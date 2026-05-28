Golfski dvoboj ekip Bojana Križaja in Franza Klammerja tokrat na Smledniku

Golfsko igrišče Cubo bo v petek prizorišče dvoboja med ekipama nekdanjih smučarskih asov Bojana Križaja in Franza Klammerja. Udeleženci bodo zbirali sredstva za fundacijo Franza Klammerja, ki od leta 1998 pomaga športnikom, ki so zaradi hudih poškodb ali bolezni med športnim udejstvovanjem zašli v stisko.

Dogajanje na igrišču Cubo v Smledniku se je začelo že danes s trening krogom oziroma turnirjem After Job 9 Sport Legends, katerega idejni vodja Gregor Vehovec je bil tudi pobudnik dvoboja Križaj - Klammer.

Med nastopajočimi so številni nekdanji vrhunski športniki, ki se po koncu kariere predajajo užitkom bele žogice na zelenih poljanah. Danes so bili na golf igrišču med drugimi prisotni dobitniki medalj z olimpijskih iger ali svetovnih prvenstev Bojan Križaj, Franz Klammer, Christian Mayer, Tomaž Čižman, Jure Košir, Jani Klemenčič, Primož Ulaga in nekdanji športniki Tomaž Vnuk, Marta Bon ter Matjaž Kopitar.

Dvoboj se bo končal v petek zvečer z dobrodelno dražbo, za katero bosta kapetana ekip, Bojan Križaj in Franz Klammer, prispevala nove smuči z njunima podpisoma.

"Dvoboj je povsem prijateljske narave, tudi način igre je bolj ekipni, saj gre za srečanje, na katerem sta v ospredju druženje in humanitarnost. Zelo se ga veselim in se zahvaljujem vsem, ki so obudili to idejo," je za STA povedal Križaj.

"To bo drugi dvoboj. Pred leti sta Bojan in Franz palice prekrižala na Bledu, tokrat pa smo dogodek dvignili še za stopničko višje ... Zanimanje je ogromno, tako da bo dvoboj postal tradicionalen. Naslednje leto se dobimo v Bad Kleinkirchheimu," pa je napovedal Vehovec.

