Ž. L.

28. 5. 2026,
19.00

1 ura, 43 minut

Liga NBA, konferenčni finale, 28. maj

Victor Wembanyama v središču pozornosti pred tekmo za biti ali ne biti

Victor Wembanyama | San Antonio bo nocoj skušal izsiliti sedmo tekmo proti Oklahomi. | Foto Guliverimage

San Antonio bo nocoj skušal izsiliti sedmo tekmo proti Oklahomi.

Foto: Guliverimage

Nocoj lahko v ligi NBA že dobimo serijo, ki bo odločala o novem prvaku. Aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder se ponuja prva zaključna žoga za zmago nad San Antonio Spursi. Šesta tekma konferenčnega finala zahoda v San Antoniu se bo začela ob 2.30, morebitna sedma bo na sporedu v noči na nedeljo. Na nasprotnika v velikem finalu čaka ekipa New York Knicks.

San Antonio v takšnem položaju v letošnji končnici še ni bil. Spursi bodo nocoj igrali za preživetje in dobro se zavedajo, da se ob ponovitvi predstave s pete tekme ne piše nič dobrega. Z Oklahomo so se v tej sezoni, če štejemo še redni del, pomerili kar desetkrat; prostora za presenečenja med ekipama ni, zato zdaj odloča pristop. Doslednost pri izpolnjevanju taktičnega načrta, tudi sposobnost igranja skozi utrujenost in manjše poškodbe.

Vse to je bilo na peti tekmi odločno na strani aktualnih prvakov, ki so na domačem parketu znova pokazali več želje po tretji zmagi v seriji. Zdaj so znova na vrsti Spursi, ki tokrat preprosto morajo odgovoriti. "Mislim, da smo bili skozi celotno sezono zelo dobri, ko smo nujno potrebovali kakšen rezultat. Ko je bil naš pristop temu primeren. Veselim se našega odziva," pred šesto tekmo v San Antoniu pravi Stephon Castle.

Prvi, ki se bo moral odzvati, je brez dvoma Victor Wembanyama. Francoski velikan ima za sabo nekaj izjemnih partij v svoji prvi končnici lige NBA, a na zadnjem obračunu s prerijskim gromom ni bil pravi. In če Spursi želijo slaviti na dveh zaporednih tekmah proti branilcem naslova ter v finalu izzvati New York, 22-letnik enostavno mora biti pravi.

Prvi zvezdnik San Antonia je v zadnjih tednih od začetka končnice marsikaj doživel prvič, zdaj je prvič soočen tudi s tekmo za biti ali ne biti. Košarkarski svet težko čaka na odgovor, ali bo kos tudi temu izzivu. 

Liga NBA, konferenčni finale, 28. maj:

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /3:2/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /4:0/

/ / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

