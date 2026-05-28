Slovenska šampionka Teja Belak ponovila lanski scenarij

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij. Belak si je sobotni boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, pritelovadila s prvo oceno (13,466). Danes v nadaljevanju tekmovanja nastopa čakata še Lucijo Hribar ter Luko Bojanca.

"Danes skokov nisem izvedla najlepše, pozna se, da sem po zadnjem svetovnem pokalu v Osijeku opravila zelo malo ponovitev. Vendar pa je forma, kar se tiče telesne priprave, še vedno na vrhuncu, zato sem skoka lahko izpeljala precej rutinirano," je uvodoma dejala 32-letna telovadka, katere nastop sta s tribun pospremila tudi oba otroka.

"Zelo sem vesela, da sem zdržala pritisk. V soboto bo tu veliko navijačev, tako da si jih res nisem želela razočarati," je še dodala Teja Belak in priznala, da se ji je po uspešnih kvalifikacijah z ramen odvalila skala.

Na preskoku se je na svoji prvi tekmi to sezono predstavila tudi Tjaša Kysselef, vendar se ji pri drugem skoku ni uspelo obdržati na nogah, tako da je z oceno 11,800 točke koprsko tekmovanje končala na 15. mestu.

Počutje ni bilo najboljše

"To je bila moja prva tekma letos in imela sem več treme, kot sem pričakovala. V zadnjih tednih sem kar precej dvigovala formo, saj sem si želela tukaj pokazati dober nastop. Skoka sta bila še na ogrevanju pred tekmo super, ampak očitno sem imela slab dan, počutje ni bilo najboljše. Naredila sem največ, kar sem zmogla," je svojo prvo tekmo letos ocenila 33-letna telovadka in dodala, da gre kljub napaki pri drugem skoku z veliko motivacije v nadaljevanje sezone.

Po padcu končal nastop

Oči slovenskih ljubiteljev gimnastike so bile uprte tudi v lanskega finalista evropskega prvenstva Gregorja Rakoviča. Mariborčanu se nastop na konju z ročaji ni izšel po željah, kljub padcu pa je bil s 13,500 točke dolgo v igri za sobotni finale.

Povsem na repu tekmovanja ga je s predzadnjim nastopom dneva na tem orodju iz najboljše osmerice izrinil Francoz Benjamin Osberger, prehitel ga je še Švicar Matteo Giubellini za končno deseto mesto.

"Padec je bil usoden, saj mi je odnesel celo točko, kar je bila danes razlika med drugim in desetim mestom. Nastop sem začel dobro, proti koncu sestave pa mi je očitno popustila zbranost, tisti delček sekunde nepazljivosti pa je bil usoden," je nastop ocenil Rakovič.

Ko je po padcu že hotel zapustiti teren, je prihitel trener Aljaž Vogrinec in zahteval, naj se bori do konca. "Vesel sem, da sem po padcu končal nastop in se tako celo boril za finale. Na tekmo je treba priti s pravim odnosom, s tem, kar znaš, nikoli ne sme biti tvoj cilj le ocena ali pa mesto in na to me je danes opomnil tudi trener, za kar sem mu hvaležen," je dodal Rakovič. Poleg njega je na konju tekmoval še Kevin Buckley (13,400) in zasedel 12. mesto.

Danes se bosta v kvalifikacijah predstavila še lanska zmagovalka Lucija Hribar na dvovišinski bradlji ter Luka Bojanc na krogih.

V petek se bodo od Slovencev predstavili Lucija Hribar na gredi, Vita Prijanovič na gredi ter parterju, Zala Trtnik na gredi, Beno Kunst na preskoku, Kevin Buckley na bradlji in drogu ter Toni Kastelic na drogu.

V soboto in nedeljo sledijo finalni boji za kolajne.