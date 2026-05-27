Sreda, 27. 5. 2026
Liga NHL, konferenčni finale, 26. maj
Nič ne bo s čudežnim preobratom: Vegas z metlo v finale
Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so na četrti tekmi konferenčnega finala z 2:1 premagali najboljše moštvo rednega dela sezone Colorado Avalanche in tako brez poraza v seriji, z metlo, napredovali v finale. V tem čakajo na zmagovalca para Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens, v katerem Carolina vodi z 2:1 v zmagah.
Večino gledalcev v dvorani T-Mobile Arena v Vegasu sta že v peti minuti navdušila zadetek kapetana Marka Stona in zgodnje vodstvo domačih, ki so v tekmo vstopili z izjemno popotnico treh zaporednih zmag v seriji in imeli na palici prvi zaključni plošček za finale.
Rezultat je vztrajal vse do 55. minute, ko je Cole Smith zadel za vodstvo z 2:0. Colorado, ki je pogrešal Valerija Ničuškina, je dobri dve minuti pred iztekom rednega dela znižal na 2:1 in lovil izenačenje, a Carterja Harta jim ni več uspelo premagati – zaustavil je 20 od 21 strelov.
Vegas je tako brez poraza v seriji izločil najboljšo ekipo rednega dela in na najhitrejši mogoč način osvojil pokal Clarencea S. Campbella, ki ga prejme najboljša ekipa končnice zahodne konference.
"Po sezoni z 82 tekmami se soočaš s težavami. Mislim, da nam je to pomagalo priti do točke, kjer smo trenutno. Nikoli nismo omahovali, še posebej v tej končnici. Bili smo na dnu, a smo vedno našli način, da se vrnemo. Poslušajte, prav tako kot vsi drugi smo tudi mi presenečeni, da sedimo tukaj s štirimi zaporednimi zmagami. A doslednost in volja naše ekipe sta bili od začetka končnice izjemni," je povedal Stone.
Pokal Clarencea S. Campbella Ekipa iz meke igralništva zdaj čaka na finalnega tekmeca. To bo zmagovalec finala vzhoda, v katerem Carolina proti Montrealu vodi z 2:1 v zmagah.
Vegas bo v finalu zaigral tretjič v devetih sezonah obstoja. V prvi sezoni 2017/18 je v finalu izgubil proti Washington Capitalsom, v sezoni 2022/23 pa je bil prvak, potem ko je v finalu premagal Florida Pantherse.
Konferenčni finale lige NHL
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:4/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /2:1/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.