or ball. 5. Dust lightly with cornstarch so it doesn’t stick to your hands. 6. Chill in the freezer for 30 minutes for a chewy mochi texture. * Freeze longer for an ice-cream mochi feel. 🇩🇪 Gesunde Mochi mit Erdbeerfüllung🍓🍡 Zutaten * 5 Reispapierblätter * 5 EL abgetropfter Joghurt oder griechischer Joghurt * 5–6 EL Erdbeeren (gehackt) * 1 EL Honig * 1 TL Vanilleextrakt * Maisstärke zum Bestäuben Zubereitung 1. Griechischen Joghurt, Honig und Vanilleextrakt in einer Schüssel vermischen. 2. Die gehackten Erdbeeren unterheben. 3. Ein Reispapierblatt kurz ins Wasser tauchen. 4. Die Füllung in die Mitte geben und zu einem verschlossenen Päckchen oder Ball formen. 5. Leicht mit Maisstärke bestäuben, damit es nicht an den Händen klebt. 6. Für 30 Minuten ins Gefrierfach legen, damit die Mochi-Textur schön chewy wird. * Länger einfrieren für ein Eiscreme-Mochi-Gefühl. #lazymochi #strawberrymochi #healthymochi #healthydessertrecipes #rek ♬ original sound - maya_grig

Priprava:  

V skledi zmešajte grški jogurt, med in vaniljev ekstrakt. 

Vmešajte sesekljane jagode. 

En list riževega papirja rahlo namočite v topli vodi. 

Dodajte nadev na sredino in ga zavijte v zaprto vrečko ali kroglo. 

Rahlo potresite s koruznim škrobom, da se ne prijema rok. 

Postavite v zamrzovalniku za vsaj 30 minut. 

