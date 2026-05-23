Pri Clevelandu ne zganjajo panike

V noči na nedeljo se bo v ligi NBA nadaljeval konferenčni finale vzhoda. Košarkarji New York Knicks bodo na gostovanju pri Cleveland Cavaliers lovili prvo zaključno žogo, saj v seriji vodijo z 2:0. A zdaj jih čaka prva tekma v Rocket areni.

"Takšna je bila celotna naša končnica, da smo trepetali do zadnjega," kljub zaostanku z 0:2 v zmagah pravi Jarrett Allen. "Radi ohranjamo stvari zanimive, da so vsi pod stresom glede tega, kakšna bo naslednja tekma," se je še pošalil Allen in se ob tem obregnil na obe seriji Clevelanda do zdaj, ko so v drugem krogu s 4:3 porazili Detroit, v prvem pa z enakim izidom Toronto Raptors.

Knicksi, ki jih vodi nekdanji trener Cavaliersov Mike Brown, so zmagali na devetih zaporednih tekmah končnice, kar je rekord franšize, potem ko so dve od prvih treh tekem izgubili proti Atlanta Hawksom v prvem krogu. Od dvanajstih prejšnjih ekip, ki so zmagale na devetih zaporednih tekmah končnice, jih je sedem osvojilo prvenstvo. Knicksi imajo po 12 tekmah končnice koš razliko kar +221, kar je rekord lige NBA.

Največja skrb Clevelanda ostaja branilec James Harden. Tri slabe tekme zapored so mu znižale uspešnost meta iz igre na 40,7%, za tri pa na 32,5%. V končnici dosega v povprečju 19,6 točke, 5,8 asistence in 4,6 izgubljene žoge na obračun. "Ne vem, ali je bila to utrujenost kaj podobnega, ampak igrali smo res dobro," je po zadnji tekmi dejal Harden. "Preprosto nismo zadeli metov. To je pač del igre."

Liga NBA, končnica, 23. maj:

Konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /2:1/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /2:0/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

