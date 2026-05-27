Avtorji:
S. K., Pe. M.

Sreda,
27. 5. 2026,
7.02

Osveženo pred

49 minut

liga NHL končnica Stanleyjev pokal Colorado Avalanche Vegas Golden Knights

Sreda, 27. 5. 2026, 7.02

49 minut

Liga NHL, konferenčni finale, 26. maj

Nič ne bo s čudežnim preobratom: Vegas z metlo v finale

Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights | Moštvo Vegas Golden Knights je prvi finalist sezone lige NHL. | Foto Reuters

Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so na četrti tekmi konferenčnega finala z 2:1 premagali najboljše moštvo rednega dela sezone Colorado Avalanche in tako brez poraza v seriji, z metlo, napredovali v finale. V tem čakajo na zmagovalca para Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens, v katerem Carolina vodi z 2:1 v zmagah.

Carolina Hurricanes
Sportal Carolina v gosteh do vodstva

Večino gledalcev v dvorani T-Mobile Arena v Vegasu sta že v peti minuti navdušila zadetek kapetana Marka Stona in zgodnje vodstvo domačih, ki so v tekmo vstopili z izjemno popotnico treh zaporednih zmag v seriji in imeli na palici prvi zaključni plošček za finale. 

Rezultat je vztrajal vse do 55. minute, ko je Cole Smith zadel za vodstvo z 2:0. Colorado, ki je pogrešal Valerija Ničuškina, je dobri dve minuti pred iztekom rednega dela znižal na 2:1 in lovil izenačenje, a Carterja Harta jim ni več uspelo premagati – zaustavil je 20 od 21 strelov.

Vegas je tako brez poraza v seriji izločil najboljšo ekipo rednega dela in na najhitrejši mogoč način osvojil pokal Clarencea S. Campbella, ki ga prejme najboljša ekipa končnice zahodne konference.

"Po sezoni z 82 tekmami se soočaš s težavami. Mislim, da nam je to pomagalo priti do točke, kjer smo trenutno. Nikoli nismo omahovali, še posebej v tej končnici. Bili smo na dnu, a smo vedno našli način, da se vrnemo. Poslušajte, prav tako kot vsi drugi smo tudi mi presenečeni, da sedimo tukaj s štirimi zaporednimi zmagami. A doslednost in volja naše ekipe sta bili od začetka končnice izjemni," je povedal Stone.

Ekipa iz meke igralništva zdaj čaka na finalnega tekmeca. To bo zmagovalec finala vzhoda, v katerem Carolina proti Montrealu vodi z 2:1 v zmagah.  

Vegas bo v finalu zaigral tretjič v devetih sezonah obstoja. V prvi sezoni 2017/18 je v finalu izgubil proti Washington Capitalsom, v sezoni 2022/23 pa je bil prvak, potem ko je v finalu premagal Florida Pantherse.

Liga NHL, konferenčni finale, 26. maj

Konferenčni finale lige NHL

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:4/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /2:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

