Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
18.46

Osveženo pred

2 uri, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA končnica New York Knicks Cleveland Cavaliers Jalen Brunson Donovan Mitchell

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 18.46

2 uri, 36 minut

Liga NBA, končnica, 25. maj

Zaključna žoga za Dončićevega prijatelja

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jalen Brunson, NY Knicks | Jalen Brunson je Clevelandu v prvih treh tekmah konferenčnega finala nasul 87 točk. | Foto Reuters

Jalen Brunson je Clevelandu v prvih treh tekmah konferenčnega finala nasul 87 točk.

Foto: Reuters

New York Knicksi imajo v noči na torek po slovenskem času (2.00) priložnost, da se uvrstijo v veliki finale lige NBA. V finalni seriji vzhodne konference proti Cleveland Cavaliersom vodijo s 3:0 v zmagah in lahko delo končajo v gosteh. Cleveland se krčevito bori za podaljšanje sezone, statistika pa mu je izrazito nenaklonjena. Nobeno moštvo v zgodovini lige namreč še ni napredovalo po zaostanku z 0:3.

Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Wembanyama z novo izjemno predstavo zasenčil Shaija

Nekdanji soigralec Luke Dončića v Dallasu Jalen Brunson in njegovi newyorški soigralci so tako vsaj glede na zgodovino lige NBA že finalisti, vprašanje je le še, kdaj bodo dosegli to ključno četrto zmago. Prvo zaključno žogo imajo v torek zjutraj po slovenskem času (2.00) v Clevelandu.

Knicksi so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah odpravili Atlanto, se nato s 4:0 znesli nad Philadelphio, proti Clevelandu pa prvi dve tekmi v svoji dvorani Madison Square Garden dobili s 115:104 in 109:93, ter tretjo tekmo konferenčnega finala v Clevelandu s 121:108.

Knicksi so na zadnjih desetih tekmah dosegli kar 225 točk več od tekmecev, kar je rekordna razlika v zgodovini lige NBA ne glede na to, ali gre za tekme rednega dela ali končnice. Donovana Mitchlla in druščino, ki v konferenčnem finalu igra prvič, odkar je klub zapustil LeBron James in se leta 2018 preselil k LA Lakersom, čaka izjemno težka tekma.

Liga NBA, konferenčni finale, 25. maj

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /2:2/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /3:0/

/ / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić med oddihom v Sloveniji prejel odlično novico iz ZDA
Jalen Brunson (11) Donovan Mitchell
Sportal Knicks premagali Cavaliers in jih le korak loči od finala lige NBA
THUMB Teja
Sportal Slovenka čez lužo poskrbela za zgodovinski trenutek
Liga NBA Liga NBA končnica New York Knicks Cleveland Cavaliers Jalen Brunson Donovan Mitchell
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.