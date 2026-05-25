Zaključna žoga za Dončićevega prijatelja

New York Knicksi imajo v noči na torek po slovenskem času (2.00) priložnost, da se uvrstijo v veliki finale lige NBA. V finalni seriji vzhodne konference proti Cleveland Cavaliersom vodijo s 3:0 v zmagah in lahko delo končajo v gosteh. Cleveland se krčevito bori za podaljšanje sezone, statistika pa mu je izrazito nenaklonjena. Nobeno moštvo v zgodovini lige namreč še ni napredovalo po zaostanku z 0:3.

Nekdanji soigralec Luke Dončića v Dallasu Jalen Brunson in njegovi newyorški soigralci so tako vsaj glede na zgodovino lige NBA že finalisti, vprašanje je le še, kdaj bodo dosegli to ključno četrto zmago. Prvo zaključno žogo imajo v torek zjutraj po slovenskem času (2.00) v Clevelandu.

Knicksi so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah odpravili Atlanto, se nato s 4:0 znesli nad Philadelphio, proti Clevelandu pa prvi dve tekmi v svoji dvorani Madison Square Garden dobili s 115:104 in 109:93, ter tretjo tekmo konferenčnega finala v Clevelandu s 121:108.

Knicksi so na zadnjih desetih tekmah dosegli kar 225 točk več od tekmecev, kar je rekordna razlika v zgodovini lige NBA ne glede na to, ali gre za tekme rednega dela ali končnice. Donovana Mitchlla in druščino, ki v konferenčnem finalu igra prvič, odkar je klub zapustil LeBron James in se leta 2018 preselil k LA Lakersom, čaka izjemno težka tekma.

Liga NBA, konferenčni finale, 25. maj

Konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /2:2/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /3:0/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

